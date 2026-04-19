"İlgi görecek" - 25 yıllık üst ligden uzak kalışının ardından Premier Lig'e yükselen Coventry'ye Frank Lampard'dan uyarı geldi

Coventry'nin üst liglere dönüşünün yarattığı coşkuya rağmen, EFL yorumcusu Sam Parkin, kulübün en büyük zorluğunun henüz önlerinde olduğuna inanıyor. Sky Blues, üst liglerden uzak kaldıkları çeyrek asırın ardından yükselişini garantiledi, ancak gözler artık bu dönüşümü yedek kulübesinden yöneten adama çevrilmiş durumda.

Parkin, BBC Final Score'a verdiği demeçte, "En önemli şey, Frank Lampard'ın hala orada olması olacak ve Doug King'in onun hakkında söylediklerine bakılırsa, ona ilgi gösterileceğini düşünüyorum" dedi.

Parkin, Lampard'ın Sezonun En İyi Şampiyonluk Menajeri ödülüne aday gösterildiğini vurguladı ve bunun, koçluk kariyerinde zor bir dönemden sonra itibarını ne kadar yeniden inşa ettiğinin bir kanıtı olduğunu belirtti.