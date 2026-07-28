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İlan, silme ve ardından resmi teyit: Zamalek, John Edward'la yolları karışık bir tabloyla ayırdı

Zamalek SC
Premier Lig
CAF Şampiyonlar Ligi 1
Mısır

Kafa karışıklığı ve Lebib yönetimi birbirinden ayrılmıyor!

Zamalek kulübü, salı akşamı resmî uygulaması "Zamalkawy" üzerinden sportif direktör John Edward'ın kulüple ilişkisinin sona erdiğini duyurmasının ardından, taraftarları arasında birkaç dakika süren bir kafa karışıklığına yol açtı. Haber ve buna ilişkin bildirim, olanlarla ilgili herhangi bir resmî açıklama yapılmadan kısa bir süre sonra silindi.

Uygulama, John Edward'ın görevinden istifa ettiğine dair bir haber yayımlamış, kullanıcılar da aynı içerikte bir bildirim almıştı. Ancak haberin daha sonra kaldırılması, kulüp taraftarları arasında sportif direktörün durumunun gerçekte ne olduğuna dair geniş çaplı soru işaretleri doğurdu.

  • Resmi açıklama: John Edward ayrılıyor

    Haberin uygulamadan kaldırıldığı sırada, uygulamanın resmi Facebook sayfasındaki "John Edward'ın Zamalek ile yolculuğu sona erdi" başlıklı paylaşım yerinde kaldı. Bu durum, kararın geri alınıp alınmadığı ya da resmi işlemleri tamamlanmadan yayınlanıp yayınlanmadığı konusundaki belirsizliği artırdı.

    Bu karmaşadan birkaç dakika sonra "Zamalkawy" uygulaması haberi yeniden teyit etti ve aynı başlıkla bir haber yayınladı: "John Edward'ın Zamalek ile yolculuğu sona erdi." Haberde, sportif direktörün, takımın Mısır Ligi şampiyonluğuna ulaştığı bir futbol sezonunun ardından kulüpteki serüvenini sonlandırdığı belirtildi. Bu sırada Zamalek, Afrika lisansını aldıktan ve askıda olan bir dizi meseleyi çözüme kavuşturduktan sonra yeni sezona ve CAF Şampiyonlar Ligi'ne dönüşe hazırlanıyor.

    Hüseyin Lebib başkanlığındaki Zamalek yönetim kurulu ya da kulüp platformlarının sorumlularından herhangi biri, haberin ilk seferde neden silindiğini veya kesin olarak yerine konmasındaki gecikmenin nedenini açıklayan herhangi bir bildiri yayınlamadı.

    Bu olay, kulüp başkanı ile sportif direktör arasında giderek tırmanan bir kriz bağlamında yaşanıyor. Basın kaynakları, iki taraf arasında yaklaşık beş saat süren bir toplantının, başta yeni teknik direktörün kimliği olmak üzere futbol takımının temel dosyalarında bir anlaşmaya varılamadan sona erdiğini ortaya koydu.

    John Edward, Sırp teknik direktör Vuk Rasovic ile anlaşmanın tamamlanması gerektiğinde ısrar ederken, Hüseyin Lebib bu transfere çekince koydu ve Sırp teknik direktörün özgeçmişine yönelik çekinceler ile anlaşmanın yüksek maliyeti nedeniyle Mutemed Cemal'in teknik görevde kalmasını daha olası gördü.

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  • Her yönden anlaşmazlıklar: Sezon tehlikede

    Anlaşmazlıklar, iki taraf arasında futbol şirketinin kurulması dosyasına da uzandı; kulüp başkanı, yatırımcılara daha büyük paylar veren önerilerin geçirilmesi yönündeki baskıları reddederek, yönetim kurulunun şirketteki en büyük payı elinde tutması konusunda ısrar etti.

    Bu idari anlaşmazlıklar, kulübü baskı altına alan bir mali krizle aynı döneme denk geldi; zira art arda gelen Mısır kaynaklı raporlar, John Edward'ın Hüseyin Lebib'e, oyuncuların, teknik ekibin ve yeni teknik direktörün alacaklarının ödenmesi için gerekli likidite eksikliği nedeniyle takımın yeni sezonda büyük bir krizle karşı karşıya kalabileceğini bildirdiğini aktardı.

    Ayrıca istikrarsızlık ve sözleşme fesihleri senaryolarının tekrarlanması konusunda uyararak, yönetim kuruluna mali krizi çözmesi için iki haftalık süre tanıdı.

    Teknik ve mali anlaşmazlıkların bu birikimi, ayrılık haberinin yayımlanması, ardından silinmesi ve tekrar sabitlenmesi olayına, geçici bir "teknik hata"nın çok ötesinde daha geniş bir bağlam kazandırıyor ve bunu, yıllardır beyaz kalenin yaşadığı çok daha derin bir idari kargaşa halinin yansıması olmaya yaklaştırıyor; öte yandan kulübün ve futbol takımının geleceği belirsizliklerle çevrili olmaya devam ediyor.

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