Bu yaklaşım, Hilal taraftarlarının büyük öfkesine yol açtı; taraftarlar İtalyan teknik direktörün sürekli hücum arayan takımın doğasına uygun olmadığını düşünüyordu.

Hilal taraftarları, özellikle Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville, İngiliz forvet Ollie Watkins ve Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli gibi ağır toplarla güçlü transferlerin yapılması karşısında, yeni sezonun başlangıcıyla birlikte başka bir teknik direktörle anlaşılmasını talep etti.

Inzaghi'nin ayrılığını talep edenler yalnızca taraftarlar değildi; bu, Suudi kulübünün Sami el-Caber ve Muhammed ed-Deaye gibi bazı efsanelerinin de talebiydi. Onlar da İtalyan teknik direktörün takımın kimliğini yitirdiğini düşünüyordu.

Ancak Hilal yönetimi, taraftarların ve efsanelerin görüşlerine boyun eğmeyi reddetti; Inzaghi'ye içinde bulunduğumuz sezonda takımı yeni haliyle çalıştırma fırsatı vermekte ısrar etti ve onun başarısına bel bağladı.