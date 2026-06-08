İleri aşamadaki görüşmeler: Alman Dünya Kupası kahramanı, görünüşe göre sansasyonel bir transferin eşiğinde

Kulüp, efsanevi koç Tony Parker ile milyonlarca avroluk bir sözleşme uzatması imzalayarak Avrupalı rakiplerine net bir mesaj vermiş ve oyun kurucu Sylvain Francisco ile de bir anlaşma aşamasına gelmişken, bu proje artık son derece iddialı bir hal alıyor.

DBB takımının Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'ndaki tarihi altın madalya başarılarında önemli rol oynayan Big Man Theis, habere göre Fransızların en önemli "transfer hedeflerinden" biri haline geldi. 34 yaşındaki oyuncu için bu, tanıdık bir ortamda kalmak anlamına geliyor, ancak yeni bir bayrak altında: AS Monaco ile olan sözleşmesi mevcut sezonun sonunda sona eriyor.

Monaco takımı şu anda şampiyonluğu savunmak için Fransa playofflarının yarı finalinde mücadele ederken, Theis ise bu gelişmeleri sadece izlemekle yetinmek zorunda.