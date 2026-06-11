Fulham'ın Kusi-Asare için bir satın alma opsiyonu olsa da, bu rakam Premier Lig kulübü için oyuncunun kiralık kaldığı yıl boyunca sergilediği performans göz önüne alındığında açıkça çok yüksek. Sky'a göre bu rakam 12 milyon avro civarında. Oysa Kusi-Asare, Fulham'da pek bir iz bırakamamış ve tüm sezon boyunca A takımda sadece dokuz kısa süreli oyuna çıkmış ve bir kez ilk 11'de yer almıştı.

Sonuç olarak, İsveç U21 milli takım oyuncusu, Cottagers'ın A takımında sadece 122 dakika forma giydi (gol katkısı yok). Kış transfer döneminde kiralamanın sonlandırılması bile gündeme gelmişti. Kusi-Asare'nin, şu anda Benfica'ya transfer olan teknik direktör Marco Silva yönetimindeki Fulham'daki talihsiz durumunun simgesi, Ekim ayında AFC Bournemouth'a karşı oynanan bir maç oldu.

O dönemde Silva'nın tercih ettiği iki hücum oyuncusu Raul Jimenez ve Rodrigo Muniz sakatlık nedeniyle forma giyememişti, ancak Silva, Kusi-Asare yerine 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Josh King'i sahte dokuz numara olarak sahaya sürdü. Kusi-Asare'ye oyuna girme şansı bile tanınmadı, bu da taraftarlar arasında tepki yarattı.