İlginç bir ABD özelliği ilham kaynağı mı? FIFA’nın Dünya Kupası’nda her yerde görülen bu yenilik henüz gündeme bile getirilmedi

Devasa mesafeler, fahiş bilet fiyatları ve ABD Başkanı Donald Trump’ın keyfi kararları nedeniyle, Kuzey Amerika’daki Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) şu anda tarihin taraftar dostu olmayan en kötü Dünya Kupası’nı düzenliyor. Aynı zamanda FIFA, turnuvanın görsel sunumunda hiç olmadığı kadar kararlı bir şekilde ön plana çıkıyor. Kendi logosu, şimdiye kadarki tüm turnuvalardan daha baskın bir şekilde yer alıyor.

Örneğin, resmi Dünya Kupası logosunda ev sahibi ülkelere dair hiçbir atıf bulunmuyor. Bunun yerine sadece 26 rakamı, Dünya Kupası kupası ve bunun altında FIFA logosu görülüyor. Geçmişte (1974 Almanya Dünya Kupası hariç) logoda her zaman ev sahibi ülke belirgin bir şekilde yer almıştı. FIFA logosu, 2002 Japonya ve Güney Kore Dünya Kupası’nda ilk kez kullanılmıştı. Şimdi ise ilk kez ev sahibi ülkeleri logodan tamamen çıkardı.

Küçük detaylar da bu yaklaşımı vurguluyor: Televizyon yayınlarında, tekrarlar öncesinde sadece FIFA logosu bir ekran geçişi olarak ekranın önünden geçiyor. Turnuva düzenlendiği yerlerdeki yön levhalarında “World Cup” markası yerine “FIFA” yazısı yer alıyor.