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“İleriye doğru bir adım”: Michael Carrick, zorlu bir haftada mücadele ruhu gösteren Manchester United’ın Leeds beraberliğinin ardından toparlanacağına inanıyor
Manchester United, Elland Road'da direnç gösterdi
Carrick, takımının Leeds United ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından olumlu konuştu. Performansın, çalkantılı bir dönemden geçen takımı için ilerleme anlamına geldiğini vurguladı. Sonuç üst üste üçüncü 1-1’lik beraberlik olsa da teknik direktör, oyuncularının zorlu atmosferde gösterdiği çabayı övdü.
United, Bryan Mbeumo’nun golüyle öne geçti ancak devre arasından kısa süre sonra Dominic Calvert-Lewin’in beraberlik golüne engel olamadı. Manchester United, bu sonuçla Premier League puan tablosunda 13. sırada kaldı. İlk yedi lig maçında yalnızca bir galibiyet alabilen United, son 40 yılda bir üst düzey lig sezonunun bu aşamasındaki en düşük galibiyet sayısında kaldı.
Rekabetin öne çıktığı karşılaşma öncesinde kulüp içindeki sorunlar, özellikle de savunma oyuncusu Lisandro Martinez ile ilgili gelişmeler gündeme geldi. Dünya Kupası şampiyonu Arjantinli oyuncu, hafta içinde kulüp yönetimini eleştirdiği için para cezası aldı. Bu gelişme, Atletico Madrid karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından Carrick üzerindeki baskıyı artırdı.
- Getty Images Sport
Carrick, United'ın mücadele ruhunu övdü
Manchester United teknik direktörü, takımının sahada verdiği tepkinin oyuncuların kendi vizyonu etrafında kenetlenmeye devam ettiğini gösterdiğini düşündü. Topsuz oyunda beş savunmacı kullandığı bir düzene geçen United, hücumun son bölgesinde alışıldık bitiriciliğinden yoksun kalsa da önceki haftalara göre daha organize ve aşılması daha zor bir görüntü sergiledi.
Carrick, maçın yoğunluğunu ve Batı Yorkshire deplasmanı için gereken psikolojik hazırlığı değerlendirdi. Carrick, “Bugün kesinlikle o kararlılık vardı ve olması da gerekiyordu. Maçta gerilim ve yüksek tempo vardı. Bu sabah oyuncularla maçın geçmişini ve buraya, onların bölgesine gelişimizi konuştum” dedi.
Carrick zorlu koşullarda olumlu yönler buluyor
Son düdüğün ardından basına konuşan Carrick, maçın teknik seviyesinin beklediği düzeye ulaşmamış olabileceğini kabul etti ancak takımının gösterdiği psikolojik dayanıklılığın çok değerli olduğunu vurguladı. Carrick, NBC Sports'a şunları söyledi: “Bence iki takım için de zor bir maçtı. Zorlu maçlardan biriydi. Sahada bir gerginlik olduğunu hissedebiliyordunuz. İyi bir maçtı.”
“Üst düzey kaliteden söz edeceksek, bence sergileyebileceğimiz en üst düzey oyun değildi. Bazı anlarda ve belli bölümlerde gerçekten iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Burası deplasmanda oynamak için zor bir yer. Aldığımız sonuçlara rağmen oyunumuz tam olarak akıcı değildi ama bu maçtan çıkarabileceğimiz yeterince şey var. Bunun için mücadele etmemiz gerekti. Zor koşullarda gösterdikleri mücadele nedeniyle oyuncularımla gurur duydum. Bir puan, bir puandır. Bizim için ileriye doğru bir adım.”
- Getty Images Sport
Carrick, United'ın taktik yaklaşımını açıkladı
Carrick, oyuncularının taktik planı uygulama biçiminden özellikle etkilendi. Performansın yalnızca gösterilen çabadan ibaret olmadığını belirten Carrick, oyuncularına verilen belirli görevleri ve sahada sorumluluk üstlenme isteklerini vurguladı. "Mesele sadece çaba göstermekten biraz daha fazlası. Bunu nasıl yaptığınız önemli. Plan, sorumluluklar, roller... Bence oyuncular maçın büyük bölümünde bu sorumluluğu çok iyi üstlendi. Öne geçtikten sonra o şekilde gol yemek hayal kırıklığı yaratıyor."
"Maç boyunca takım olarak oldukça iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. Uzun taç atışları ve kornerlerde tehdit oluşturuyorlar. Gergin ve başa baş bir maçtı. İki tarafın da kazanabileceği türden bir maçtı. Bu yüzden bir puanı alıp yolumuza devam ediyoruz," diyen Carrick, duran toptan gol yemelerinin yarattığı hayal kırıklığına da dikkat çekti.
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