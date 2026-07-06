22 yaşındaki forvet, Chelsea kadrosunun ayrılmaz bir parçası haline geldi ve bu yeni altı yıllık sözleşme, onun takımın geleceğindeki temel rolünü yansıtıyor. Henüz dokuz yaşındayken kulübe katılan Beever-Jones, umut vadeden bir genç oyuncudan bitirici bir A takım milli oyuncusuna dönüşerek altyapıdan yetişen her futbolcunun hayalini yaşadı.

Çocukluk kulübündeki kalış süresini uzatan 22 yaşındaki oyuncu şöyle dedi: "Harika hissettiriyor. Chelsea, ben küçük bir kızdan beri benim kulübüm ve bunun benimle ailem için anlamı çok büyük. Çok gurur verici bir gün ve yolculuğuma devam edip mavi formayla daha fazla anı biriktirecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım."

Forvet oyuncusu şimdiden 97 maça çıkıp 32 gol attı ve Women's Super League'in en üst seviyesinde kendini kanıtladı.