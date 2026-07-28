Haberin uygulamadan kaldırıldığı sırada, uygulamanın Facebook'taki resmî sayfasının "John Edward'ın Zamalek ile yolculuğu sona erdi" başlıklı paylaşımı yerinde kalmaya devam etti. Bu durum, kararın geri alınıp alınmadığı ya da resmî işlemleri tamamlanmadan mı yayınlandığı konusundaki belirsizliği artırdı.

Bu karışıklığın ardından birkaç dakika sonra "Zamalkawy" uygulaması haberi yeniden doğruladı ve aynı başlıkla bir haber yayınladı: "John Edward'ın Zamalek ile yolculuğu sona erdi". Haberde, sportif direktörün, takımın Mısır Ligi şampiyonluğunu kazandığı bir futbol sezonunun ardından kulüpteki serüvenini sonlandırdığı belirtildi. Zamalek ise şu anda yeni sezona ve Afrika lisansını aldıktan ve bir dizi askıdaki davayı çözüme kavuşturduktan sonra Afrika Şampiyonlar Ligi'ne dönmeye hazırlanıyor.

Hüseyin Lebib başkanlığındaki Zamalek yönetim kurulu ya da kulübün platform sorumlularından herhangi biri, haberin ilk seferinde neden silindiğini ya da kesin olarak yerini almasının neden geciktiğini açıklayan herhangi bir açıklama yapmadı.

Bu olay, kulüp başkanı ile sportif direktör arasında giderek tırmanan bir kriz bağlamında yaşanıyor. Basın kaynaklarının ortaya koyduğuna göre, iki taraf arasında yaklaşık beş saat süren bir toplantı, futbol takımının başlıca dosyaları, özellikle de yeni teknik direktörün kimliği konusunda bir anlaşmaya varılamadan sona erdi.

John Edward, Sırp teknik direktör Vuk Rasovic ile anlaşmanın tamamlanması gerektiği konusunda ısrar ederken, Hüseyin Lebib bu transferle ilgili çekincesini dile getirdi ve Sırp teknik direktörün özgeçmişine ilişkin çekinceler ile onunla anlaşmanın maliyetinin yüksek olması nedeniyle Mutamed Cemal'in teknik görevde kalmasının daha olası olduğunu belirtti.