Goal.com
Canlı
FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FRANKFURTAFP
Jochen Tittmar

Çeviri:

İlk golünü atan Samuele Inacio, sezonu galip tamamladı: BVB, Borussia Dortmund’un Eintracht Frankfurt maçındaki notlar ve bireysel değerlendirmeler

Bundesliga
FEATURES
Player ratings
Dortmund - Eintracht Frankfurt
Dortmund
J. Brandt
S. Inacio
N. Suele
S. Guirassy
F. Silva
N. Schlotterbeck
K. Adeyemi
J. Ryerson
M. Beier

BVB, Brandt, Süle ve Özcan'ın veda maçında Frankfurt Eintracht'ı mağlup etti. Böylece Dortmund, sezonun bitimine daha varken şampiyonun ikincisi oldu.

Borussia Dortmund, 2025/26 sezonunun son iç saha maçını kazanarak şampiyonun ardından ikinci sırayı garantiledi. BVB, Bundesliga’nın 33. haftasında Eintracht Frankfurt’u 3-2 (2-1) mağlup etti. SGE, Can Uzun’un (2.) golüyle erken öne geçti, ancak Serhou Guirassy (42.), Nico Schlotterbeck (45.+1) ve genç oyuncu Samuele Inacio'nun profesyonel kariyerindeki ilk golüyle BVB lehine maçı çevirdi. Jonathan Burkardt, Hessen ekibi adına çok geç bir gol attı (87.). BVB oyuncularının notları ve bireysel değerlendirmeleri.

Maç raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FRANKFURTAFP

    BVB, Borussia Dortmund - Frankfurt maçının notları: Gregor Kobel

    15. maçta kalesini gole kapatma hayali, İsviçreli kaleci için 78 saniye sonra sona erdi. Hızlı gelen 0-1'de Kobel, maçın sonlarında gelen 2-3'te olduğu kadar çaresizdi. Sonrasında pek iş yapmadı. Kalesine gelen topları Kobel sorunsuz bir şekilde kurtardı. 70. dakikada Kalimuendo ile girdiği ikili mücadelede kafayla topu uzaklaştırdı. Not: 3,5.

    • Reklam

  • BVB, Borussia Dortmund - Frankfurt maçının notları: Luca Reggiani

    Genç oyuncu yine ilk 11'de sahaya çıktı, ancak 0-1'lik hızlı golde asist yapan Dahoud'a baskı yapmak yerine biraz geri çekildi. 18. dakikada bir köşe vuruşunun ardından uzak direğe doğru koştu, ancak kafası kaleyi ıskaladı. 37. dakikada Uzun'un derin pasında arkasında bulunan Chaibi'yi tamamen unuttu, ancak Chaibi bu iyi fırsatı değerlendiremedi. Not: 4.

  • BVB, Borussia Dortmund - Frankfurt maçının notları: Waldemar Anton

    Üçlü savunma hattının merkezindeki isim görevini büyük bir ustalıkla yerine getirdi. Anton, BVB’de en fazla bire bir mücadelede yer alan oyuncu oldu (19) ve bunların 15’ini kazandı. Ayrıca sahada en fazla top uzaklaştırma hareketini gerçekleştiren isim oldu (7). Not: 2,5.

  • BVB, Borussia Dortmund - Frankfurt maçının notları: Nico Schlotterbeck

    Anton kadar iyiydi. Asıl görevinde pek zorlanmadı. 2-1’i kendisi başlattı, ardından bir forvet gibi derin bir koşu yaptı ve sol ayağıyla biraz da şansın yardımıyla uzak köşeye gönderdi. Bu, Schlotterbeck’in sezonun beşinci golüydü; Bundesliga’da hiçbir stoper ondan daha fazla gol atmadı. Sadece 2-3’te asist yapan Knauff’u durduramadı. Not: 3.

  • BVB, Borussia Dortmund - Frankfurt maçının notları: Julian Ryerson

    Norveçli oyuncunun pas isabeti çok kötüydü, çok fazla kolay top kaybı yaptı. Bunun dışında ise gayretli ve sağlam bir performans sergiledi. 1-1'de Ryerson, golcü Guirassy'ye keskin bir yerden pasla mükemmel bir asist yaptı. Bu, onun bu sezonki 14. asisti oldu - BVB'de bundan daha fazlasını sadece Henrikh Mkhitaryan 2015/16'da (15) ve Jadon Sancho 2019/20'de (16) başardı. 59. dakikada Ryerson ceza sahası içinde boş pozisyonda şutunu çekti, ancak top Zetterer'in tam ortasına gitti. 2-3'ten önce Bahoya ile girdiği ikili mücadelede yenildi. Not: 3.

  • BVB, Borussia Dortmund - Frankfurt maçının notları: Marcel Sabitzer

    Sabitzer de 0-1'den önce Dahoud'u durdurmaya çalışan Dortmund oyuncuları arasındaydı. Avusturyalı oyuncu, penaltı riski yaşamamak için geriye çekildi. 15. dakikada sağ direğin yanından geçen sol ayak vuruşuyla Dortmund'un ilk gol fırsatını yarattı. 1-1'de Sabitzer son pasın bir önceki pasını verdi. Sağlam, ancak pek göze çarpmayan bir performans. Not: 3,5.

