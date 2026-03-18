Ilicic: "Benim Atalanta'm Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirdi. Gasperini mi? Bana futbolda koşmanın ne kadar önemli olduğunu anlattı"

Ilicic zaman makinesini çalıştırıp 2020'deki Valencia-Atalanta maçına geri dönüyor; bu, kariyerinde oynadığı en iyi maçlardan biriydi: "PSG'ye karşı oynayamadığım için duyduğum üzüntüyü hatırlıyorum. Bence o zamanki kadromuzla o Şampiyonlar Ligi'ni bile kazanabilirdik. Gasperini mi? O benim seviyemi yükseltti; bu kadar çok koşmamız gerekeceğini düşünmemiştim. On yıl önce bize, daha sonra gerçekleşecek olan şeyleri yaptırıyordu: her antrenmanda, her maçta her şey bize kolay geliyordu ve kimseden korkmuyorduk. Bazı maçlarda saklanmamak gerekir, bugün eksik olan şey bu niteliktir."