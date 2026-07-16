Il Giornale - İspanya, teknik direktör Luis de la Fuente ile ilgili şok edici transfer dedikodusu: Milan, 2024'te Pioli'nin ardından onun adını gündeme getirmişti

Kariyeri ağırlıklı olarak İspanya Futbol Federasyonu bünyesinde şekillenen bir isim; Las Rozas antrenman merkezinden geçen ve daha iyi oyuncular olmalarına katkıda bulunduğu tüm gençlerle birlikte büyüdü; daha sonra, Luis Enrique’nin ayrılmasının ardından 2023’te A milli takımın başına getirilene kadar geçirdiği tüm teknik direktörlük aşamalarında bu gençlerin birçoğuyla yeniden bir araya geldi. Başarı listesinde, La Roja’nın başında kazandığı bir Avrupa Şampiyonası ve bir Uluslar Ligi şampiyonluğu yer alıyor; ancak ilk önemli başarılarına U19 ve U21 milli takımlarıyla ulaştı – iki Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda bir gümüş madalya – ve özellikle yetenekli gençleri değerlendirme ve potansiyellerini ortaya çıkarmaları için ideal koşulları yaratma konusundaki olağanüstü teknik ve insani niteliklerini ortaya koydu.