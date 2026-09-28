AFP
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İlgilenmediler! Eski İngiltere kanat oyuncusu Raheem Sterling yeni takım bulmakta zorlanırken, Ligue 1 kulüpleri tarafından reddedildi
Fransa'nın alt sıralardaki ekibi tarafından geri çevrildi
Sterling, Ligue 1 ekibi Le Havre'a önerildi, ancak şu anda ligin son sırasında yer alan Fransız kulübü bu transfer için girişimde bulunmamaya karar verdi. Bu, bir dönem dünya futbolunun en yüksek piyasa değerlerinden birine sahip olan ve İngiltere Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden biri olan bir oyuncu için çarpıcı bir gelişme.
Foot Mercato'ya göre, Normandiya ekibi kanat pozisyonlarında zaten yeterince alternatife sahip olduğunu düşündü ve eski Manchester City yıldızını gerekli bir takviye olarak görmedi. Bu ret tekil bir olay değildi; ismi açıklanmayan ikinci bir Ligue 1 ekibiyle de oyuncunun temsilcileri temasa geçti, ancak onlardan da aynı olumsuz yanıt geldi.
- AFP
Kariyeri serbest düşüşte
Sterling'in bonservissiz kalma yolculuğu, en iyi formunu yeniden yakalayamadığı hayal kırıklığı yaratan bir dizi dönemeçle şekillendi. 2022'de Manchester City'den Chelsea'ye ses getiren bir transferle katıldıktan sonra Stamford Bridge'de istikrar yakalamakta zorlandı ve sonunda Pep Guardiola'nın gözünden düştü. Ardından Kuzey Londra'ya kiralık olarak gitmesi de fazla bir rahatlama sağlamadı; Sterling, Arsenal formasıyla 28 maça çıktı ve Emirates Stadyumu'ndaki döneminde yalnızca bir gol ve beş asist üretebildi.
Ocak 2026'da Chelsea ile Sterling, sözleşmesini feshetmek için karşılıklı anlaşmaya vardı ve bu sayede oyuncunun başka bir yerde yeni bir başlangıç aramasının önü açıldı. Şubatta bonservissiz olarak Feyenoord'a katılmak için kısa süreliğine Eredivisie'ye gitti, ancak Hollanda deneyimi kısa ömürlü ve verimsiz oldu.
Rotterdam'da düzenli olarak ilk 11'de yer almayı başaramayan Sterling, kariyerini yeniden canlandırmasına imkan tanıyacak bir proje arayışına bir kez daha girmiş durumda. Ancak Ligue 1'den ilgi gelmemesi, Premier League'i dört kez kazanan oyuncu için seçeneklerin giderek daha da sınırlı hale geldiğine işaret ediyor.
Saha dışında hukuki sorunlar büyüyor
Profesyonel kariyerindeki sıkıntılarına, İngiltere'de yaşanan bir olaydan kaynaklanan ciddi hukuki sorunlar da eklendi. Sterling kısa süre önce tehlikeli araç kullanma ve altı tüp nitröz oksit bulundurma suçlamalarını kabul etti. Suçlamalar, aracının bir otoyol güvenlik bariyerine çarptığının bildirildiği bir trafik kazasının ardından geldi.
Diğer taraflarda herhangi bir yaralanma yaşanmasa da, bu olay itibarına daha da zarar verdi ve saha dışındaki durumunun soyunma odasına taşıyabileceği dikkat dağıtıcı etkilerden çekinen potansiyel kulüplerin ilgisini muhtemelen azalttı. Vakanın ayrıntıları özellikle yıpratıcı, çünkü polis soruşturması sırasında nitröz oksiti uygunsuz şekilde solumak amacıyla bulundurduğunu ve inceleme için numune vermediğini de kabul etti.
- Getty Images Sport
Sterling için sırada ne var?
İstatistikler, Eylül 2024'ten bu yana resmi maçlarda gol atamayan bir oyuncu için kasvetli bir tablo ortaya koyuyor. Bir dönem bitiriciliği ve patlayıcı hızıyla öne çıkan bir kanat oyuncusu için bu üretim eksikliği, Avrupa genelindeki scoutlar açısından önemli bir kırmızı bayrak niteliğinde.
Liverpool ve Manchester City'de zirvede olduğu yıllarda yaptığı 320 Premier League maçı ve 165 gole katkı, otuzlu yaşlarının başında serbest oyuncu olmanın gerçekleriyle yüzleşirken artık uzak bir anı gibi hissettiriyor.
Fransa'dan gelen retlere rağmen Sterling, Britanya basınının yoğun baskısından ve hukuki sorunlarından uzaklaşmak için İngiltere dışında yeni bir meydan okuma bulma konusunda kararlılığını koruyor.
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