  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Borussia Dortmund - Frankfurt maçının notları: Jobe Bellingham

    Bellingham, 0-1'den önce golcü Uzun'a eşlik etti, ancak kritik anda onun kaçmasına izin verdi. Birkaç pozisyonda pozisyon alışı geliştirilmeye muhtaçtı. 25. dakikada sol kanattan kaleye sert bir şut çekti, ancak Zetterer bu çok ortada kalan şutu kolayca kurtardı. 2-1'den önce, asist yapan Beier'e pas verdiği hareketiyle güçlü bir performans sergiledi. 3-1'den önce de durum çok benzerdi; Bellingham topu iyi kontrol etti ve yine Beier'e pas verdi. Not: 3.

  • BVB, Borussia Dortmund - Frankfurt maçının notları: Maximilian Beier

    Beier, Daniel Svensson'un yerine sol kanat oyuncusu olarak ilk on birde yer aldı. Her zamanki gibi her iki yönde de çalışkan ve düzenli bir performans sergiledi. 2-1'i akıllı bir pasla hazırladı, 3-1'i de hassas bir ortayla hazırladı. Bu, Beier'in 32. Bundesliga maçında 18. ve 19. gol katkısıydı – çok iyi bir oran! Not: 2,5.

  • BVB, Borussia Dortmund - Frankfurt maçının notları: Samuele Inacio

    18 yaşındaki oyuncu için bu, üst üste üçüncü ilk 11'de yer alışıydı ve sergilediği canlı performanslar sayesinde yeni sezona bir kazanan olarak girecek. 17. dakikada, Brandt'ın ortasında birkaç metreden kafayla şutunu çektiğinde ilk profesyonel golünü atması gerekirdi, ancak top çok ortadan gitti. Inacio, topu almak ve ileriye taşımak için defalarca derinlere indi. 1-1'den önce, sahayı açan uzun pası oydu. 72. dakikada nihayet o an geldi: İtalyan oyuncu, teknik açıdan zorlu bir vuruşla skoru 3-1'e getirdi ve BVB formasıyla ilk golünü attı - Güney Tribünü'nün önünde! Not: 2,5.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FRANKFURTAFP

    BVB, Borussia Dortmund - Frankfurt maçının notları: Serhou Guirassy

    Maçın başlarında Guirassy pek göze çarpmadı, ancak 42. dakikada forvet sahneye çıktı; teknik açıdan mükemmel bir vuruşla sezonun 16. golünü atarak skoru 1-1'e getirdi. Bundan sonra oyuna çok daha aktif bir şekilde dahil oldu ve özellikle sırtı kaleye dönükken birkaç iyi hareket sergiledi. Not: 2,5.

  • BVB, Borussia Dortmund - Frankfurt maçının notları: Julian Brandt

    30 yaşındaki oyuncu, BVB’deki son iç saha maçında ilk 11’de yer aldı ve kaptanlık pazubandını da taktı. Maça kötü bir başlangıç yaptı; çünkü maçın başlarında gelen 0-1’lik golde, dört takım arkadaşıyla birlikte asist yapan Dahoud’u durduramadı. Ancak daha sonra iyi hücum sahneleriyle ve takımın itici gücü olarak göze çarptı. 17. dakikada iyi bir ortayla Inacio'ya büyük bir gol fırsatı hazırladı, yedi dakika sonra ise Zetterer, ceza sahası sınırından attığı düz vuruşunu kurtardı. 1-1'lik skorda büyük payı vardı, çünkü Inacio'nun uzun pasını Theate'ye karşı iyi kontrol etti ve atağı sürdürdü. Not: 2,5.

  • BVB, Borussia Dortmund - Frankfurt maçının notları: Yedek oyuncular

    Felix Nmecha (74. dakikadan itibaren): Bellingham'ın yerine oyuna girdi ve altı buçuk haftalık sakatlık arasının ardından sahalara geri döndü. Son dönemde Borussia, onun sahayı genişleten hareketlerini çok özlemişti. Değerlendirme yok.

    Karim Adeyemi (74. dakikadan itibaren): Brandt onun yerine oyundan çıktı. Dört maç sonra ilk kez sahaya çıkan Adeyemi, kendini gösteremedi. Değerlendirme yok.

    Salih Özcan (78. dakikadan itibaren): Sabitzer onun yerine oyuna girdi. Brandt gibi sözleşmesi uzatılmayan Özcan için de bu, ev sahibi seyirci önünde son maçtı. Değerlendirme yok.

    Fabio Silva (78. dakikadan itibaren): Guirassy'nin yerine oyuna girdi. Onun için de Adeyemi ile aynı durum geçerli. Değerlendirme yok.

    Niklas Süle (88. dakikadan itibaren): Reggiani'nin yerine oyuna girdi. Kariyerini sonlandıracak olan Süle, bu maçla Borussia formasıyla son iç saha maçına çıktı ve Bundesliga'daki 300. maçına ulaştı. Değerlendirme yok.

Bundesliga
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
Dortmund crest
Dortmund
BVB