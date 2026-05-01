İlişkiler tamamen kopmuş durumda! Real Madrid'in orta saha oyuncusu, Alvaro Arbeloa ile artık hiçbir şey yapmak istemiyor gibi görünüyor

Marca'ya göre, Arbeloa ile yaşanan kesin anlaşmazlığın ardından Ceballos'un bu sezon Real formasıyla bir maç daha oynayacağı düşünülmüyor. Bu durumda, Şubat ayı sonunda Osasuna'ya karşı 1-2 yenildikleri maçta kısa süreli olarak sahaya çıkan İspanyol oyuncunun, Real Madrid formasıyla son maçı bu olmuş olacak. Marca'ya göre, 2027'ye kadar geçerli olan sözleşmesine rağmen, Ceballos'un bu yaz en geç şu anda ayrılması kesinleşmiş durumda.

Hem oyuncu hem de kulüp, transferin en iyi çözüm olduğunu düşünüyor. Ceballos'un nereye gidebileceği henüz belli değil, ancak çok yüksek olmayan transfer ücreti onu cazip bir transfer hedefi haline getiriyor. Geçtiğimiz yaz 29 yaşındaki oyuncu Olympique Marsilya'ya transfer olmak üzereydi, Fransızlar muhtemelen onu yeniden kadrolarına katmak için çaba gösterecekler. Ajax Amsterdam'ın yanı sıra, Ceballos'un gençlik ve gönül kulübü Betis Sevilla'nın da ilgilendiği söyleniyor.

Andaluciya ekibiyle yeniden anlaşmak için, 13 kez İspanya milli forması giyen oyuncunun her halükarda önemli bir maaş kesintisini kabul etmesi gerekecek. Ceballos, Betis'te profesyonel futbola adım atmış, 2017'de 16,5 milyon euro transfer ücreti karşılığında Real'e geçmişti. Ancak Madrid'de geçirdiği toplam yedi yıl boyunca hiçbir zaman kalıcı bir şekilde ilk 11'de yer edinemedi; 2019 ile 2021 yılları arasında Arsenal'e kiralandığı dönemde ise sahada kalma süresi önemli ölçüde daha fazlaydı.

Real'e döndüğünde Ceballos, bu sezon da olduğu gibi, çoğunlukla sadece yedek oyuncu rolünü üstlendi. 2025/26 sezonunda tüm turnuvalarda toplam 22 maça çıktı, ancak Ceballos doğrudan gol katkısı sağlayamadı.