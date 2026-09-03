Alman oyun kurucu Wirtz, Liverpool'a 116 milyon sterline (157 milyon dolar) mal oldu. Liverpool, Isak için ödenen bonservisin yanı sıra geçen yaz Hugo Ekitike'yi de 79 milyon sterline (107 milyon dolar) kadrosuna kattı ve son transfer döneminde Şampiyonlar Ligi kazanan eski Paris Saint-Germain yıldızı Bradley Barcola'yı 123 milyon sterline (166 milyon dolar) transfer etti.

Bu, 400 milyon sterlinden (540 milyon dolar) fazla hücum yeteneği demek, ancak Andoni Iraola bunu aynı takımda nasıl bir araya getirecek? Bu soruya yanıt veren Warnock, şunları ekledi: “Bu çok zor olacak. Şu anda Ekitike'nin sakat olması işleri biraz kolaylaştırdı. Yani şu an için uğraşması gereken bir dert daha az.

“Ama takım sol tarafa çok bağımlı. Yani Isak ve Ekitike oynadığında bile sola kayıyorlar. Sahada o bölgeyi bulmak onların doğal içgüdüsü. Barcola sol tarafta oynamayı seviyor. [Cody] Gakpo'nun da böyle olduğunu biliyoruz.

“Aslında Gakpo'yu tuttukları için memnunum çünkü bence o harika bir kadro oyuncusu, çok yönlü harika bir oyuncu; merkezde oynayabilir, solda oynayabilir, sağda da oynayabilir. Muhtemelen sağda oynamak onu o kadar rahat hissettirmez ama bence bu sezon sağ tarafta daha fazla oynaması istenecek çünkü sahanın ileri ucunda onu ve [Victor] Munoz'u dönüşümlü kullanmak zorunda kalacaklar. Bir de Ngumoha var, işte sahip olduğunuz diğer sorun bu.

“Sol tarafa çok bağımlısınız. Bu sadece sahanın sağ tarafında yeterli kalite olmamasından mı kaynaklanıyor? Yoksa şu anda Avrupa pazarında ya da dünya pazarında müsait değiller mi? Ve o pozisyonda oynayacak uygun birini bulamadılar mı? Fiilen güçlendirmedikleri bir pozisyon bu. Ve bu gerçekten endişe verici.”