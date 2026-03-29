"İkisini de ben attım!" - Lauren James, Aston Villa'nın heyecan dolu maçında yaşanan karışıklığın ortasında iki Chelsea golünün kendisine yazılmasını istiyor
Çılgın bir ilk yarı ve tartışmalı bir gol
Chelsea, Aston Villa ile oynadığı kaotik karşılaşmanın ardından hayati öneme sahip üç puanı cebine koydu. Konuk takım, Chasity Grant’ın golüyle erken öne geçti, ancak Samantha Kerr skoru eşitledi. Maçın dönüm noktası 23. dakikada yaşandı; James’in ortaladığı tehlikeli top, Naomi Girma’nın ayağına çarparak ağlara gitti. Ancak forvet oyuncusu, ortasının kimseye değmeden doğrudan ağlara gittiğine inanıyor. Dört dakika sonra James, 3-1'i yapan golü atarak şüpheye yer bırakmadı. Kirsty Hanson, Villa adına iki gol atarak devreye 3-3'lük eşitlikle girilmesini sağladı. Gergin geçen ikinci yarının ardından, Sjoeke Nusken maçın bitimine sekiz dakika kala dramatik bir galibiyet golü atarak ev sahibi takımın 4-3'lük zaferini perçinledi.
James iki kat kredi istiyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan James, resmi kayıtların bir çift gol attığını yansıtacak şekilde değiştirilmesini istediğini açıkça belirtti. "Her iki golü de benim sayıyorum. Daha fazla gol atıp takıma yardımcı olmaktan gerçekten mutluyum," dedi.
Forvet, takımın ortak başarısına odaklanmaya devam etti ve 19. haftanın son dakikalarında galibiyet golünü atan Sjoeke Nusken'i övdü. Oyuncu, "Genel olarak, sonunda kazandığımız için mutluyuz. Şu anda zorlu bir dönemden geçiyoruz, çok fazla maç var, arka arkaya geliyorlar ve Çarşamba günü bir maçımız daha var. Takım elinden geleni yaptı ve Sio [Nusken] galibiyet golünü attı, çok mutluyuz. Dünkü sonuçların ardından bugünkü hedefimiz, kontrol edebileceğimiz şeyleri kontrol etmeye çalışmak, elimizden gelenin en iyisini yapmak ve maçı kazanmaktı."
İstatistiksel üstünlük Blues'a güç veriyor
Gol atma konusundaki tartışmaların ötesinde, James 90. dakikada 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Lexi Potter ile değiştirilene kadar hücumda ustalık dersi verdi. Takımın yaratıcı merkezi olarak görev yapan Potter, 96 kez topa dokundu ve 63 pasın 56'sını tamamlayarak %89'luk etkileyici bir pas isabet oranı sergiledi. Altı kilit pas vererek ve tartışmalı Girma golünde resmi olarak bir asist kaydetmesiyle etkisini yadsınamaz hale getirdi. Sahada geçirdiği 89 dakika boyunca toplam altı şut ve iki başarılı dripling yapan İngiliz yıldız, sürekli bir tehdit oluşturdu ve dinamik performansı ile haklı olarak maçın en iyi oyuncusu seçildi.
WSL zirvesindeki son durum
Bu heyecan verici galibiyetin ardından Chelsea, 40 puanla ligde ikinci sırayı geri aldı. Sezonun bitmesine sadece üç maç kala lider Manchester City’nin dokuz puan gerisinde ve gol farkı açısından da geride olan The Blues’un şu anki önceliği, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını garantilemek.