"İkisi toplam 1.500 gol attı" ancak Lionel Messi ve Luis Suárez'de "sihir" yok; MLS Kupası şampiyonu Inter Miami, Nu Stadyumu'ndaki ilk galibiyetini bekliyor

Bu maç, 39 yaşındaki Luis Suárez için nadir bir ilk 11 başlangıcı oldu; Suárez, hafta başında Real Salt Lake’e karşı attığı muhteşem golün ardından bu yıl ikinci kez ilk 11’de yer aldı. Geçici teknik direktör Guillermo Hoyos, karşılaşma öncesinde bu iki tecrübeli oyuncuyu övgüyle bahsetti ve ikilinin toplam başarılarının büyüklüğüne dikkat çekti. “Luis sadece bir seçenek değil. 600’den fazla golü olan bir oyuncu. O ve Leo [Messi] ikisi birlikte 1.500'ün üzerinde gol attı. Bu normal bir şey değil. Böyle bir şeyi başka hiçbir yerde göremezsiniz. İnsanlar onların sihrini görmek için stadyuma geliyor. Bu olağanüstü bir şey," dedi Hoyos.

Büyük beklentilere rağmen, eski Barcelona ikilisinin "büyüsü" son üçte birde yoktu. Profesyonel olarak son sezonu olması beklenen Suarez, kariyerini tanımlayan o keskinliği bulmakta zorlandı. Bu beraberlik, Nu Stadyumu'nda Red Bull New York ve Austin FC ile oynanan önceki beraberliklerin ardından geldi ve MLS Kupası şampiyonu, yeni kalıcı evinde hala ilk galibiyetini arıyor.