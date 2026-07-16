Arjantin ile üst üste ikinci kez finale çıkmayı başaran Lionel Scaloni ile birlikte, Luis de la Fuente şüphesiz bu Dünya Kupası'nda öne çıkan teknik direktördür. Lamine Yamal ve eski Altın Top ödüllü Rodri hariç, birinci sınıf yıldızlardan oluşmayan bir kadroyu yönetme becerisiyle, hem estetik hem de pratik açıdan en iyi takım oyununu sergiledi. Unai Simon, Pedro Porro ve Oyarzabal gibi bazı oyuncularla ilgili kararlarını savunurken gösterdiği azim ve tutarlılık sayesinde, göreve geldiğinden bu yana elde ettiği olağanüstü sonuçların ötesinde, teknik direktörlük kariyerinde her zaman inandırıcılığını korudu.
Çeviri:
Il Giornale - İspanya, teknik direktör Luis de la Fuente ile ilgili şok edici transfer dedikodusu: Milan, 2024'te Pioli'nin ardından onun adını gündeme getirmişti
GENÇ TAKIMLARDAN AVRUPA'NIN ZİRVESİNE
Kariyeri ağırlıklı olarak İspanya Futbol Federasyonu bünyesinde şekillenen bir isim; Las Rozas antrenman merkezinden geçen ve daha iyi oyuncular olmalarına katkıda bulunduğu tüm gençlerle birlikte büyüdü; daha sonra, Luis Enrique’nin ayrılmasının ardından 2023’te A milli takımın başına getirilene kadar geçirdiği tüm teknik direktörlük aşamalarında bu gençlerin birçoğuyla yeniden bir araya geldi. Başarı listesinde, La Roja’nın başında kazandığı bir Avrupa Şampiyonası ve bir Uluslar Ligi şampiyonluğu yer alıyor; ancak ilk önemli başarılarına U19 ve U21 milli takımlarıyla ulaştı – iki Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda bir gümüş madalya – ve özellikle yetenekli gençleri değerlendirme ve potansiyellerini ortaya çıkarmaları için ideal koşulları yaratma konusundaki olağanüstü teknik ve insani niteliklerini ortaya koydu.
MILAN BUNU İSTİYORDU
Son yıllarda, kendi projelerini ona emanet etmek üzere onun gibi bir profil arayan bazı kulüpler de bu niteliklere dikkat çekmiştir. Il Giornale’nin ortaya koyduğu bilgilere göre, Luis de la Fuente’yi gündemine alan kulüpler arasında Milan da yer alıyor. 2023/2024 sezonu sonunda, 2019 sonbaharında başlayan ve Rossoneri’nin son Scudetto’sunu kazandığı, ayrıca 2023 ilkbaharında Inter’e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşan teknik direktör Stefano Pioli ile olan ilişki sona erecek. Emilialı teknik direktörün halefi olarak değerlendirilen isimler arasında, ilk tercih olan Lopetegui ve daha sonra gündeme gelen Fonseca’nın yanı sıra, Milan yönetimi Luis de la Fuente’yi de değerlendirmiştir.
KAVŞAK
Bir fikir, bir öneri; hepsi o kadar kaldı. O dönemde, Rioja Özerk Topluluğu kökenli teknik direktör, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda zaferle sonuçlanan hazırlık sürecini yürütüyordu. Bu şampiyonada, bugünün birçok yıldızı yine ön saflarda yer alırken, Lamine Yamal ve Nico Williams gibi iki genç şampiyon adayı sahneye çıkarak uluslararası seyirciyi yetenekleriyle hayran bırakmıştı. Ve o zaman da, bugün olduğu gibi, Rodri, İspanya milli takımının oyun ritmini ve alan dağılımını belirleyen muhteşem bir orkestra şefi rolündeydi.
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