Goal.com
Canlı
Icons 2014 GFXGetty/GOAL
Nino Duit

Çeviri:

İKONLAR: 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'nın Brezilya'yı 7-1 mağlup ettiği maçta neden kırmızı ve siyah giydi?

2014 yazında Almanya, Brezilya topraklarında sadece Dünya Kupası’nı kazanmakla kalmadı; futbol tarihinin gördüğü en güçlü ve en beklenmedik birliktelik sembollerinden birini de geride bıraktı. Dünyayı şoke eden, ev sahibi takıma karşı unutulmaz 7-1'lik yarı final zaferinin ötesinde, kırmızı ve siyah forma, zafer veya yenilgiden daha derin bir şeyi temsil etmeye başladı: saygı, empati ve iki futbol ülkesi arasındaki beklenmedik bağ. Bu, GOAL'un son 10 Dünya Kupası'nı, onları tanımlayan anlar, karakterler ve tartışmalar üzerinden yeniden ele alan ve her turnuvanın ruhunu yeniden canlandıran bir dizi ve podcast serisi olan Icons.

Thomas Müller, Miroslav Klose, Toni Kroos, yine Toni Kroos, Sami Khedira: Maçın henüz 29 dakikası dolmamıştı ki Almanya, 2014 Dünya Kupası yarı finalinde ev sahibi Brezilya karşısında 5-0 öne geçmişti. Bu, tarihe geçecek boyutlarda bir hezimet, soyunma odasında – ve ardından sahada – biraz samba dansı yapmak için mükemmel bir fırsattı. Hiçbir şey ters gidebilirdi; Brezilya çökmüştü, Almanya ise finale çıkmayı garantilemişti.

Peki, teknik direktör Joachim Löw devre arası konuşmasında ne dedi? "Dedim ki, 'Aramızdan biri bile dalga geçmeye başlarsa, rakibi küçük düşürürse, artık tam ciddiyetle oynamazsa – o kişi, finale çıkarsak bile kesinlikle finalde olmayacak'."

Löw ayrıca oyuncularına, 2006 Dünya Kupası'nda kendi evlerinde İtalya'ya karşı yaşadıkları acı yarı final yenilgisini ve bunun getirdiği acıyı hatırlattı; aynı zamanda Alman takımının Brezilya'da geçirdiği dört özel haftayı da anımsattı.

"Brezilyalılar ülke çapında bize büyük saygı duyuyordu," diye açıkladı milli takım teknik direktörü daha sonra. "Ve benim için onları küçük düşürmek ya da kibirli davranmak söz konusu bile olamazdı."

İlk bakışta bu bir yıkımdı. Ancak daha yakından bakıldığında, bu belki de sadece futbolun başarabileceği uluslararası bir anlayışın doruk noktasıydı. O gece Almanya'nın Flamengo'yu andıran kırmızı ve siyah yatay çizgili forması, bunun bir sembolüydü.


  • Gidişatı tersine çevirmek

    Hafif bir ifadeyle, Almanya geleneksel olarak dünyadaki en az sevilen milli takımlardan biridir. 1954 ve 1974 yıllarında, 20. yüzyılın en yetenekli iki Avrupa milli takımı olan sırasıyla Ferenc Puskás’ın Macaristan’ı ve Johan Cruyff’un Hollanda’sının, birçok kişinin hak ettiklerini düşündüğü Dünya Kupası şampiyonluklarını, çekişmeli finallerde kazanmalarını engellediler.

    1980'lere gelindiğinde, Almanya'nın dünya futbolundaki itibarı tamamen yerle bir olmuştu. 1982 İspanya Dünya Kupası'nda, Almanya ve Avusturya'nın Cezayir'in aleyhine anlaşarak ikisinin de tur atlamasını sağlayan ilk "Gijon Skandalı" yaşandı; ardından yarı finalde Harald "Toni" Schumacher'in Fransa'dan Patrick Battiston'a yaptığı faul geldi.

    Ancak Almanya, sempati yerine şampiyonlukları özenle toplamaya devam etti ve 1980 Avrupa Şampiyonası, 1990 Dünya Kupası ve Euro '96'yı kazandı. Efsanevi İngiliz forvet Gary Lineker'in "Futbol basit bir oyundur" dediği iddia edilir; "22 adam 90 dakika boyunca bir topun peşinden koşar ve sonunda Almanlar her zaman kazanır."

