Getty Images Sport
Çeviri:
Iliman Ndiaye, Etihad devinin Everton forvetini kadrosuna katmak için son gün Tottenham'ın elinden £65 milyonluk çalımla transferi bitirmesinin ardından neden Manchester City'yi seçtiğini açıkladı
Manchester City, Tottenham'ın transfer planını bozdu
Manchester City, transfer döneminin son gününde Tottenham'ın Ndiaye'yi transfer etme girişimini başarıyla boşa çıkardı. The Athletic'e göre Etihad ekibi, Everton ile 60 milyon sterlini peşin ve 5 milyon sterlini bonus olmak üzere toplam 65 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardı.
Spurs, başlangıçta Liverpool kanat oyuncusu Cody Gakpo'yu kadrosuna katamayınca rotasını Senegal milli oyuncusuna çevirmişti; City de Gakpo'yla ilgilenen kulüpler arasındaydı. Sonuç olarak Manchester ekibi, Ndiaye'nin imzasını almak ve hücum hattını güçlendirmek için hızlı davrandı.
- Getty Images Sport
Ndiaye, “inanılmaz” fırsatı öne çıkardı
Transferini resmen tamamladıktan sonra konuşan 26 yaşındaki forvet, Etihad ekibini diğer taliplerine tercih etmenin ne kadar kolay olduğunu vurguladı. Ndiaye, "Manchester City'de olmak isteyip istemediğinize karar vermek kolay" dedi. "Yakın dönemdeki tarihi görebiliyorsunuz; o projenin bir parçası olmak istiyorsunuz."
Kulübün yönetimiyle yaptığı görüşmelerin kendisini hemen ikna ettiğini de sözlerine ekledi. "Benimle takımda nereye gidebileceğimiz, neler başarabileceğimiz hakkında konuştular ve ben en başından itibaren ilgilendim" diye açıkladı. "Manchester City'ye katılmaktan başka istediğim hiçbir şey yoktu."
Yeni transfer, bu yeni bölüme başlamak için duyduğu heyecanı dile getirirken, başarılı olma kararlılığının da altını çizdi. "Açıkçası, bu yeni projenin bir parçası olmak istiyorsunuz. Son dönemde neler yaptıklarını gördüm ve buraya tam olarak uyacağımı hissediyorum" dedi. "Başlamak için inanılmaz heyecanlıyım. Bu inanılmaz bir an. Bu noktaya gelmek için çok sıkı çalıştım ve bu fırsat için inanılmaz heyecanlı ve gerçekten minnettarım."
Etihad'da son gün bombası
Ndiaye'nin gelişi, Manchester City için transfer döneminin olağanüstü sonunu taçlandırdı. Everton forvetinin yanı sıra kulüp, Chelsea orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'in 125 milyon sterlinlik transferini de resmen tamamladı. Bu dev anlaşma, Britanya transfer rekoruna eşit oldu ve Arjantinliyi teknik direktör Enzo Maresca ile yeniden buluşturdu.
Bu sırada Tottenham, hem Gakpo'yu hem de Ndiaye'yi kaçırmasının ardından hızlı takviyeler aramak zorunda kaldı. Kuzey Londra kulübü, odağını hızla yeniden Stamford Bridge'e çevirdi ve eski Shakhtar Donetsk kanat oyuncusunu Roberto De Zerbi ile yeniden buluşturmak için son tarihten önce Chelsea kanat oyuncusu Mykhailo Mudryk için bir kiralık anlaşmasını başarıyla sonuçlandırdı.
- Getty Images Sport
Yeni gelenleri takıma entegre etmek
Manchester City artık, son gün 190 milyon sterline kadrosuna kattığı ikiliyi A takım kadrosuna sorunsuz şekilde entegre etmeye odaklanacak. Ndiaye ve Fernandez'in transferleri tamamlandığına göre, Maresca artık tüm kulvarlarda kullanabileceği son derece güçlü bir kadro derinliğine sahip. Tottenham ise transfer döneminin can sıkıcı kapanışını geride bırakıp, ilk iki maçta aldığı yenilgilerin ardından Premier League sezonuna ivme kazandırmak isterken Mudryk'i taktik düzenine hızla adapte etmek zorunda.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun