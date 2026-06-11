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'İletişim Sorunu' - Anthony Gordon ve Jude Bellingham, Real Madrid yıldızının penaltı atışının elinden alınmasıyla sonuçlanan İngiltere'deki garip bir penaltı olayının içindeydi
İngiltere'nin galibiyetinde penaltı konusunda kafa karışıklığı
İngiltere'nin Orlando'da Kosta Rika'ya karşı aldığı 3-0'lık galibiyet genel olarak sakin bir maçtı, ancak ikinci yarıda Bellingham ve Gordon'un karıştığı ilginç bir olay dikkat çekti. Üç Aslanlar'a penaltı verildikten sonra, Bellingham İngiltere'nin üstünlüğünü artırmak amacıyla hemen topu kaptı. Ancak saha kenarından gelen kısa bir müdahalenin ardından, Madridli oyuncuya topu Gordon'a bırakması söylendi.
Formda olan Barcelona oyuncusu, görevini yerine getirerek topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi. Sahada bu değişim biraz garip görünse de, Tuchel bu durumun herhangi bir oyuncunun egosundan değil, yedek kulübesinden kaynaklandığını hemen açıkladı. Bu "iletişim hatası", İngiltere'nin turnuva açılış maçı öncesinde kadrosunu yönetmeye çalıştığı yoğun bir dönemde meydana geldi.
Tuchel karışıklığı açıklıyor
Florida'daki fırtınalar nedeniyle bir saat ertelenen maçın ardından konuşan Tuchel, yaşanan karışıklığın tüm sorumluluğunu üstlendi. Alman teknik direktör, dostluk maçı sırasında yapılan çok sayıda oyuncu değişikliğinin, penaltı atıcılarının belirlenmesine ilişkin olağan protokolü bozduğunu ve normalde penaltı atan Harry Kane'in sahadan çıkarıldığını açıkladı.
Tuchel gazetecilere, "Çok fazla oyuncu değişikliği oldu ve penaltı atıcılarının sırası artık net değildi" diye açıkladı. "Anthony ikinci penaltı atıcısıydı. Bu bilgi duvarda yazmıyordu. Normalde duvarda yazıyor çünkü sadece beş yedek oyuncumuz olduğunu biliyoruz. Zaten çok fazla oyuncu değişikliği olmuştu, bu yüzden küçük bir iletişim sorunu yaşadık. Bu bizim sorumluluğumuzdu ve bunu sözlü olarak belirtmemiz gerekiyordu."
Tuchel daha sonra Bellingham'ın orta sahadaki çalışma etiği hakkında yorumda bulundu. Şöyle dedi: “Topun olmadığı anlarda, yoğunluk ve pres konusunda DNA'mızı çok net bir şekilde ortaya koyduk. Bugün Jude'u ilk kez Harry (Kane), Elliot (Anderson) ve Declan (Rice) ile birlikte oyunun merkezinde görmek istedim. Morgan (Rogers)'ın bize orada ne kattığını biliyorum. Bunu pek çok kez gördüm. Jude için bu ilk seferdi. O bu fikirleri benimsiyor. Benimsemek zorunda ve bunu yapmayı seviyor, bu da oyunumuzun bir parçası. Ve diğer herkes gibi yüksek seviyede yaptı.”
Bireylerden ziyade topluma odaklanın
Penaltı olayı ya da Bellingham ve Gordon'un bireysel performanslarının turnuva için ilk on birini etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda Tuchel ağzını sıkı tuttu. İkiliyi ayrı ayrı ele almayı reddeden Tuchel, bunun yerine takımın ortak çabasını ve Florida'nın sıcağında oyuna sonradan giren oyuncuların sergilediği tutumu övdü.
"Bu iki oyuncunun performansından bahsetmek istemiyorum çünkü benim için bu iki oyuncuya odaklanmak için süre kesinlikle çok kısa," dedi. "Başından beri çok güçlü bir takımımız vardı, bunu biliyorduk ve güçlü yedeklerimiz vardı çünkü bu takımın doğası böyle ve yedek kulübesinden gelen tutum mükemmeldi. 90 dakika boyunca sergilenen performansı beğendim, hem Jude hem de Anthony bu performansın bir parçasıydı."
- Getty Images Sport
Üç Aslan, Dallas maçına hazır
Penaltı atışlarındaki ufak bir gerilime rağmen, İngiltere kampındaki genel hava büyük bir özgüvenle dolu. Rice, Gordon ve Ollie Watkins’in golleri, Tuchel’in oyuncularına rahat bir gece yaşattı; takım bu fiziksel sınavdan yeni sakatlık endişesi yaşamadan çıktı. Takım şimdi Dallas’ta Hırvatistan ile karşılaşmadan önce hazırlıklarına son rötuşları yapmak üzere Kansas City’deki kamp merkezine gidecek.
Tuchel, oyuncuların 60 yıldır ilk Dünya Kupası zaferini kovalarken aralarındaki bağın tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğuna inanıyor. Teknik direktör, "Gerçekten böyle oynayabilir, turnuva boyunca gelişebilir ve bugün gösterdiğimiz bu tür bir uyum, kardeşlik ve takım ruhuna sahip olabilirsek, taraftarlarla harika bir bağ kuracağız ve umarım bu muhteşem bir deneyim olacak" diye ekledi.