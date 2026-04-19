"İlgi görecek" - 25 yıllık üst ligden uzak kalışının ardından Premier Lig'e yükselen Coventry'ye Frank Lampard'dan uyarı geldi
Sky Blues, Lampard'ın ilgisi konusunda uyarıldı
Coventry'nin üst liglere dönüşünün yarattığı coşkuya rağmen, EFL yorumcusu Sam Parkin, kulübün en büyük zorluğunun henüz önlerinde olduğuna inanıyor. Sky Blues, üst liglerden uzak kaldıkları çeyrek asırın ardından yükselişini garantiledi, ancak gözler artık bu dönüşümü yedek kulübesinden yöneten adama çevrilmiş durumda.
Parkin, BBC Final Score'a verdiği demeçte, "En önemli şey, Frank Lampard'ın hala orada olması olacak ve Doug King'in onun hakkında söylediklerine bakılırsa, ona ilgi gösterileceğini düşünüyorum" dedi.
Parkin, Lampard'ın Sezonun En İyi Şampiyonluk Menajeri ödülüne aday gösterildiğini vurguladı ve bunun, koçluk kariyerinde zor bir dönemden sonra itibarını ne kadar yeniden inşa ettiğinin bir kanıtı olduğunu belirtti.
Premier Lig'den gelen ilgi artıyor
Eski Chelsea ve İngiltere milli takım yıldızına duyulan ilgi sadece spekülatif değil; bazı haberlere göre başka kulüplerdeki boş pozisyonlar onu CBS Arena'dan uzaklaştırabilir.
Bournemouth'un, mevcut sezonun sonunda Vitality Stadyumu'ndan ayrılacak olan Andoni Iraola'nın yerine geçecek başlıca aday olarak onu değerlendirdiği bildiriliyor.
Parkin, Lampard'ın motivasyonunun oyuncu olduğu dönemlerdeki kadar yüksek olduğunu düşünüyor. Parkin, "Oyuncu olduğu dönemde de, şimdi de teknik direktör olarak çok kararlı bir kişi. Yol boyunca birkaç darbe aldı, bu yüzden ona ilgi olacağını düşünüyorum. En önemli şey, gelecek sezon orada olması ve beraberinde getirdiği ekibinin de orada olması." dedi.
Coventry'de taktiksel gelişmeler
Coventry'nin başarısının ardındaki en önemli nedenlerden biri, geniş alanlı bir futbol anlayışına bağlı kalmaları olmuştur. Fiziksel dayanıklılığa dayanan diğer yükselen takımların aksine, eski Chelsea ve Everton teknik direktörü Lampard, ikinci ligi domine eden bir oyun tarzı benimsemiştir. Ancak Parkin, hataların acımasızca cezalandırıldığı Premier Lig'e yükseldiklerinde bu yaklaşımın devam edip etmeyeceğini sorguladı.
Parkin, "İyi futbol oynuyorlar, bu yüzden muhtemelen oldukça açık bir oyun sergileyeceklerdir" dedi. "Frank'in gelecek sezon bu yaklaşımı biraz daha savunma odaklı ve pragmatik bir hale getirip getirmeyeceğini bekleyip göreceğiz." Lampard'ın Goodison Park'ta yaşadığı küme düşme mücadelesindeki önceki deneyimi, Coventry'nin üst ligde kalıcılığını sağlamak için daha temkinli bir yaklaşım benimsemesine neden olabilir.
Birinci Lig'e dönüş
Teknik direktörün geleceği en önemli konu olsa da, takımın İngiliz futbolunun devleriyle rekabet edebilmesi için kadroda önemli bir revizyon yapılması gerekecek.
Championship'te başarıya ulaşmak için genellikle duyguları bir kenara bırakıp Premier League kalitesini ön plana çıkarmak gerekir ve Sky Blues'un kadrosunu güçlendirmek için önümüzdeki transfer döneminde aktif olması bekleniyor.
Parkin, "Birkaç transfer yapmaları gerekecek, bu da işin kötü yanı," diye ekledi. "Sunderland bunun iyi bir örneği ve bazıları için bu durum bir nevi 'teşekkürler ve iyi şanslar' anlamına geliyor."