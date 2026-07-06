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'İliklerine kadar Chelsea'li' - Chelsea, altyapısından yetişen yıldızı Aggie Beever-Jones'ı uzun vadeli sözleşmeyle bağladı
Çocukluk kulübüne bağlılık
22 yaşındaki forvet, Chelsea kadrosunun ayrılmaz bir parçası haline geldi ve bu yeni altı yıllık sözleşme, onun takımın geleceğindeki temel rolünü yansıtıyor. Henüz dokuz yaşındayken kulübe katılan Beever-Jones, umut vadeden bir genç oyuncudan bitirici bir A takım milli oyuncusuna dönüşerek altyapıdan yetişen her futbolcunun hayalini yaşadı.
Çocukluk kulübündeki kalış süresini uzatan 22 yaşındaki oyuncu şöyle dedi: "Harika hissettiriyor. Chelsea, ben küçük bir kızdan beri benim kulübüm ve bunun benimle ailem için anlamı çok büyük. Çok gurur verici bir gün ve yolculuğuma devam edip mavi formayla daha fazla anı biriktirecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım."
Forvet oyuncusu şimdiden 97 maça çıkıp 32 gol attı ve Women's Super League'in en üst seviyesinde kendini kanıtladı.
- Getty
Uluslararası sahneye yükseliş
Kulüp düzeyindeki formu, İngiltere Teknik Direktörü Sarina Wiegman'ın da dikkatinden kaçmadı. Beever-Jones, kısa sürede İngiltere kadrosunun düzenli isimlerinden biri haline geldi ve Wembley Stadyumu'nda Portekiz'e karşı attığı 30 dakikalık hat-trick ile adını duyurdu.
Uluslararası düzeydeki kalitesi ise 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası sırasında daha da perçinlendi; burada Galler'e karşı gol atarak kupaya uzanan yolda katkı sağladı.
Yolculuğunu değerlendiren oyuncu, eski teknik direktörü Emma Hayes'in attığı temele duyduğu minnettarlığı dile getirdi. "Devam etmeyi ve zorlamayı başardım, sonra da sonunda fırsatı yakaladım. Bana o ilk basamağı vererek benim için yaptıkları nedeniyle Emma'ya [Hayes] her zaman çok minnettar olduğumu söyledim," dedi.
Yurt içi başarı geçmişi
Beever-Jones, yurt içinde üçleme kazanılan 2024-25 sezonunun hayati parçalarından biriydi ve kupa dolabı şimdiden dikkat çekici ölçüde dolu. Kadınlar Süper Ligi'nde iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı; Kadınlar FA Cup'ı ve Kadınlar Lig Kupası'nı da iki ayrı kez kaldırdı.
Büyük anlarda sahneye çıkma becerisi, mart ayındaki Lig Kupası finalinde Manchester United'a karşı alınan 2-0'lık galibiyette attığı golle öne çıktı.
Geçen sezon da bitiriciliğini göstermeyi sürdürdü; altı gol ve iki asistlik katkı verdi. Teknik kalitesi ise en iyi, West Ham United'a karşı attığı muhteşem frikik golüyle ortaya kondu; bu gol, ona kulübün eylül ayı Golü ödülünü kazandırdı.
- Getty Images Sport
Stamford Bridge'de yarım kalan iş
Geniş başarı listesine rağmen golcü oyuncu hâlâ daha fazlasını istiyor. Gözünü, kulübün şimdiye kadar kazanamadığı tek büyük kupaya dikmiş durumda: Şampiyonlar Ligi.
Uzun vadeli sözleşmesinin sağladığı güvenceyle Beever-Jones, ilk 11'in değişmez isimlerinden birine dönüşmeye ve uzun yıllar takımın hücum hattına liderlik etmeye odaklanmış durumda.
Geliimini değerlendirirken şunları söyledi: "Sanırım herkes benim Chelsea'li olduğumu biliyor. Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı çok isterim. Hepimizin istediği hedef bu. Bunu hep söyledim ve her röportajda da söyleyeceğim: Ben sadece futbol oynarken mutlu olmak istiyorum. Chelsea'de buna inanıyorum."
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