Her şey Mexico City’deki açılış töreninde başlamıştı: Devasa bir FIFA logosu önce Aztek Stadyumu’nun içinden boydan boya geçti, ardından tribünlerin çok üzerinde havai fişeklerle görkemli bir şekilde aydınlatılırken, Başkan Gianni Infantino memnun bir gülümsemeyle izliyordu.
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İlginç bir ABD özelliği ilham kaynağı mı? FIFA’nın Dünya Kupası’nda her yerde görülen bu yenilik henüz gündeme bile getirilmedi
Devasa mesafeler, fahiş bilet fiyatları ve ABD Başkanı Donald Trump’ın keyfi kararları nedeniyle, Kuzey Amerika’daki Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) şu anda tarihin taraftar dostu olmayan en kötü Dünya Kupası’nı düzenliyor. Aynı zamanda FIFA, turnuvanın görsel sunumunda hiç olmadığı kadar kararlı bir şekilde ön plana çıkıyor. Kendi logosu, şimdiye kadarki tüm turnuvalardan daha baskın bir şekilde yer alıyor.
Örneğin, resmi Dünya Kupası logosunda ev sahibi ülkelere dair hiçbir atıf bulunmuyor. Bunun yerine sadece 26 rakamı, Dünya Kupası kupası ve bunun altında FIFA logosu görülüyor. Geçmişte (1974 Almanya Dünya Kupası hariç) logoda her zaman ev sahibi ülke belirgin bir şekilde yer almıştı. FIFA logosu, 2002 Japonya ve Güney Kore Dünya Kupası’nda ilk kez kullanılmıştı. Şimdi ise ilk kez ev sahibi ülkeleri logodan tamamen çıkardı.
Küçük detaylar da bu yaklaşımı vurguluyor: Televizyon yayınlarında, tekrarlar öncesinde sadece FIFA logosu bir ekran geçişi olarak ekranın önünden geçiyor. Turnuva düzenlendiği yerlerdeki yön levhalarında “World Cup” markası yerine “FIFA” yazısı yer alıyor.
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ABD’de “FIFA”, “Dünya Kupası”nın eşanlamlısıdır
Sanki Dünya Futbol Federasyonu, kendi adını en önemli turnuvasının eşanlamlısı olarak yerleştirmeye çalışıyor gibi görünüyor. Bu fikir, tam da ev sahibi ülke olan ABD’den gelmiş olabilir. Burada “Football” sadece “Soccer” anlamına gelmez. İlginç bir şekilde, burada “FIFA” gerçekten de “World Cup”un eşanlamlısı olarak kullanılıyor. Şu tür cümleler duyuluyor: “Bu akşam FIFA maçını izleyelim!” FIFA’nın resmi “restoran” sponsoru olan fast food zinciri McDonald’s, “Come for Fries, Stay for FIFA” sloganıyla reklam yapıyor.
ABD’deki bu oldukça ilginç özelliğin kaynağı, büyük ABD liglerinin dil kullanımında yatıyor olabilir. Geleneksel olarak, organizatörlerin adı sporun eşanlamlısı olarak kullanılır. Bu arada, Almanca konuşulan bölgelerde de durum böyledir. İnsanlar mutlaka basketbol, Amerikan futbolu, buz hokeyi veya beyzbol izlemez. Bunun yerine NBA, NFL, NHL veya MLB izler.
Bu ülkede FIFA terimi, dünya federasyonu bir yana, daha çok elektronik şirketi EA’nın video oyunu serisini ifade ediyor – her ne kadar bu durum FIFA’nın artık hiç hoşuna gitmeyecek olsa da. 2023 yılında EA, astronomik lisans ücretleri nedeniyle dünya federasyonu ile sözleşmesini uzatmayı reddetti; bunun üzerine federasyon, video oyunlarında adının kullanılmasını yasakladı. O zamandan beri resmi adları EA Sports FC olarak anılıyor.
Son on Dünya Şampiyonası’nın kazananları
Dünya Şampiyonası'nın düzenlendiği yıl Dünya Şampiyonu 2022 Arjantin 2018 Fransa 2014 Almanya 2010 İspanya 2006 İtalya 2002 Brezilya 1998 Fransa 1994 Brezilya 1990 Almanya 1986 Arjantin