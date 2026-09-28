Sterling, Ligue 1 ekibi Le Havre'a önerildi, ancak şu anda ligin son sırasında yer alan Fransız kulübü bu transfer için girişimde bulunmamaya karar verdi. Bu, bir dönem dünya futbolunun en yüksek piyasa değerlerinden birine sahip olan ve İngiltere Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden biri olan bir oyuncu için çarpıcı bir gelişme.

Foot Mercato'ya göre, Normandiya ekibi kanat pozisyonlarında zaten yeterince alternatife sahip olduğunu düşündü ve eski Manchester City yıldızını gerekli bir takviye olarak görmedi. Bu ret tekil bir olay değildi; ismi açıklanmayan ikinci bir Ligue 1 ekibiyle de oyuncunun temsilcileri temasa geçti, ancak onlardan da aynı olumsuz yanıt geldi.