    Yeni milenyumun başında rüzgar yavaş yavaş tersine döndü. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2006 Dünya Kupası'ndaki yaz masalı, Almanya'nın yarı finalde sonradan şampiyon olan İtalya'ya kıl payı yenilmesiyle sonuçlansa da, ülkenin tüm dünyanın kucakladığı bir turnuva düzenlediğini gösterdi. Bu arada, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nda Almanya'nın genç ve yetenekli takımının sergilediği canlandırıcı performans, sonunda şampiyon olan İspanya'ya yarı finalde yine az farkla yenilmeden önce onlara pek çok hayran kazandırdı. Şimdi ise Brezilya'da dostlar edinmeye çalışıyorlardı.

    DFB, Şubat 2014'te yapılacak Dünya Kupası için yeni kırmızı-siyah deplasman formalarını – Flamengo'nun ikonik iç saha formasının neredeyse bir kopyası – "Rio için formalarınız" sloganıyla pazarlamayı tercih etti. O zamana kadar Almanya'nın deplasman formaları çoğunlukla yeşildi. Ara sıra kırmızı veya siyah olurlardı – ama asla eşit oranlarda ikisi birden olmazdı.

    "Yeni forma harika görünüyor ve bana Flamengo Rio de Janeiro'nun formasını hatırlatıyor," dedi Mesut Özil. "Brezilya'daki Dünya Kupası'nda bize kesinlikle şans getirecek." Bu, Almanya'nın hem bir şampiyonluk daha kazanmayı hem de ev sahibi ülkenin kalbini kazanmayı hedeflediği olağanüstü bir cazibe saldırısının başlangıcıydı.

  • Brezilya'da en çok satan kitap

    DFB'nin planı kısa sürede meyvesini verdi. Dünya Kupası başlamadan çok önce, Almanya'nın deplasman forması Brezilya'da heyecan yarattı.

    Yerel günlük gazete O Dia, bu özel forma hakkında yazdığı bir makalede, bir Brezilyalı taraftarın "Flamengo renklerini taşıyan Alman forması tanıtıldığında, Almanya'yı desteklemeye karar verdim" dediğini aktardı.

    Bu coşkunun ardından bir satın alma çılgınlığı yaşandı ve çok kısa bir süre içinde forma Brezilya'da en çok satan ürün haline geldi. Rio de Janeiro'daki spor mağazalarında kısa sürede tükenirken, Copacabana sahili sahte ürünlerle doldu. Almanya'da ise Bastian Schweinsteiger, gelişen ilişkiyi daha da güçlendirmek için Bayern Münih'in antrenman sahasında orijinal Flamengo formasıyla poz verdi.

    Bu arada, Rio'da yaşayan ve MC Gringo olarak da bilinen Bernhard Weber adlı bir Alman göçmen, bu fırsatı kaçırmadı ve Almanya'nın özel formasından esinlenerek "Deutscher Fussball ist geil, beweg' dein Hinterteil" ("Alman futbolu harika, kıçını salla") adlı şarkıyı yazdı. Şarkının klibinde Weber, kırmızı-siyah Almanya forması ve Flamengo şapkası giymiş, yanında az giyinmiş bir Brezilyalı kadınla birlikte Rio de Janeiro'nun sokaklarında, plajlarında, pazarlarında ve favelalarında dans ederek sırayla Portekizce ve Almanca şarkı söyledi. Kısa süre sonra şarkı, Brezilya televizyonlarında ve plaj barlarında sık sık çalmaya başladı.

  • Sahada etkileyici bir performans sergiliyor

    Haziran başında Alman milli takımı nihayet Brezilya'ya ulaştı ve Dünya Kupası için özel olarak inşa edilen Campo Bahia konaklama tesisine yerleşti. Takım, hemen yerel topluma uyum sağlamaya özen gösterdi; Schweinsteiger ve Manuel Neuer, Bahia'lı bir kulübün marşı eşliğinde yerel taraftarlarla dans ederken, tüm takım da bölgedeki sosyal etkinliklere katıldı. Brezilyalı spor muhabiri Renato Costa, Deutsche Welle ile yaptığı röportajda takımı överek, "DFB takımının Brezilya'ya ilgi duyduğu ve büyük çaba sarf ettiği açıkça görülüyor" dedi. 

