'İletişim Sorunu' - Anthony Gordon ve Jude Bellingham, Real Madrid yıldızının penaltı atışının elinden alınmasıyla sonuçlanan İngiltere'deki garip bir penaltı olayının içindeydi

Florida'daki fırtınalar nedeniyle bir saat ertelenen maçın ardından konuşan Tuchel, yaşanan karışıklığın tüm sorumluluğunu üstlendi. Alman teknik direktör, dostluk maçı sırasında yapılan çok sayıda oyuncu değişikliğinin, penaltı atıcılarının belirlenmesine ilişkin olağan protokolü bozduğunu ve normalde penaltı atan Harry Kane'in sahadan çıkarıldığını açıkladı.

Tuchel gazetecilere, "Çok fazla oyuncu değişikliği oldu ve penaltı atıcılarının sırası artık net değildi" diye açıkladı. "Anthony ikinci penaltı atıcısıydı. Bu bilgi duvarda yazmıyordu. Normalde duvarda yazıyor çünkü sadece beş yedek oyuncumuz olduğunu biliyoruz. Zaten çok fazla oyuncu değişikliği olmuştu, bu yüzden küçük bir iletişim sorunu yaşadık. Bu bizim sorumluluğumuzdu ve bunu sözlü olarak belirtmemiz gerekiyordu."

Tuchel daha sonra Bellingham'ın orta sahadaki çalışma etiği hakkında yorumda bulundu. Şöyle dedi: “Topun olmadığı anlarda, yoğunluk ve pres konusunda DNA'mızı çok net bir şekilde ortaya koyduk. Bugün Jude'u ilk kez Harry (Kane), Elliot (Anderson) ve Declan (Rice) ile birlikte oyunun merkezinde görmek istedim. Morgan (Rogers)'ın bize orada ne kattığını biliyorum. Bunu pek çok kez gördüm. Jude için bu ilk seferdi. O bu fikirleri benimsiyor. Benimsemek zorunda ve bunu yapmayı seviyor, bu da oyunumuzun bir parçası. Ve diğer herkes gibi yüksek seviyede yaptı.”



