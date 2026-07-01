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"İletmek istediklerimle kimse ilgilenmedi" - Marcelo Bielsa, 100 dakikalık basın toplantısında Uruguay teknik direktörlüğü görevine "çok acı verici" bir veda etti
"Yayınladıklarımla kimse ilgilenmedi"
Tipik “El Loco” tarzında, Bielsa son basın toplantısında sözünü sakınmadı ve taktik felsefesinin Uruguay futbolunda kalıcı bir etki bırakıp bırakmadığını sorguladı. Üç yıl boyunca takımın başında olmasına rağmen, 70 yaşındaki teknik adam derin bir yalnızlık hissi dile getirerek, yöntemlerinin çevresindekiler tarafından büyük ölçüde görmezden gelindiğini ima etti.
"Kesin olarak bildiğim tek şey, kimse benim bildiklerimi umursamıyor," dedi. "Birinin bildiklerimi umursadığını anlarım. Aktarmaya çalıştığım hiçbir şey, hiçbir düzeyde önemli değildi. Benim açımdan bu hiçbir zaman önemli olmadı.
"Bunda kötü bir şey görmüyorum - diğer insanlar bildiklerimi öğrenmekle ilgilenmiyor. Konu kapanmıştır. Aktardıklarımla kimse ilgilenmedi, bundan en ufak bir şüphem yok.
"Avustralya’da yaşayan ve Montevideo’da menajer olmak isteyen bir mühendisin buraya gelmesiyle aynı şekilde deneyimledim. ‘Tamam, gel’ dedim, bildiklerimi anlattım ve o da kabul etti; şu anda Uruguay futbolunda çalışıyor. İlgilendiğini hatırladığım tek kişi o."
- Getty Images Sport
Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın veriye dayalı savunması
Uruguay’ın elenmesi büyük bir şok yarattı; Güney Amerika’nın devlerinden biri, H Grubu’nda sadece iki puan toplayabildi. Ancak Bielsa, istatistiklerin Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları ve İspanya ile oynadıkları maçlarda çok daha fazlasını hak ettiklerini gösterdiğini savundu.
"Neden grubu yedi puanla bitirmemiz gerektiğini gayet iyi açıklayabilirim," diye ısrar etti Bielsa. "Suudi Arabistan'ı yendiğimizi, Yeşil Burun Adaları'nı yendiğimizi ve İspanya ile berabere kaldığımızı görmeyen ciddi, düşünceli, derinlemesine ve açıklayıcı bir analiz yok. Suudi Arabistan’dan yüzde 20, Yeşil Burun Adaları’ndan yüzde 30 ve İspanya’dan yüzde 25 daha fazla koşacak kadar yeterince birleşmiştik.”
Muslera meselesinin açıklaması
Uruguay’ın final maçının en tuhaf anlarından biri, tecrübeli kaleci Fernando Muslera’nın devre arasında oyundan çıkarılmasıydı. Bielsa, ateş şikayeti olan kalecinin, Alex Baena’nın İspanya adına gol atmasına yol açan büyük bir hatanın ardından fiilen kendi isteğiyle oyundan çıktığını açıkladı. Bu, Bielsa’nın uzun antrenörlük kariyeri boyunca daha önce hiç karşılaşmadığını itiraf ettiği bir zihinsel kırılganlık anıydı.
"Bir oyuncunun, yaptığı hataların ruh hali üzerindeki etkisi nedeniyle oyundan çıkmak istemesi, başıma daha önce hiç gelmemişti," diye açıkladı Bielsa. "Muslera bana, yaptığı hatadan o kadar çok etkilendiğini söyledi ki, takımın şansı hâlâ devam ettiği ve bizim her şeyi başarabileceğimiz ikinci yarıya en iyi durumda çıkamayacağı için oynamayı bırakmayı tercih etti."
- Getty Images Sport
Medyada yaşanan tepkiler için özür dileriz
Bielsa, maraton gibi geçen basın toplantısını, basınla yaşadığı gerginlik ve internette hızla yayılan FIFA resmi fotoğrafına değinerek sonlandırdı. Eski Leeds United teknik direktörü, İspanya’ya karşı alınan mağlubiyetin ardından saha kenarındaki muhabirlere sert çıkmış olması nedeniyle özür diledi ve kameraların yoğun ışığı altında soğukkanlılığını kaybetmesinin nedeni olarak yenilginin duygusal yükünü gösterdi.
"Bir şeye değinmek istedim, tırnak içinde bir özür. FIFA için fotoğrafım çekildiğinde, poz vermekte pek iyi değilim. İkinci olarak değinmek istediğim konu ise İspanya maçından sonraydı; yayın haklarını satın alan şirketlere karşı belirli sayıda röportaj verme zorunluluğu var. Onlar, ıstırap dolu anları sanki mutluluk dolu anlarmış gibi yönetiyorlar. Cevap vermek zorunda olduğum soruların gecikmesine tepki gösterdim ve beklediler, beklediler, ben de acıdan boğulmuştum. Bu yüzden belki de olması gerektiği kadar kibar davranamadım."