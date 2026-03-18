Josip Ilicic'i hatırlıyor musunuz? Eski Atalanta oyuncusu olan Sloven orta saha oyuncusu, şu anda memleketi Koper'de forma giyiyor ve 38 yaşında olmasına rağmen emekli olmayı hiç düşünmüyor: "Artık yaşlandım," diyor Prime Video mikrofonlarına şakayla karışık bir şekilde, "ama hâlâ keyif alıyorum. Gençlerle rekabet edebileceğim sürece oynamaya devam edeceğim." "Atalanta benim için hala kalbimde yer eden bir şey. Bugün yaptıklarının temellerini biz atmıştık. Benim zamanımda forvetteki kalite o kadar yüksekti ki, gözümüz kapalı bile oynayabilirdik. Atalanta beni bir insan olarak olgunlaştırdı, kulüp zor anlarda bile beni asla yalnız bırakmadı."
Ilicic: "Benim Atalanta'm Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirdi. Gasperini mi? Bana futbolda koşmanın ne kadar önemli olduğunu anlattı"
"GASPERINI BANA KOŞMAM GEREKTİĞİNİ ANLATTI"
Ilicic zaman makinesini çalıştırıp 2020'deki Valencia-Atalanta maçına geri dönüyor; bu, kariyerinde oynadığı en iyi maçlardan biriydi: "PSG'ye karşı oynayamadığım için duyduğum üzüntüyü hatırlıyorum. Bence o zamanki kadromuzla o Şampiyonlar Ligi'ni bile kazanabilirdik. Gasperini mi? O benim seviyemi yükseltti; bu kadar çok koşmamız gerekeceğini düşünmemiştim. On yıl önce bize, daha sonra gerçekleşecek olan şeyleri yaptırıyordu: her antrenmanda, her maçta her şey bize kolay geliyordu ve kimseden korkmuyorduk. Bazı maçlarda saklanmamak gerekir, bugün eksik olan şey bu niteliktir."
