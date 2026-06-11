Sky'ın haberine göre, Fulham her şeye rağmen 18 yaşındaki forveti kadrosuna katmak istiyor ve bu doğrultuda Almanya'nın rekor şampiyonu kulübüne bir teklif hazırlıyor.
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İlk bakışta kiralanması bir felaket gibi görünse de: FC Bayern, bu unutulmuş cevherden büyük bir kazanç elde edecek mi?
Fulham'ın Kusi-Asare için bir satın alma opsiyonu olsa da, bu rakam Premier Lig kulübü için oyuncunun kiralık kaldığı yıl boyunca sergilediği performans göz önüne alındığında açıkça çok yüksek. Sky'a göre bu rakam 12 milyon avro civarında. Oysa Kusi-Asare, Fulham'da pek bir iz bırakamamış ve tüm sezon boyunca A takımda sadece dokuz kısa süreli oyuna çıkmış ve bir kez ilk 11'de yer almıştı.
Sonuç olarak, İsveç U21 milli takım oyuncusu, Cottagers'ın A takımında sadece 122 dakika forma giydi (gol katkısı yok). Kış transfer döneminde kiralamanın sonlandırılması bile gündeme gelmişti. Kusi-Asare'nin, şu anda Benfica'ya transfer olan teknik direktör Marco Silva yönetimindeki Fulham'daki talihsiz durumunun simgesi, Ekim ayında AFC Bournemouth'a karşı oynanan bir maç oldu.
O dönemde Silva'nın tercih ettiği iki hücum oyuncusu Raul Jimenez ve Rodrigo Muniz sakatlık nedeniyle forma giyememişti, ancak Silva, Kusi-Asare yerine 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Josh King'i sahte dokuz numara olarak sahaya sürdü. Kusi-Asare'ye oyuna girme şansı bile tanınmadı, bu da taraftarlar arasında tepki yarattı.
Bayern'in yıldızı Kusi-Asare sert eleştirilere maruz kaldı: "Yeterince profesyonel futbol oynamadı"
Örneğin Fulham podcast sunucusu Drew Heatley, BBC için yazdığı bir yazıda "Deneyimi ne olursa olsun, forvetsiz oynayamayız" diye yazdı. "Bir sorun var: Marco Silva onu pek takdir etmiyor gibi görünüyor." Silva ise Kusi-Asare konusunda yükselen eleştirilere oldukça sakin bir şekilde tepki gösterdi.
"O çok, çok, çok genç ve bence daha fazla uyum süresine ihtiyacı var," demişti o zamanlar ve Kasım ayında bunu bir kez daha açıkça vurguladı: "Onu transfer ettiğimizde, elbette onda belirli özellikler gördük. Bir forvet için önemli olan yeteneklere sahip. Büyük bir kulüpten geldiğini biliyorum, ama bize gelmeden önce yeterince profesyonel futbol oynamamış."
O zamanlar, 1,96 metre boyundaki İsveçli forvetin Cottagers'ta kalması neredeyse imkansız görünüyordu. Fulham açısından, Kusi-Asare için ödenen üç milyon avroluk yüksek kiralama ücreti bile karşılığını vermemiş gibi görünüyordu. Şubat ayından Nisan sonuna kadar Premier Lig kadrosuna hiç alınmadı ve bunun yerine Fulham'ın U21 takımında bir süre geçirdi. Orada işler çok daha iyi gitti: Altı maçta beş gol attı, süre aldı ve özgüven kazandı.
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Kusi-Asare: Geri alım opsiyonlu bir şekilde FC Bayern'den kalıcı olarak ayrılacak mı?
Bunun üzerine sezonun son haftalarında A takımda iki kez daha forma giyme şansı buldu, ancak Arsenal (0-3) ve Bournemouth (0-1) maçlarında oynadığı yaklaşık 20 dakikada gol katkısı yapamadı. Ancak Kusi-Asare, U21 takımında o kadar iyi bir izlenim bırakmış olabilir ki, her şeye rağmen ve muhtemelen Marco Silva'nın Benfica'ya transfer olması nedeniyle, Cottagers'ın tarafında kalması bile isteniyor. The Athletic'e göre, Real Madrid'de başarısız olan Alvaro Arbeola, Londra kulübünün yeni teknik direktörü olarak gündemde.
Bayern'in, bir yıldan az bir süre önce kararlaştırılan satın alma opsiyonu dışında Kusi-Asare için tam olarak ne kadar bir bedel talep ettiği bilinmiyor. Ancak Münih ekibi, Fulham ile yapacağı görüşmelerde yine bir geri alım maddesi eklemek isteyecektir. Ne de olsa, 2024 yılında AIK Solna'dan 3,5 milyon avroya transfer edilen bu forvet yeteneği, Vincent Kompany yönetimindeki yaz hazırlıklarında aslında çok iyi bir performans sergilemişti.
Tottenham'a karşı 4-0 kazanılan hazırlık maçında gol attı, Münih'in sezon açılışından önceki son hazırlık maçında Grasshoppers Zürich karşısında ilk 11'de yer aldı ve yine gol attı - ardından Nicolas Jackson'ın transferi nedeniyle İngiltere'ye doğru yola çıktı.
Jonah Kusi-Asare'nin profesyonel kariyerine ait istatistikler
Kulüp Maçlar Oynama Süresi Goller Asistler FC Bayern Münih II 13 826 2 2 FC Fulham 10 122 0 0 FC Fulham U21 6 461 5 0 AIK Solna (İsveç) 4 62 0 0 FC Bayern Münih 2 6 0 0