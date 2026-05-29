Sky'ın haberine göre, Crystal Palace, kulüpten ayrılan Oliver Glasner'in yerine geçecek bir isim arayışında Toppmöller'i olası bir seçenek olarak değerlendiriyor.
Çeviri:
İlginç bir durum! Oliver Glasner'in Crystal Palace'taki halefi bir Alman teknik direktör mü olacak?
İngiltere'nin birinci lig takımıyla Toppmöller arasında görüşmelerin şimdiden başladığı belirtiliyor. Ocak ayında Eintracht Frankfurt'tan kovulan 45 yaşındaki teknik adamın yeni bir göreve hazır olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Toppmöller'in adı, SSC Napoli ve VfL Wolfsburg gibi diğer kulüplerle de anılmıştı.
Toppmöller, Conference League'in yeni şampiyonu Crystal Palace'ın başına geçerse, ilginç bir durum ortaya çıkacak. Toppmöller, üst düzey bir ligdeki ilk baş antrenörlük görevi olan Frankfurt'ta, 2023 yazında Glasner'in yerine geçmişti. Avusturyalı teknik adam, 2022'de Avrupa Ligi'ni kazandığı SGE'den 2022/23 sezonunun ardından ayrılmıştı.
Yaklaşık altı ay sonra Glasner, Palace'a katıldı ve Londra kulübünü 2025'te FA Cup zaferine, ardından da Conference League ile bir başka şampiyonluğa taşıdı. Ocak ayında, takımı geçici bir kriz döneminden geçerken Glasner, Haziran sonunda sona erecek olan sözleşmesini uzatmayacağını açıklamıştı. 51 yaşındaki teknik adamın geleceğinin ne olacağı tamamen belirsiz, son zamanlarda Bayer Leverkusen'in yeni teknik direktörü olarak adı geçiyordu. Ancak Werkself, Premier League'de AFC Bournemouth ile büyük başarılar elde eden ve yeni bir meydan okuma arayan Andoni Iraola'yı tercih etti.
Dino Toppmöller: Eintracht Frankfurt'tan sonra Oliver Glasner'in bir sonraki eski kulübünü devralacak mı?
Daha önce RB Leipzig ve Bayern Münih'te şu anki milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Toppmöller, Frankfurt ile ilk Bundesliga sezonunda altıncı sırada yer almıştı. Ertesi yıl, Hessen ekibini üçüncü olarak Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı ve geçtiğimiz sezonda da SGE ile uluslararası turnuvalara katılma yolunda ilerliyordu.
Bununla birlikte, Ocak ortasında yedinci sırada iken görevinden ayrılmak zorunda kaldı; bu arada, çok tartışmalı olan ve kısa süre sonra görevden alınan halefi Albert Riera yönetiminde Frankfurt sekizinci sırada kaldı ve Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırdı. Toppmöller ise Palace ile anlaşması halinde gelecek sezon uluslararası arenada yer alacak. Conference League şampiyonu olarak, geçen Premier League sezonunda ligi 15. sırada bitiren takım, Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
Dino Toppmöller'in bugüne kadar baş antrenör olarak görev yaptığı takımlar
Dönem
Kulüp
Mart 2013 - Ocak 2014
SV Mehring (oyuncu-antrenör)
2014 - 2016
Hamm Benfica (oyuncu-antrenör)
2016 - 2019
F91 Düdelingen
Temmuz - Aralık 2019
RE Virton
2023 - Ocak 2026
Eintracht Frankfurt