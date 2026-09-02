Transferini resmen tamamladıktan sonra konuşan 26 yaşındaki forvet, Etihad ekibini diğer taliplerine tercih etmenin ne kadar kolay olduğunu vurguladı. Ndiaye, "Manchester City'de olmak isteyip istemediğinize karar vermek kolay" dedi. "Yakın dönemdeki tarihi görebiliyorsunuz; o projenin bir parçası olmak istiyorsunuz."

Kulübün yönetimiyle yaptığı görüşmelerin kendisini hemen ikna ettiğini de sözlerine ekledi. "Benimle takımda nereye gidebileceğimiz, neler başarabileceğimiz hakkında konuştular ve ben en başından itibaren ilgilendim" diye açıkladı. "Manchester City'ye katılmaktan başka istediğim hiçbir şey yoktu."

Yeni transfer, bu yeni bölüme başlamak için duyduğu heyecanı dile getirirken, başarılı olma kararlılığının da altını çizdi. "Açıkçası, bu yeni projenin bir parçası olmak istiyorsunuz. Son dönemde neler yaptıklarını gördüm ve buraya tam olarak uyacağımı hissediyorum" dedi. "Başlamak için inanılmaz heyecanlıyım. Bu inanılmaz bir an. Bu noktaya gelmek için çok sıkı çalıştım ve bu fırsat için inanılmaz heyecanlı ve gerçekten minnettarım."



