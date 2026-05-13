İlk engel aşıldı: FC Bayern Münih, istediği oyuncuyla anlaşmaya varmış görünüyor

İngiliz ve Alman basını daha önceden Gordon'un Münih'e transfer olmaya prensipte sıcak baktığını ve Bundesliga'ya geçişi kesinlikle düşünebileceğini bildirmişti. Şimdi iki taraf arasında kesin bir anlaşmaya varıldığı ve böylece ilk engelin aşıldığı söyleniyor.

Bununla birlikte, transfer ücreti konusunda farklı görüşler hâlâ sorun teşkil ediyor. Duyumlara göre, Magpies bu çok yönlü hücum oyuncusu için 80 milyon İngiliz sterlini, yani yaklaşık 92 milyon euro talep ediyor; bu ise FC Bayern'in büyük olasılıkla ödemeye hazır olmadığı bir meblağ.

Sonuçta Münih ekibi son yıllarda tutarlı bir tasarruf politikası izlemiştir; tz'nin bilgilerine göre, spor direktörü Max Eberl ve spor müdürü Christoph Freund bu nedenle yeni sezon kadrosunu sadece noktasal olarak güçlendirmek ve büyük meblağlar harcamamakla görevlendirilmiştir. Gordon'un transferi bu profile uymamaktadır.

Kulüp patronu Uli Hoeneß ise son zamanlarda İngiliz oyuncunun transferinden yana olduğunu belirtmiş olsa da, FCB'nin müzakerelerde talep edilen transfer ücretini biraz daha aşağı çekmesi gerekiyor. Her iki kulüp de bu konuda zaten görüşmelerde bulunuyor olsa da, yakın zamanda bir anlaşmaya varılması olası görünmüyor.