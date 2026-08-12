Johnson, Crystal Palace'a £35 milyonluk kulüp rekoru olduğu bildirilen bir bonservis bedeliyle katılmasından sadece sekiz ay sonra, Everton ile resmen dört yıllık sözleşme imzaladı. Premier League'de nadir görülen bir takas transferinde, kanat oyuncusu McNeil ise ters yönde Selhurst Park'ın yolunu tuttu. Kanat oyuncusunun güney Londra'daki kısa dönemi büyük bir hayal kırıklığı oldu. Galli milli oyuncu, Tottenham'dan yaptığı ilk transferin ardından tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta tek bir gol bile atamadı.

Benzer şekilde, McNeil de geçen sezon form tutturmakta zorlandı. Burnley'deki döneminde bir zamanlar potansiyel bir süperstar olarak gösterilen 26 yaşındaki oyuncu, Everton formasıyla çıktığı 25 maçta da fileleri havalandıramadı.