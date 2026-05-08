İlk golünü atan Samuele Inacio, sezonu galip tamamladı: BVB, Borussia Dortmund’un Eintracht Frankfurt maçındaki notlar ve bireysel değerlendirmeler

Norveçli oyuncunun pas isabeti çok kötüydü, çok fazla kolay top kaybı yaptı. Bunun dışında ise gayretli ve sağlam bir performans sergiledi. 1-1'de Ryerson, golcü Guirassy'ye keskin bir yerden pasla mükemmel bir asist yaptı. Bu, onun bu sezonki 14. asisti oldu - BVB'de bundan daha fazlasını sadece Henrikh Mkhitaryan 2015/16'da (15) ve Jadon Sancho 2019/20'de (16) başardı. 59. dakikada Ryerson ceza sahası içinde boş pozisyonda şutunu çekti, ancak top Zetterer'in tam ortasına gitti. 2-3'ten önce Bahoya ile girdiği ikili mücadelede yenildi. Not: 3.