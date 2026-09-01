Ancak tüm bu maçlar bir kefede, El Ehli ile oynanan son maç ise bambaşka bir kefede yer alıyor; zira bu karşılaşma, bir yıl önce oynanan ve 3-3 berabere sona eren ilk maçtan tamamen farklı geçti.
Farkı ortaya koyan bizzat Inzaghi oldu. İlk yarıyı 2-0'lık net bir üstünlükle tamamlamış olmasına ve Türk defans oyuncusu Merih Demiral'ın kırmızı kart görmesinin ardından El Ehli'nin ikinci yarıyı 10 kişi oynamasına rağmen, daha önce yaptığı gibi geri çekilmedi.
İtalyan teknik direktör, takımın 4-3-3'lük yapısını hiç değiştirmeden korudu; ikinci yarının başında yeni transfer İngiliz forvet Ollie Watkins'e şans tanıdı. Watkins de değerini kanıtlayarak üçüncü golü kaydetti.
Bu güçlü baskı nedeniyle El Ehli, Brezilyalı kanat oyuncusu Galeno'nun tek bir atağı dışında, Faslı kaleci Yassine Bounou'nun kalesinde gerçek bir tehlike oluşturamadı.
Buna karşılık Hilal, El Ehli'nin kalesine birden fazla kez ulaşmayı başardı ve iptal edilen bir gol kaydetti; Senegalli kaleci Edouard Mendy de büyük bir performans sergiledi.
Öne geçtikten sonra hiçbir geri çekilme belirtisi taşımayan bu hücumcu yaklaşım, özellikle takıma tüm kulvarlarda daha fazla katkı sağlayabilecek güçlü transferlerin de yapılmasıyla birlikte, Hilal taraftarının yeni sezonda görmek istediği şey.
Inzaghi bu yaklaşımı, sezon ilerleyip maçlar sıklaştıkça hiç değiştirmeden önümüzdeki maçlarda da koruyabilirse, yönetimin kendisine yaptığı bahsin başarılı bir bahis olduğunu kanıtlayacak. Bu da, hatta gitmesini isteyen taraftarların bile temenni ettiği bir şey.