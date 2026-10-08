Stamford Bridge’in Premier League devleri, 2018’de Kepa Arrizabalaga için 71,6 milyon sterlin (84 milyon dolar) harcayarak bu listenin zaten zirvesinde yer alıyor. Bu yatırımdan çok az geri dönüş alındı; Chelsea, Dünya Kupası şampiyonu Emi Martinez’de karar kılmadan önce birkaç kaleciyi daha denedi.

City de savunmanın son hattına büyük yatırım yaptı; Brezilyalı file bekçisi Ederson, 2017’de onlara 34,7 milyon sterline (41 milyon dolar) mal oldu. Etihad Stadyumu’nda altı lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi kazandı; bu da onun, harcanan paranın karşılığını verdiği anlamına geliyor.

Liverpool yıldızı Alisson 67 milyon sterlin (79 milyon dolar), Manchester United fiyaskosu Andre Onana 47,2 milyon sterlin (56 milyon dolar) ve 2001’de tam 32,6 milyon sterline (43 milyon dolar) mal olan Juventus efsanesi Gianluigi Buffon, en pahalı beş kalecinin listesini tamamlıyor.