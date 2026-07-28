Haberin uygulamadan kaldırıldığı sırada, uygulamanın resmi Facebook sayfasındaki "John Edward'ın Zamalek ile yolculuğu sona erdi" başlıklı paylaşım yerinde kaldı. Bu durum, kararın geri alınıp alınmadığı ya da resmi işlemleri tamamlanmadan yayınlanıp yayınlanmadığı konusundaki belirsizliği artırdı.

Bu karmaşadan birkaç dakika sonra "Zamalkawy" uygulaması haberi yeniden teyit etti ve aynı başlıkla bir haber yayınladı: "John Edward'ın Zamalek ile yolculuğu sona erdi." Haberde, sportif direktörün, takımın Mısır Ligi şampiyonluğuna ulaştığı bir futbol sezonunun ardından kulüpteki serüvenini sonlandırdığı belirtildi. Bu sırada Zamalek, Afrika lisansını aldıktan ve askıda olan bir dizi meseleyi çözüme kavuşturduktan sonra yeni sezona ve CAF Şampiyonlar Ligi'ne dönüşe hazırlanıyor.

Hüseyin Lebib başkanlığındaki Zamalek yönetim kurulu ya da kulüp platformlarının sorumlularından herhangi biri, haberin ilk seferde neden silindiğini veya kesin olarak yerine konmasındaki gecikmenin nedenini açıklayan herhangi bir bildiri yayınlamadı.

Bu olay, kulüp başkanı ile sportif direktör arasında giderek tırmanan bir kriz bağlamında yaşanıyor. Basın kaynakları, iki taraf arasında yaklaşık beş saat süren bir toplantının, başta yeni teknik direktörün kimliği olmak üzere futbol takımının temel dosyalarında bir anlaşmaya varılamadan sona erdiğini ortaya koydu.

John Edward, Sırp teknik direktör Vuk Rasovic ile anlaşmanın tamamlanması gerektiğinde ısrar ederken, Hüseyin Lebib bu transfere çekince koydu ve Sırp teknik direktörün özgeçmişine yönelik çekinceler ile anlaşmanın yüksek maliyeti nedeniyle Mutemed Cemal'in teknik görevde kalmasını daha olası gördü.