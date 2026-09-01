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Simone Inzaghi Al HilalGOAL

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İlk El Clasico'dan sonuncusuna: Inzaghi bahsi kazanıyor ve El Ahly eliyle Hilal taraftarını mağlup ediyor

FEATURES
S. Inzaghi
Al Hilal - Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Premier Lig
İtalya
Suudi Arabistan

İtalyan teknik direktör değerini kanıtladı

Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, yeni sezonun ilk klasikosunda ezeli rakip Ittihad karşısında alınan farklı galibiyetin bir numaralı kahramanı oldu.

Inzaghi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda salı günü oynanan ve üçüncü haftadan ertelenen maçta Hilal'i Ittihad karşısında 3-0'lık galibiyete taşıdı.

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  • Ahli laneti

    Inzaghi maça olumsuz hatıralarla çıktı; özellikle de geçen sezonun başından önce Hilal'in başına geçtiğinden bu yana Ahli karşısında normal süre içinde herhangi bir galibiyet elde edememişti.

    İtalyan teknik direktör, geçtiğimiz sezon Ahli takımıyla 3 kez karşılaştı ve bu maçların tamamı beraberlikle sonuçlandı: Roshn Ligi'nde 3-3 ve 0-0, İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kupası yarı finalinde ise penaltı atışlarıyla kazanmadan önce 1-1.

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  • Real Madrid'in en büyük kâbusu

    Inzaghi tüm o maçlarda sert eleştirilere maruz kaldı, ancak en büyük eleştiriler 3-3 berabere sona eren maçın ardından geldi.

    Bu, Inzaghi'nin Hilal'in başına geçtiğinden bu yana yönettiği ilk El Clasico'ydu ve Eylül 2025'te, yani yaklaşık tam bir yıl önce oynanmıştı.

    İtalyan teknik adam, özellikle ilk yarıda 3-0 öne geçtikten sonra bu maçı kötü yönetti; ikinci yarının gidişatında büyük ölçüde geriye çekildi ve savunmanın göbeğinde 3 oyuncuya güvenmeye karar verdi.

    Bu büyük geri çekilme nedeniyle Ahli tarihi bir geri dönüşe imza attı ve 15 dakikadan kısa sürede 3 gol kaydetmeyi başararak maçı 3-3 berabere bitirdi.

    Bu maç, Inzaghi'nin sezon boyunca sergilediği çalışmanın bir örneğiydi; rakip kim olursa olsun, öne geçer geçmez büyük ölçüde geriye çekilmeye başvuruyordu ve bu durum, kazandığı maçlar da dahil olmak üzere birçok karşılaşmada Hilal'in zorlanmasına neden oldu.

  • Öfke fırtınası ve yeni bir kumar

    Bu yaklaşım, Hilal taraftarlarının büyük öfkesine yol açtı; taraftarlar İtalyan teknik direktörün sürekli hücum arayan takımın doğasına uygun olmadığını düşünüyordu.

    Hilal taraftarları, özellikle Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville, İngiliz forvet Ollie Watkins ve Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli gibi ağır toplarla güçlü transferlerin yapılması karşısında, yeni sezonun başlangıcıyla birlikte başka bir teknik direktörle anlaşılmasını talep etti.

    Inzaghi'nin ayrılığını talep edenler yalnızca taraftarlar değildi; bu, Suudi kulübünün Sami el-Caber ve Muhammed ed-Deaye gibi bazı efsanelerinin de talebiydi. Onlar da İtalyan teknik direktörün takımın kimliğini yitirdiğini düşünüyordu.

    Ancak Hilal yönetimi, taraftarların ve efsanelerin görüşlerine boyun eğmeyi reddetti; Inzaghi'ye içinde bulunduğumuz sezonda takımı yeni haliyle çalıştırma fırsatı vermekte ısrar etti ve onun başarısına bel bağladı.

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  • Tarihi bir başlangıç

    Nitekim Inzaghi, Hilal'in teknik direktörlüğü koltuğunda yeni sezona başladı ve bu başlangıç kelimenin tam anlamıyla tarihi oldu.

    Dört haftanın ardından İtalyan teknik adam, Hilal'i 12 puanla Suudi Arabistan Ligi'nin zirvesine taşımayı başardı; averajla ikinci sıradaki Nasr'ın önünde yer aldı ve puan kaybetmeyen tek iki takım bunlar oldu.

    Bu dört maç boyunca Hilal, maç başına neredeyse 4 gol ortalamasıyla 15 gol kaydetti ve hiçbir maçta 3'ten az gol atmadı.

  • Ahly, Inzaghi'nin bahsinde haklı olduğunu kanıtladı mı?

    Ancak tüm bu maçlar bir kefede, El Ehli ile oynanan son maç ise bambaşka bir kefede yer alıyor; zira bu karşılaşma, bir yıl önce oynanan ve 3-3 berabere sona eren ilk maçtan tamamen farklı geçti.

    Farkı ortaya koyan bizzat Inzaghi oldu. İlk yarıyı 2-0'lık net bir üstünlükle tamamlamış olmasına ve Türk defans oyuncusu Merih Demiral'ın kırmızı kart görmesinin ardından El Ehli'nin ikinci yarıyı 10 kişi oynamasına rağmen, daha önce yaptığı gibi geri çekilmedi.

    İtalyan teknik direktör, takımın 4-3-3'lük yapısını hiç değiştirmeden korudu; ikinci yarının başında yeni transfer İngiliz forvet Ollie Watkins'e şans tanıdı. Watkins de değerini kanıtlayarak üçüncü golü kaydetti.

    Bu güçlü baskı nedeniyle El Ehli, Brezilyalı kanat oyuncusu Galeno'nun tek bir atağı dışında, Faslı kaleci Yassine Bounou'nun kalesinde gerçek bir tehlike oluşturamadı.

    Buna karşılık Hilal, El Ehli'nin kalesine birden fazla kez ulaşmayı başardı ve iptal edilen bir gol kaydetti; Senegalli kaleci Edouard Mendy de büyük bir performans sergiledi.

    Öne geçtikten sonra hiçbir geri çekilme belirtisi taşımayan bu hücumcu yaklaşım, özellikle takıma tüm kulvarlarda daha fazla katkı sağlayabilecek güçlü transferlerin de yapılmasıyla birlikte, Hilal taraftarının yeni sezonda görmek istediği şey.

    Inzaghi bu yaklaşımı, sezon ilerleyip maçlar sıklaştıkça hiç değiştirmeden önümüzdeki maçlarda da koruyabilirse, yönetimin kendisine yaptığı bahsin başarılı bir bahis olduğunu kanıtlayacak. Bu da, hatta gitmesini isteyen taraftarların bile temenni ettiği bir şey.

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