Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan James, resmi kayıtların bir çift gol attığını yansıtacak şekilde değiştirilmesini istediğini açıkça belirtti. "Her iki golü de benim sayıyorum. Daha fazla gol atıp takıma yardımcı olmaktan gerçekten mutluyum," dedi.

Forvet, takımın ortak başarısına odaklanmaya devam etti ve 19. haftanın son dakikalarında galibiyet golünü atan Sjoeke Nusken'i övdü. Oyuncu, "Genel olarak, sonunda kazandığımız için mutluyuz. Şu anda zorlu bir dönemden geçiyoruz, çok fazla maç var, arka arkaya geliyorlar ve Çarşamba günü bir maçımız daha var. Takım elinden geleni yaptı ve Sio [Nusken] galibiyet golünü attı, çok mutluyuz. Dünkü sonuçların ardından bugünkü hedefimiz, kontrol edebileceğimiz şeyleri kontrol etmeye çalışmak, elimizden gelenin en iyisini yapmak ve maçı kazanmaktı."