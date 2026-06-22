Şimdi, kulübün 16 yaşındaki oyuncuyu yurt içi ve yurt dışındaki üst düzey rakiplere karşı nasıl ikna edebildiğine dair ayrıntılar ortaya çıktı.
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İlginç ayrıntılar ortaya çıktı: Süper yetenek Kennet Eichhorn, Leverkusen’de aynı anda iki görevi üstlenecek mi?
Bild gazetesine göre, Eichhorn’un transferi “aylar süren ortak bir proje”ydi; bu süreçte Leverkusen’den birçok yetkili, Hertha BSC’de yetişen ve Ağustos 2025’te 16. yaş gününden sadece birkaç gün sonra 2. Bundesliga’da profesyonel olarak ilk maçına çıkan orta saha oyuncusunun ailesiyle çok yakın temas halindeydi.
Adları geçen isimler arasında Profesyonel Futbol Direktörü Kim Falkenberg, Gençlik Kadro Planlayıcısı Bernd Korzynietz ve İrtibat Antrenörü Markus Daun yer alıyor. Bayer lehine son kararı, Leverkusen’in yeni baş antrenörü Carles Martinez ve Spor Genel Müdürü Simon Rolfes ile yapılan kişisel bir görüşme vermiş.
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Profesyonel ve stajyer: Eichhorn, Bayer’de muhtemelen çift görevde olacak
"Aileyi uzun zamandır tanıyoruz, bu görüşmelerde büyük bir artı oldu. Geçen yıl da buraya gelmişlerdi, Bayer 04’ü yakından takip ettiler ve genç takım ile profesyonel kadrodan çeşitli çalışanlarla iyi ilişkiler kurdular," diye açıkladı Rolfes, Bild gazetesine. "Kulüp olarak hep birlikte Kennet’i ikna etmek için çaba gösterdik ve mücadele ettik. Bu durum onları etkiledi. Kennet’in ailesi, bunun çok özel bir şey olduğunu söyledi."
Eichhorn’un Leverkusen’deki rolü de özel olacak gibi görünüyor; zira genç oyuncu sadece aktif bir futbolcu olarak Rheinland’a transfer olmakla kalmadı, büyük olasılıkla orada bir staj da yapacak.
Rolfes, Bild gazetesine şunları söyledi: "Kennet, mesleki lise diplomasını aldıktan sonra bir yıllık staj yapması gerekiyor; bunu muhtemelen kulübümüzde gerçekleştirecek. Ailesi de Berlin’den buraya gelecek."
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Premier League ve Bundesliga’nın yıldızları Eichhorn’un peşinde
İngiliz dev kulüpleri Manchester City ve FC Liverpool’un yanı sıra Bayern Münih, Borussia Dortmund ve RB Leipzig’in de bu Berlinli yıldızla ilgilendiği söyleniyor. Kararın nihayetinde Bayer ile RB arasında verildiği belirtiliyor.
Geçen sezon Hertha formasıyla 17 lig maçına çıkan ve 2. Bundesliga tarihinin en genç golcüsü unvanını kazanan Eichhorn’un Berlin’deki sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyordu.
Sky’a göre Leverkusen’deki sözleşmesi 2031’e kadar geçerli olacak. Sport Bild’e göre 16 yaşındaki oyuncu başlangıçta yıllık yaklaşık 2,5 milyon avro maaş alacak. Eichhorn’un Berlin’deki sözleşmesindeki ve nihayetinde Bayer’in devreye soktuğu çıkış maddesi, iddiaya göre on milyon avro civarındaydı.