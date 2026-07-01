"İletmek istediklerimle kimse ilgilenmedi" - Marcelo Bielsa, 100 dakikalık basın toplantısında Uruguay teknik direktörlüğü görevine "çok acı verici" bir veda etti

Tipik “El Loco” tarzında, Bielsa son basın toplantısında sözünü sakınmadı ve taktik felsefesinin Uruguay futbolunda kalıcı bir etki bırakıp bırakmadığını sorguladı. Üç yıl boyunca takımın başında olmasına rağmen, 70 yaşındaki teknik adam derin bir yalnızlık hissi dile getirerek, yöntemlerinin çevresindekiler tarafından büyük ölçüde görmezden gelindiğini ima etti.

"Kesin olarak bildiğim tek şey, kimse benim bildiklerimi umursamıyor," dedi. "Birinin bildiklerimi umursadığını anlarım. Aktarmaya çalıştığım hiçbir şey, hiçbir düzeyde önemli değildi. Benim açımdan bu hiçbir zaman önemli olmadı.

"Bunda kötü bir şey görmüyorum - diğer insanlar bildiklerimi öğrenmekle ilgilenmiyor. Konu kapanmıştır. Aktardıklarımla kimse ilgilenmedi, bundan en ufak bir şüphem yok.

"Avustralya’da yaşayan ve Montevideo’da menajer olmak isteyen bir mühendisin buraya gelmesiyle aynı şekilde deneyimledim. ‘Tamam, gel’ dedim, bildiklerimi anlattım ve o da kabul etti; şu anda Uruguay futbolunda çalışıyor. İlgilendiğini hatırladığım tek kişi o."



