Carrick, takımının Leeds United ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından olumlu konuştu. Performansın, çalkantılı bir dönemden geçen takımı için ilerleme anlamına geldiğini vurguladı. Sonuç üst üste üçüncü 1-1’lik beraberlik olsa da teknik direktör, oyuncularının zorlu atmosferde gösterdiği çabayı övdü.

United, Bryan Mbeumo’nun golüyle öne geçti ancak devre arasından kısa süre sonra Dominic Calvert-Lewin’in beraberlik golüne engel olamadı. Manchester United, bu sonuçla Premier League puan tablosunda 13. sırada kaldı. İlk yedi lig maçında yalnızca bir galibiyet alabilen United, son 40 yılda bir üst düzey lig sezonunun bu aşamasındaki en düşük galibiyet sayısında kaldı.

Rekabetin öne çıktığı karşılaşma öncesinde kulüp içindeki sorunlar, özellikle de savunma oyuncusu Lisandro Martinez ile ilgili gelişmeler gündeme geldi. Dünya Kupası şampiyonu Arjantinli oyuncu, hafta içinde kulüp yönetimini eleştirdiği için para cezası aldı. Bu gelişme, Atletico Madrid karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından Carrick üzerindeki baskıyı artırdı.