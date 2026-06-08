Basketnews'in haberine göre, dünya ve Avrupa şampiyonu Daniel Theis, Fransız dev kulübün transfer listesinin en başında yer alırken, Nick Weiler-Babb'a da ilgi duyulduğu yönünde spekülasyonlar var.
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İleri aşamadaki görüşmeler: Alman Dünya Kupası kahramanı, görünüşe göre sansasyonel bir transferin eşiğinde
Kulüp, efsanevi koç Tony Parker ile milyonlarca avroluk bir sözleşme uzatması imzalayarak Avrupalı rakiplerine net bir mesaj vermiş ve oyun kurucu Sylvain Francisco ile de bir anlaşma aşamasına gelmişken, bu proje artık son derece iddialı bir hal alıyor.
DBB takımının Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'ndaki tarihi altın madalya başarılarında önemli rol oynayan Big Man Theis, habere göre Fransızların en önemli "transfer hedeflerinden" biri haline geldi. 34 yaşındaki oyuncu için bu, tanıdık bir ortamda kalmak anlamına geliyor, ancak yeni bir bayrak altında: AS Monaco ile olan sözleşmesi mevcut sezonun sonunda sona eriyor.
Monaco takımı şu anda şampiyonluğu savunmak için Fransa playofflarının yarı finalinde mücadele ederken, Theis ise bu gelişmeleri sadece izlemekle yetinmek zorunda.
- AFP
Theis, Monaco'yu EuroLeague finaline taşıdı
Deneyimli oyuncu, rekabetin son derece yoğun geçtiği EuroLeague playofflarında Olympiakos Pire ile oynanan maçta sadece birkaç dakika sonra elinden sakatlandıktan sonra, nisan sonundan beri sahalara dönmeyi bekliyor. Bu, aksi takdirde son derece istikrarlı geçen kişisel sezonunun erken bir sonu oldu.
Theis, bu sezon Monako'nun yıldız kadrosunda toplam 58 resmi maçta sahaya çıktı. Ortalama 20 dakikalık sürelerde 9,9 sayı ve 4,9 ribaund ortalamaları yakaladı.
Monako'ya transfer olmak, NBA'deki sözleşmesi feshedildikten sonra geçen sezon boyunca bu pivot için Avrupa'ya geri dönmenin mantıklı bir adımı olmuştu. ABD'de yıllar boyunca güvenilir bir rol oyuncusu olarak kendini kanıtlamıştı.
Cote d’Azur’a geldikten sonra, kazanan genini kaybetmediğini kanıtladı: Fiziksel gücü ve savunmadaki varlığıyla, aynı yıl Monako takımını kulüp tarihindeki ilk EuroLeague finaline taşıdı.
Weiler-Babb zorlu bir dönem geçirdi
Bu arada, yıllardır FC Bayern Basketbol’da kilit bir rol oynayan ve vatandaşlığa kabul edilen bir oyuncu olarak Alman milli takımının vazgeçilmez bir parçası olan savunma uzmanı Weiler-Babb, son zamanlarda hayal kırıklığı dolu bir dönem yaşadı. Daha geçen yaz, yeni bir sayfa açarak Türkiye’nin önde gelen kulübü Anadolu Efes ile iki yıllık bir sözleşme imzalamıştı.
Ancak hedeflenen playofflar ve Avrupa şampiyonluğu mücadelesi yerine, İstanbul ekibi spor alanında kaosa sürüklendi ve EuroLeague sıralamasında alt sıralara geriledi. Bu durum, transfer söylentilerini alevlendiriyor.
ASVEL'e transfer olması eski anıları canlandıracaktır: Hem Theis hem de Weiler-Babb, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Almanya adına birlikte sahaya çıkmış ve taraftarları coşturmuştu. Fransız topraklarında, kulüp basketbolunda bu iki DBB'nin temel direğinin büyük bir yeniden birleşmesi yaşanabilir.