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İlan, silme ve ardından resmi onay: Zamalek, John Edward ile yollarını kaotik bir tabloyla ayırdı

Zamalek SC
Mısır

Kafa karışıklığı ve Lebib yönetimi birbirinden ayrılmıyor!

Zamalek kulübü, salı akşamı resmî uygulaması "Zamalkawy" üzerinden sportif direktör John Edward'ın kulüple ilişkisinin sona erdiğini duyurmasının ardından, taraftarları arasında birkaç dakika boyunca kafa karışıklığına yol açtı; ancak haber ve buna ilişkin bildirim kısa süre sonra, yaşananlara dair herhangi bir resmî açıklama yapılmaksızın silindi.

Uygulama, John Edward'ın görevinden istifa ettiğine dair bir haber yayımlamış, kullanıcıları da aynı içerikte bir bildirim almış, ardından haber daha sonra kaldırılmıştı. Bu adım, kulüp taraftarları arasında sportif direktörün durumunun gerçekte ne olduğuna dair geniş çaplı soru işaretlerine neden oldu.

  • Resmi açıklama: John Edward ayrılıyor

    Haberin uygulamadan kaldırıldığı sırada, uygulamanın Facebook'taki resmî sayfasının "John Edward'ın Zamalek ile yolculuğu sona erdi" başlıklı paylaşımı yerinde kalmaya devam etti. Bu durum, kararın geri alınıp alınmadığı ya da resmî işlemleri tamamlanmadan mı yayınlandığı konusundaki belirsizliği artırdı.

    Bu karışıklığın ardından birkaç dakika sonra "Zamalkawy" uygulaması haberi yeniden doğruladı ve aynı başlıkla bir haber yayınladı: "John Edward'ın Zamalek ile yolculuğu sona erdi". Haberde, sportif direktörün, takımın Mısır Ligi şampiyonluğunu kazandığı bir futbol sezonunun ardından kulüpteki serüvenini sonlandırdığı belirtildi. Zamalek ise şu anda yeni sezona ve Afrika lisansını aldıktan ve bir dizi askıdaki davayı çözüme kavuşturduktan sonra Afrika Şampiyonlar Ligi'ne dönmeye hazırlanıyor.

    Hüseyin Lebib başkanlığındaki Zamalek yönetim kurulu ya da kulübün platform sorumlularından herhangi biri, haberin ilk seferinde neden silindiğini ya da kesin olarak yerini almasının neden geciktiğini açıklayan herhangi bir açıklama yapmadı.

    Bu olay, kulüp başkanı ile sportif direktör arasında giderek tırmanan bir kriz bağlamında yaşanıyor. Basın kaynaklarının ortaya koyduğuna göre, iki taraf arasında yaklaşık beş saat süren bir toplantı, futbol takımının başlıca dosyaları, özellikle de yeni teknik direktörün kimliği konusunda bir anlaşmaya varılamadan sona erdi.

    John Edward, Sırp teknik direktör Vuk Rasovic ile anlaşmanın tamamlanması gerektiği konusunda ısrar ederken, Hüseyin Lebib bu transferle ilgili çekincesini dile getirdi ve Sırp teknik direktörün özgeçmişine ilişkin çekinceler ile onunla anlaşmanın maliyetinin yüksek olması nedeniyle Mutamed Cemal'in teknik görevde kalmasının daha olası olduğunu belirtti.

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  • Her yönden anlaşmazlıklar: Sezon tehlikede

    Anlaşmazlıklar iki taraf arasında futbol şirketinin kurulması dosyasına da uzandı; kulüp başkanı, yatırımcılara daha büyük paylar veren önerileri geçirme yönündeki baskıları reddederek, şirketteki en büyük payın yönetim kurulunda kalması konusunda ısrarcı oldu.

    Bu idari anlaşmazlıklar, kulübü baskı altına alan bir mali krizle aynı döneme denk geldi; nitekim ardı ardına gelen Mısır raporları, John Edward'ın Hüseyin Labib'e, oyunculara, teknik ekibe ve yeni teknik direktöre yapılacak ödemeler için gereken nakit akışının yetersizliği nedeniyle takımın yeni sezonda büyük bir krizle karşılaşma ihtimalini bildirdiğini aktardı.

    Ayrıca istikrarsızlık ve sözleşme fesihleri senaryolarının tekrarlanmasına karşı uyarıda bulunarak, mali krizin çözülmesi için yönetim kuruluna iki haftalık süre tanıdı.

    Teknik ve mali anlaşmazlıkların bu şekilde birikmesi, ayrılık haberinin yayımlanması, ardından silinmesi ve tekrar yayına konması olayına, geçici bir "teknik hata"dan çok daha geniş bir bağlam kazandırıyor ve bu olayı, beyaz kalenin yıllardır yaşadığı daha derin bir idari karmaşa halinin yansımasına yaklaştırıyor. Kulübün ve futbol takımının geleceği ise belirsizliğini koruyor.

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