    Saha içinde Almanya, Muller'in hat-trick yaptığı ve Portekiz'i 4-0 mağlup ettikleri etkileyici açılış maçıyla başlayarak nefes kesici bir futbol sergiledi. Bunu Gana ile berabere kaldıkları maç izledi; ardından Almanya, grup birinciliğini garantileyen ABD galibiyetinde ilk kez deplasman formalarını giydi. Buna rağmen, son 16 turunda Cezayir karşısında elenmeye çok yaklaştılar ve tur atlamak için uzatmalara ihtiyaç duydular.

    Bu arada ev sahibi Brezilya da taraftarlarını heyecanlandırmaya devam ediyordu. Grubunu birinci olarak tamamlayan Selecao, son 16 turunda Şili'yi dramatik bir penaltı atışları sonucu eledi. Ev sahibi taraftarlar çılgınca kutlama yaparken, Schweinsteiger ve Lukas Podolski de aynı şekilde sevinçlerini paylaştı ve Brezilya bayraklarıyla tezahürat eden Alman ikilinin videoları internette hızla yayıldı.


  • 'Kırmızı ve siyah ulus'

    Çeyrek finalde Brezilya, Kolombiya'yı yendi ancak en büyük yıldızı Neymar'ı sırt sakatlığı nedeniyle kaybetti. Bu arada Almanya, Fransa ile oynayacağı maç için ilk kez Flamengo'nun ev sahipliği yaptığı Rio de Janeiro'ya konuk olacaktı.

    Clube de Regatas do Flamengo, başlangıçta bir kürek kulübüydü, ancak kısa sürede odağını futbola kaydırdı. 1930'larda, Brezilya'nın ilk gerçek futbol yıldızı ve 1938 Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu Leonidas, takımın lideriydi. Neredeyse 50 yıl sonra, 1981'de efsanevi Zico, Flamengo'yu ilk Copa Libertadores şampiyonluğuna ve Kulüpler Dünya Kupası'na taşıdı; Tokyo'da Liverpool ezici bir skorla mağlup edildi. O günden beri Flamengo, ülkedeki en popüler kulüp olmuştur.

    Mario Zagallo'dan Bebeto'ya, Romario'dan Ronaldinho'ya, Adriano'dan Vinicius Jr'a kadar neredeyse tüm büyük Brezilyalı yıldızlar bir noktada Flamengo'da forma giydi ve uzun yıllar süren kıtlığın ardından son zamanlarda kutlama yapmak için daha fazla neden ortaya çıktı. Flamengo, 2019 ve 2020'de Brezilya şampiyonluğunu, 2019 ve 2022'de Copa Libertadores'u, 2022 ve 2024'te ise Copa do Brasil'i kazandı.

    Güncel anketlere göre, Flamengo'nun yaklaşık 47 milyon taraftarı var; bu, Brezilya nüfusunun beşte birinden fazlasına denk geliyor ve taraftarlar kendilerini "kırmızı-siyah ulus" olarak adlandırıyor.


  • Cazibe saldırısı

    Maracana'daki ilk maçları öncesinde Schweinsteiger ve Podolski, Rio de Janeiro'daki plaja bakan bir balkonda Flamengo formalarıyla çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştılar.

    Özellikle Podolski, kulüp ile Almanya milli takımı arasındaki gelişen ilişkiden büyük keyif alıyordu. Dünya Kupası sırasında düzenli olarak Portekizce tweetler atıyor ve Ronaldo ve Ronaldinho ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşıyordu; turnuva bittikten sonra da sosyal medyada Flamengo taraftarlarıyla etkileşime devam etti. Kulüp, sonraki on yıl boyunca onu transfer etmek için birçok kez girişimde bulundu.

    Podolski, Globo Esporte'ye verdiği röportajda, "Herkes, Dünya Kupası'ndan beri Brezilya'yı ve özellikle de Flamengo kulübünü sevdiğimi biliyor" dedi.

    Flamengo'nun evinde oynadıkları ilk maçta Podolski ve arkadaşları Fransa'yı 1-0 mağlup etti; Mats Hummels kafa vuruşuyla galibiyet golünü attı. Şimdi yarı finaller ve Brezilya onları bekliyordu.

