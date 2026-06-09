"İletişim açısından zor!" Thomas Müller, Dünya Kupası öncesinde milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ı eleştirdi

Neuer (40), "fiziksel olarak kendini iyi hissettiğinde, bana göre kalede en iyi performansı sergilediğini" gösterdi. Ancak burada söz konusu olan ince farklar ve "bir his". "Bu yüzden hiç endişelenmemize gerek yok, çünkü gördük ki: Baumann sadece kaleci yetenekleri açısından değil, zihinsel olarak da çok iyi – Manu oynayamazsa, o orada."

Neuer, haftalar önce geçirdiği baldır sakatlığı nedeniyle son ana kadar dinlenmek zorunda kalmış ve Finlandiya (4-0) ve ABD (2-1) ile oynanan son iki Dünya Kupası hazırlık maçını kaçırmıştı. Özellikle ABD maçında yedek kaleci Baumann, güçlü kurtarışlarıyla Dünya Kupası'ndaki eski as kaleci rolünü bir kez daha etkileyici bir şekilde kanıtladı.

Maçtan sonra performansından "çok memnun" olduğunu belirten Baumann, turnuva başlamadan birkaç hafta önce Nagelsmann'ın Neuer'i DFB'deki emekliliğinden geri çağırıp onu Baumann'ın önüne koyması konusunda ilk kez ayrıntılı olarak konuştu.

Baumann, RTL'ye "Başlangıçta zordu, hislerim açısından pek hoş değildi" dedi. Ancak milli takımdan ayrılmak onun için söz konusu değildi: "En başından beri takım için burada olduğum belliydi. Gelmemek söz konusu değildi, sonuçta bu benim için de bir Dünya Kupası. Takıma yardım etmek, katkımı sunmak istiyorum. Şimdi tüm dikkatimi kendime ve takıma vermem gerekiyor."