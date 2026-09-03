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“İlgili görünmüyordu” - Eski Liverpool yıldızı, İsveçli forvetin “formanın ağırlığını” sorgularken, 125 milyon £’luk Alexander Isak neden Liverpool için “büyük bir sorun” oluyor?
Isak, Liverpool'daki ilk sezonunda dört gol attı
2025 yazında Newcastle'dan ayrılmak için bastıran Isak, Merseyside'a geldiğinde efsanevi 9 numaralı forma kendisine verildi. Hazırlık dönemini aksak geçirmesinin ardından Arne Slot tarafından takıma yavaş yavaş dahil edildi.
Hayal kırıklığı yaratan ilk sezonunda form ve fiziksel durumunu yakalaması zor oldu; bu süreçte bir bacak kırığı da yaşadı ve tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta yalnızca dört gol kaydetti. İsveç ile Dünya Kupası görevinin, Isak'ı 2026-27 sezonuna hazırlamaya yardımcı olması bekleniyordu.
Liverpool'un Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldığı maçta gol attı, ancak takım adına kolektif katkısının çok az olduğu düşünülüyor. 26 yaşındaki Isak'ın, Premier League'de değerini zaten kanıtlamış biri olarak kariyerinin zirvesine yaklaşıyor olması gerekirken, güven ve maddi açıdan rekor seviyedeki yatırımlar karşılığında çok sınırlı bir geri dönüş sağladığı görüldü.
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Isak neden Anfield'da endişe kaynağı haline geldi?
Eski Liverpool savunmacısı Warnock, Gambler Media iş birliği kapsamında yaptığı açıklamada, GOAL'e Anfield'daki pahalı endişelerle ilgili şunları söyledi: “Hafta sonu Nottingham Forest maçındaydım. Isak, golü dışında kesinlikle hiçbir şey yapmadı.
“Çok kötüydü. Hiç istekli görünmüyordu. Ben de düşünüyorum, düzgün bir sezon öncesi kamp geçirmesi gereken, aç, fit ve neler yapabileceğini göstermeye hazır şekilde geri dönen oyuncu bu. Ama bunu yapabilecek gibi görünmüyordu.
“Formanın ağırlığını taşıyabilecek gibi de görünmüyordu. Ve bu çok büyük bir problem. Bu, bonservis bedelinin getirdiği beklenti baskısıyla alakalı. Şu anda hiç hazır görünmüyor. Bunun, etrafındaki diğer oyuncularla biraz uyum yakalayamamasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmiyorum. Ama her gün antrenman yapıyorsun. Artık oyunu anlaman gerekiyor.
“Bence [Florian] Wirtz fena oynamadı. Ama yine de maçın kıyısında kalıyor ve takımda ondan beklenen şeyi yeterince yapmıyor. Zaman zaman bir muamma. Maçların içine girip çıkıyor ve yeterince uzun bölümlerde oyuna etki edemiyor.”
Liverpool, 400 milyon sterlinlik hücum yeteneğini takımına nasıl sığdıracak?
Alman oyun kurucu Wirtz, Liverpool'a 116 milyon sterline (157 milyon dolar) mal oldu. Liverpool, Isak için ödenen bonservisin yanı sıra geçen yaz Hugo Ekitike'yi de 79 milyon sterline (107 milyon dolar) kadrosuna kattı ve son transfer döneminde Şampiyonlar Ligi kazanan eski Paris Saint-Germain yıldızı Bradley Barcola'yı 123 milyon sterline (166 milyon dolar) transfer etti.
Bu, 400 milyon sterlinden (540 milyon dolar) fazla hücum yeteneği demek, ancak Andoni Iraola bunu aynı takımda nasıl bir araya getirecek? Bu soruya yanıt veren Warnock, şunları ekledi: “Bu çok zor olacak. Şu anda Ekitike'nin sakat olması işleri biraz kolaylaştırdı. Yani şu an için uğraşması gereken bir dert daha az.
“Ama takım sol tarafa çok bağımlı. Yani Isak ve Ekitike oynadığında bile sola kayıyorlar. Sahada o bölgeyi bulmak onların doğal içgüdüsü. Barcola sol tarafta oynamayı seviyor. [Cody] Gakpo'nun da böyle olduğunu biliyoruz.
“Aslında Gakpo'yu tuttukları için memnunum çünkü bence o harika bir kadro oyuncusu, çok yönlü harika bir oyuncu; merkezde oynayabilir, solda oynayabilir, sağda da oynayabilir. Muhtemelen sağda oynamak onu o kadar rahat hissettirmez ama bence bu sezon sağ tarafta daha fazla oynaması istenecek çünkü sahanın ileri ucunda onu ve [Victor] Munoz'u dönüşümlü kullanmak zorunda kalacaklar. Bir de Ngumoha var, işte sahip olduğunuz diğer sorun bu.
“Sol tarafa çok bağımlısınız. Bu sadece sahanın sağ tarafında yeterli kalite olmamasından mı kaynaklanıyor? Yoksa şu anda Avrupa pazarında ya da dünya pazarında müsait değiller mi? Ve o pozisyonda oynayacak uygun birini bulamadılar mı? Fiilen güçlendirmedikleri bir pozisyon bu. Ve bu gerçekten endişe verici.”
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Birinin öne çıkıp Salah'ın yerini doldurması gerekiyor
Sağ kanattaki o pozisyonu son dokuz yıldır Mohamed Salah dolduruyordu. "Mısır Kralı", Liverpool formasıyla çıktığı 442 maçta 257 gol kaydetti; iki Premier League şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, dört Gol Krallığı ve üç PFA Yılın Oyuncusu ödülü kazandı.
Onun bonservissiz olarak Trabzonspor'a gitmesinin ardından, birilerinin öne çıkıp hücumdaki büyük boşluğu doldurması her zaman gerekecekti. Isak'ın bu sürecin bir parçası olması bekleniyordu, ancak bu iş için doğru adam olup olmadığı ve 2031'e kadar olan sözleşmesine sadık kalınıp kalınmayacağı konusundaki sorular sürüyor.
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