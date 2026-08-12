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'İkisinin toplamından daha fazlasını kazandı!' - Brennan Johnson, sert 'berbat' hakaretinin ardından Jamie O’Hara ve Gabby Agbonlahor'a yüklendi
Premier League'de nadir görülen bir takas anlaşması
Johnson, Crystal Palace'a £35 milyonluk kulüp rekoru olduğu bildirilen bir bonservis bedeliyle katılmasından sadece sekiz ay sonra, Everton ile resmen dört yıllık sözleşme imzaladı. Premier League'de nadir görülen bir takas transferinde, kanat oyuncusu McNeil ise ters yönde Selhurst Park'ın yolunu tuttu. Kanat oyuncusunun güney Londra'daki kısa dönemi büyük bir hayal kırıklığı oldu. Galli milli oyuncu, Tottenham'dan yaptığı ilk transferin ardından tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta tek bir gol bile atamadı.
Benzer şekilde, McNeil de geçen sezon form tutturmakta zorlandı. Burnley'deki döneminde bir zamanlar potansiyel bir süperstar olarak gösterilen 26 yaşındaki oyuncu, Everton formasıyla çıktığı 25 maçta da fileleri havalandıramadı.
Yorumcular hedef aldı
Canlı yayında beklenmedik takas anlaşmasına tepki gösteren eski Tottenham orta saha oyuncusu O'Hara ile eski Aston Villa forveti Agbonlahor, iki kanat oyuncusuna dair değerlendirmelerinde sözlerini sakınmadı.
O'Hara, talkSPORT'a konuşurken, "Dwight McNeil'i beğeniyorum. Brennan Johnson birkaç sezondur bir efsane gibi anlatılıyor. Spurs'te bunu yapamadı. Maçlarda kayboluyor" dedi.
Ardından Agbonlahor, ikilinin istatistiklerine değindi. Geçen sezonki üretkenliklerine dikkat çeken Agbonlahor, gol ve asist sayılarındaki ciddi yetersizliği vurgulayarak, "Biraz şu duruma benziyor: 'Siz bize onu verin, biz de size onu verelim!'" ifadelerini kullandı.
İkili gülerken O’Hara sözlerini sert bir şekilde şöyle noktaladı: "'Biz size çöp vereceğiz, siz de bize çöpü geri vereceksiniz!'"
Johnson, sosyal medyada karşılık verdi
Bu sert atışmanın bir görüntüsü Instagram'da paylaşıldıktan sonra Johnson, yorumlar bölümünde sekiz kelimelik sert bir yanıt vermekte gecikmedi: "Bu ikisinin toplamından daha fazlasını kazandım."
Viral olan bu yanıtın ardından O’Hara, çarşamba sabahı X'te kendi pozisyonunu savundu ve geniş çapta paylaşılan görüntünün yayınlarının tüm hikâyesini anlatmadığını vurguladı.
"Sadece bir kesiti dinleyip hikâyenin tamamını dinlemediğinizde [ortaya çıkan] [sorun] bu," diye yazdı. "Geçen sezondan Brennan ve McNeil'in istatistiklerinden bahsediyorduk; BERBATTI, kötü oyuncular olduklarını söylemiyorduk. McNeill hayranıyım ve ayrıca Brennan'ın tüm özelliklere sahip olduğunu da söyledim ama o da sezonunun berbat geçtiğini kabul ederdi."
- Getty Images Sport
İlk hafta sonunda anında bir yeniden buluşma
Johnson, Hill Dickinson Stadı'na yaptığı çok konuşulan transferin ardından artık sesli eleştirmenlerini susturmaya tamamen odaklanacak. 25 yaşındaki oyuncu, David Moyes yönetiminde en iyi hücum performansını yeniden yakalamak için büyük çaba gösterecek. Bu arada McNeil, Selhurst Park'ta duraksayan kariyerine yeniden ivme kazandırmaya çalışacak ve Londra'da yapacağı yeni başlangıcın bariz potansiyelini ortaya çıkarmasını umacak.
İnanılmaz şekilde, iki kanat oyuncusu da eski kulüplerine karşı oynamak için uzun süre beklemek zorunda kalmayacak. Everton ile Crystal Palace'ın yeni Premier League sezonunun açılış haftasında karşı karşıya gelmesi planlanıyor ve bu da anında bir yeniden buluşmayı beraberinde getiriyor.
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