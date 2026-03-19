İKONLAR: 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'nın Brezilya'yı 7-1 mağlup ettiği maçta neden kırmızı ve siyah giydi?

Thomas Müller, Miroslav Klose, Toni Kroos, yine Toni Kroos, Sami Khedira: Maçın henüz 29 dakikası dolmamıştı ki Almanya, 2014 Dünya Kupası yarı finalinde ev sahibi Brezilya karşısında 5-0 öne geçmişti. Bu, tarihe geçecek boyutlarda bir hezimet, soyunma odasında – ve ardından sahada – biraz samba dansı yapmak için mükemmel bir fırsattı. Hiçbir şey ters gidebilirdi; Brezilya çökmüştü, Almanya ise finale çıkmayı garantilemişti.

Peki, teknik direktör Joachim Löw devre arası konuşmasında ne dedi? "Dedim ki, 'Aramızdan biri bile dalga geçmeye başlarsa, rakibi küçük düşürürse, artık tam ciddiyetle oynamazsa – o kişi, finale çıkarsak bile kesinlikle finalde olmayacak'."

Löw ayrıca oyuncularına, 2006 Dünya Kupası'nda kendi evlerinde İtalya'ya karşı yaşadıkları acı yarı final yenilgisini ve bunun getirdiği acıyı hatırlattı; aynı zamanda Alman takımının Brezilya'da geçirdiği dört özel haftayı da anımsattı.

"Brezilyalılar ülke çapında bize büyük saygı duyuyordu," diye açıkladı milli takım teknik direktörü daha sonra. "Ve benim için onları küçük düşürmek ya da kibirli davranmak söz konusu bile olamazdı."

İlk bakışta bu bir yıkımdı. Ancak daha yakından bakıldığında, bu belki de sadece futbolun başarabileceği uluslararası bir anlayışın doruk noktasıydı. O gece Almanya'nın Flamengo'yu andıran kırmızı ve siyah yatay çizgili forması, bunun bir sembolüydü.



