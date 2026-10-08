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İlk 100 milyon sterlinlik kaleci! Eski Premier League file bekçisi, rekorları altüst edecek transfer tahmininde bulunurken tarihe geçmesi beklenen takım Manchester City mi, Chelsea mi?
Tarihin en pahalı beş kalecisi
Stamford Bridge’in Premier League devleri, 2018’de Kepa Arrizabalaga için 71,6 milyon sterlin (84 milyon dolar) harcayarak bu listenin zaten zirvesinde yer alıyor. Bu yatırımdan çok az geri dönüş alındı; Chelsea, Dünya Kupası şampiyonu Emi Martinez’de karar kılmadan önce birkaç kaleciyi daha denedi.
City de savunmanın son hattına büyük yatırım yaptı; Brezilyalı file bekçisi Ederson, 2017’de onlara 34,7 milyon sterline (41 milyon dolar) mal oldu. Etihad Stadyumu’nda altı lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi kazandı; bu da onun, harcanan paranın karşılığını verdiği anlamına geliyor.
Liverpool yıldızı Alisson 67 milyon sterlin (79 milyon dolar), Manchester United fiyaskosu Andre Onana 47,2 milyon sterlin (56 milyon dolar) ve 2001’de tam 32,6 milyon sterline (43 milyon dolar) mal olan Juventus efsanesi Gianluigi Buffon, en pahalı beş kalecinin listesini tamamlıyor.
- Getty/GOAL
100 milyon sterlinlik bir kaleci transferi bir noktada gerçekleşecek mi?
Yakın olmayan bir gelecekte, dokuz haneli bir bonservis bedeli el değiştirirken bu baraj bir noktada yeniden aşılacak mı? Bu soru, GOAL'e Betsson sports betting online desteğiyle özel olarak konuşan eski Newcastle ve West Ham kalecisi Hislop'a yöneltildiğinde, şu ifadeleri kullandı: “Önyargılarımı bir kenara bırakırsak, bunu okuyup o pozisyonun ne kadar önemli olduğunu söylersiniz sanırım.
“Transfer ücretlerinin hiçbir şekilde mantıklı olmadığını çok uzun zaman önce öğrendim. Artık £125 milyon'a giden orta saha oyuncuları görüyoruz. Bunu forvetler için gerekçelendirmeye çalışmak zaten yeterince zordu. Ama şimdi orta saha oyuncularının da bu tür rakamlara gittiğini görüyoruz. Bundan birkaç yıl önce Virgil van Dijk, Southampton'dan £75 milyon karşılığında ayrıldı.
“Dolayısıyla doğal ilerleyişin, çok yakında bir savunmacının £100 milyon'a gitmesi ve muhtemelen çok geçmeden bir kalecinin de bunu takip etmesi olduğunu düşünüyorum. Yine söylüyorum, bunu hayal etmem benim için zor ama bana beş ya da 10 yıl önce sorsaydınız, gördüğümüz ya da çok yakında göreceğimiz gibi bir orta saha oyuncusunun £125 milyon ya da £150 milyon'a gitmesini hayal edemezdim. Bunun olmasını bekliyorum, sadece ne zaman olacağından emin değilim ve bunun üzerine bahis oynamayacağım.”
Hangi kulüplerin bir kaleciye dokuz haneli bir bonservis ödemesi yapma ihtimali en yüksek?
100 milyon sterlinlik bir kalecinin ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda tahminde bulunmak istemeyen Hislop, İngiliz futbolunda yüksek harcama yapan takımların yeni bir transfer trendi başlatmak için en uygun konumda olduğunu kabul etti.
Bu transfer tavanını aşacak tarafın City mi yoksa Chelsea mi olacağı sorulduğunda, eski Trinidad & Tobago milli futbolcusu şu ifadeleri kullandı: “Elbette, bu kadar büyük paraları harcayan sadece onlar.
“Kulüplerin kaleciler için büyük paralar ödediğini gördünüz. Buffon'un Juventus'a katıldığında, sanırım o dönem rakam 35 milyon sterline yakındı, bunu hâlâ hatırlıyorum. Bu, bugünün oyununda da büyük bir para. O dönemde bu düpedüz duyulmamış bir şeydi ve herkes buna burun kıvırdı. Buffon Juventus'tan emekli olduğunda ise artık kimse o bonservis bedelini sorgulamıyordu.
“Benzer şekilde, yeterince genç ve yeterince yetenekli biri çıkarsa, bence birileri bu parayı pekâlâ ödeyebilir. David De Gea ve Thibaut Courtois gibi isimlerin henüz genç yaştayken büyük kulüplerde boy gösterdiğini gördünüz. Eğer bugün böyle bir kaleci ortaya çıkarsa, genç yaşında bu seviyede yeteneğe sahip bir kaleci için büyük bir kulüp 100 milyon sterlin barajını aşmaya istekli olabilir. O kaleci de ardından 10 ya da 12 yıl orada kalır ve bu para iyi harcanmış gibi görünür.
“Bunun gerçekleştiğini gözünüzde canlandırabilirsiniz, senaryoyu kurabilirsiniz ama yine de o yaşta, o kalitede kaleciler çok sık ortaya çıkmıyor.”
- Getty
Man City FFP yaptırımlarını beklerken Penders Chelsea'de
Chelsea'nın kadrosunda Belçika 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu Mike Penders şeklinde bir başka sıcak kaleci adayı daha bulunuyor. Planlandığı gibi gelişim gösterirse, uzun vadeli bir 1 numara için yeniden para saçmaya gerek kalmayabilir.
Manchester City'de ise gelecekteki transfer hamleleri, kendilerine 114 suçlama yöneltilmesine neden olan uzun süredir devam eden Finansal Fair Play (FFP) davasının sonucuna bağlı olabilir. İtirazlar yapılıyor, ancak ağır yaptırımlar da dillendirildi ve Etihad Stadyumu'ndaki ilgili herkes için daha büyük resmin nasıl görüneceği henüz belli değil.
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