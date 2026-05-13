Gazeteci ve transfer uzmanı Ben Jacobs'un verdiği bilgilere göre, Almanya'nın en başarılı kulübü, 25 yaşındaki İngiliz oyuncudan yaz aylarında Säbener Straße'ye transferi için yeşil ışık almış.
İlk engel aşıldı: FC Bayern Münih, istediği oyuncuyla anlaşmaya varmış görünüyor
İngiliz ve Alman basını daha önceden Gordon'un Münih'e transfer olmaya prensipte sıcak baktığını ve Bundesliga'ya geçişi kesinlikle düşünebileceğini bildirmişti. Şimdi iki taraf arasında kesin bir anlaşmaya varıldığı ve böylece ilk engelin aşıldığı söyleniyor.
Bununla birlikte, transfer ücreti konusunda farklı görüşler hâlâ sorun teşkil ediyor. Duyumlara göre, Magpies bu çok yönlü hücum oyuncusu için 80 milyon İngiliz sterlini, yani yaklaşık 92 milyon euro talep ediyor; bu ise FC Bayern'in büyük olasılıkla ödemeye hazır olmadığı bir meblağ.
Sonuçta Münih ekibi son yıllarda tutarlı bir tasarruf politikası izlemiştir; tz'nin bilgilerine göre, spor direktörü Max Eberl ve spor müdürü Christoph Freund bu nedenle yeni sezon kadrosunu sadece noktasal olarak güçlendirmek ve büyük meblağlar harcamamakla görevlendirilmiştir. Gordon'un transferi bu profile uymamaktadır.
Kulüp patronu Uli Hoeneß ise son zamanlarda İngiliz oyuncunun transferinden yana olduğunu belirtmiş olsa da, FCB'nin müzakerelerde talep edilen transfer ücretini biraz daha aşağı çekmesi gerekiyor. Her iki kulüp de bu konuda zaten görüşmelerde bulunuyor olsa da, yakın zamanda bir anlaşmaya varılması olası görünmüyor.
Gordon ile FC Bayern arasında varılan anlaşmanın ardından Newcastle United pes edecek mi?
Bununla birlikte Newcastle, Gordon'un önümüzdeki yaz yeni bir macera arayışında olduğunu ve FC Bayern'in onu oldukça cezbettiğinin farkında. 25 yaşındaki oyuncu ile Alman rekortmen şampiyonu arasında bir anlaşma sağlanması, bu konuyu daha da alevlendirebilir.
Özellikle Premier League'den Münih ekibine transfer olduktan sonra kısa sürede dünya çapında bir oyuncuya dönüşen Michael Olise'nin gelişimi, Gordon'un FCB'ye katılma kararında önemli bir rol oynuyor. Sport Bild'in haberine göre, Gordon'un vatandaşı ve milli takım kaptanı Harry Kane de onu FCB'ye transfer olmaya ikna etmek için Gordon ile görüşme talep etmiş.
Sky, rakamlar, maaş ve sözleşme süresini içeren ilk bir sözleşme taslağından bahsediyor. Buna göre, transfer gerçekleşirse Gordon rekor şampiyonla beş yıllık bir sözleşme imzalayacak.