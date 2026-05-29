İlginç bir durum! Oliver Glasner'in Crystal Palace'taki halefi bir Alman teknik direktör mü olacak?

İngiltere'nin birinci lig takımıyla Toppmöller arasında görüşmelerin şimdiden başladığı belirtiliyor. Ocak ayında Eintracht Frankfurt'tan kovulan 45 yaşındaki teknik adamın yeni bir göreve hazır olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Toppmöller'in adı, SSC Napoli ve VfL Wolfsburg gibi diğer kulüplerle de anılmıştı.

Toppmöller, Conference League'in yeni şampiyonu Crystal Palace'ın başına geçerse, ilginç bir durum ortaya çıkacak. Toppmöller, üst düzey bir ligdeki ilk baş antrenörlük görevi olan Frankfurt'ta, 2023 yazında Glasner'in yerine geçmişti. Avusturyalı teknik adam, 2022'de Avrupa Ligi'ni kazandığı SGE'den 2022/23 sezonunun ardından ayrılmıştı.

Yaklaşık altı ay sonra Glasner, Palace'a katıldı ve Londra kulübünü 2025'te FA Cup zaferine, ardından da Conference League ile bir başka şampiyonluğa taşıdı. Ocak ayında, takımı geçici bir kriz döneminden geçerken Glasner, Haziran sonunda sona erecek olan sözleşmesini uzatmayacağını açıklamıştı. 51 yaşındaki teknik adamın geleceğinin ne olacağı tamamen belirsiz, son zamanlarda Bayer Leverkusen'in yeni teknik direktörü olarak adı geçiyordu. Ancak Werkself, Premier League'de AFC Bournemouth ile büyük başarılar elde eden ve yeni bir meydan okuma arayan Andoni Iraola'yı tercih etti.