  • Alçakgönüllü

    Yerel basına göre, iki takımın karşılaşmasına kadar Brezilya'da yarım milyondan fazla Almanya forması satıldı; bunların büyük çoğunluğu kırmızı-siyah renkliydi. Brezilyalı spor gazetesi Lance, okuyucularını kırmızı-siyah Almanya forması giyerken çekilmiş fotoğraflarını göndermeye bile çağırdı. Forma Almanya'da da büyük bir başarıyla satıldı ve adidas, satış rakamlarının "tüm beklentileri aştığını" bildirdi.

    Müller, Klose, Kroos, yine Kroos, Khedira: 29. dakikada Belo Horizonte'deki skor 0-5'ti; bu, tarihi boyutlarda bir hezimet oldu. Löw, devre arasında takımına itidal gösterme çağrısında bulundu ve takımı da onun talimatına uydu. Yedek oyuncu Andre Schürrle, maçın son dakikalarında iki gol daha attı; ardından Brezilya'dan Oscar skoru 1-7'ye getirdi.

    "2006'dan beri, kendi ülkenizde bir yarı final maçını kaybetmenin ne kadar acı verici olduğunu biliyoruz," diye yazdı DFB, maçın bitiş düdüğünün ardından sosyal medya kanallarında Portekizce bir mesaj yayınladı. "Gelecekte size her şeyin en iyisini diliyoruz."

    Mesajın yanında Schweinsteiger'in rakibi David Luiz'i teselli ettiği, Muller'in Dante'nin sırtını okşadığı, Philipp Lahm'ın Oscar'a baktığı fotoğraflar ve medyada bu trajedinin simgesi haline gelen bıyıklı yaşlı Brezilyalı adamın yürek burkan görüntüsü yer alıyordu. Ağlayarak, Estadio Mineirao'nun tribünlerinde Dünya Kupası kupasının bir kopyasına sarılmıştı. Daha sonra, görev bilinciyle kupayı genç bir Alman taraftara takdim etti.

    Adamın kimliği daha sonra Clovis Acosta Fernandes olarak tespit edildi. Uzun yıllardır milli takımını takip eden sadık bir taraftar olan Fernandes, tüm dünyanın gözü önünde bir taraftar olarak muhtemelen en acı yenilgisini kabullenmeye çalışıyordu. Maçtan sonra, 1990 Dünya Kupası'nda Almanya'nın o dönemki teknik direktörü Franz Beckenbauer ile çekilmiş bir fotoğrafını Facebook'ta paylaştı ve Almanca olarak şöyle yazdı: "Umarım Pazar günü futbolun kutsal tapınağı Maracana'da kupayı kaldırırsınız."

  • Ev sahibi favorileri

    Bu paylaşım, Brezilya’da hakim olan görüşü vurguluyordu: Yarı finaldeki tarihi hezimete rağmen, ev sahibi ülke, nefret ettikleri ezeli rakibi Arjantin’e karşı oynanacak finalde Almanya’nın yanında kararlı bir şekilde duracaktı.

    UOL internet portalı, Almanya'nın oyun stili ve kısmen de kırmızı-siyah formaları nedeniyle "Brezilya'dan daha Brezilyalı" olduğunu bile iddia etti. O Estado de Sao Paulo gazetesi ise Almanların "olağanüstü davranışlarını" överek, "bu bölgenin ruhunu anlamayı öğrendiler" dedi. Arjantin ile oynanacak finale bakarken, spor gazetesi Lance basitçe şöyle yazdı: "Hepimiz Almanya'yız".

    Onlarla birlikte seyahat eden Alman taraftarların yanı sıra yerel Brezilyalıların da tezahüratlarıyla desteklenen Löw'ün takımı, uzatmalarda Mario Götze'nin yakın mesafeden attığı golle Lionel Messi'nin Arjantin'ini 1-0 mağlup etti. Almanya, Brezilya'da dördüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmakla kalmadı, aynı zamanda hem dünya çapında hem de ev sahibi ülkede birçok yeni taraftar kazandı. 

    Podolski, belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Flamengo formasıyla Dünya Kupası kupasıyla poz verdi; bu da, en azından kırmızı-siyah ulusun bir kısmının Almanya'nın başarısından keyif alabildiğini gösteriyordu.


Hazırlık Maçları
İsviçre crest
İsviçre
SUI
Almanya crest
Almanya
GER