İlginç ayrıntılar ortaya çıktı: Süper yetenek Kennet Eichhorn, Leverkusen’de aynı anda iki görevi üstlenecek mi?

"Aileyi uzun zamandır tanıyoruz, bu görüşmelerde büyük bir artı oldu. Geçen yıl da buraya gelmişlerdi, Bayer 04’ü yakından takip ettiler ve genç takım ile profesyonel kadrodan çeşitli çalışanlarla iyi ilişkiler kurdular," diye açıkladı Rolfes, Bild gazetesine. "Kulüp olarak hep birlikte Kennet’i ikna etmek için çaba gösterdik ve mücadele ettik. Bu durum onları etkiledi. Kennet’in ailesi, bunun çok özel bir şey olduğunu söyledi."

Eichhorn’un Leverkusen’deki rolü de özel olacak gibi görünüyor; zira genç oyuncu sadece aktif bir futbolcu olarak Rheinland’a transfer olmakla kalmadı, büyük olasılıkla orada bir staj da yapacak.

Rolfes, Bild gazetesine şunları söyledi: "Kennet, mesleki lise diplomasını aldıktan sonra bir yıllık staj yapması gerekiyor; bunu muhtemelen kulübümüzde gerçekleştirecek. Ailesi de Berlin’den buraya gelecek."