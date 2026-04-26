Getty
Çeviri:
"İkisi toplam 1.500 gol attı" ancak Lionel Messi ve Luis Suárez'de "sihir" yok; MLS Kupası şampiyonu Inter Miami, Nu Stadyumu'ndaki ilk galibiyetini bekliyor
Golcü efsaneler yeni evlerinde hayal kırıklığına uğradı
Inter Miami, Cumartesi günü Nu Stadium’a üçüncü kez geri döndü; ancak New England Revolution ile 1-1 berabere kalınmasının ardından stadyumun açılış kutlamaları ertelendi. Kendi nesillerinin en golcü iki forvetine sahip olmasına rağmen, Herons, Revolution’ın yıldızı Carles Gil’in sol ayağıyla attığı golü German Berterame’nin 76. dakikadaki beraberlik golüyle dengelemenin ardından bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Miami Freedom Park'taki atmosfer elektrik gibiydi ve kulübün taraftar grubu La Familia, akşam boyunca ses duvarı oluşturdu. Ancak tribünlerden gelen duygusal enerji, galibiyeti garantilemek için yeterli olmadı, çünkü ABD Milli Takımı kalecisi Matt Turner, Messi ve Suarez'i birçok kez durdurarak dokuz kurtarışla sansasyonel bir performans sergiledi.
- AFP
Efsanevi bir ortaklık beklenen etkiyi yaratamadı
Bu maç, 39 yaşındaki Luis Suárez için nadir bir ilk 11 başlangıcı oldu; Suárez, hafta başında Real Salt Lake’e karşı attığı muhteşem golün ardından bu yıl ikinci kez ilk 11’de yer aldı. Geçici teknik direktör Guillermo Hoyos, karşılaşma öncesinde bu iki tecrübeli oyuncuyu övgüyle bahsetti ve ikilinin toplam başarılarının büyüklüğüne dikkat çekti. “Luis sadece bir seçenek değil. 600’den fazla golü olan bir oyuncu. O ve Leo [Messi] ikisi birlikte 1.500'ün üzerinde gol attı. Bu normal bir şey değil. Böyle bir şeyi başka hiçbir yerde göremezsiniz. İnsanlar onların sihrini görmek için stadyuma geliyor. Bu olağanüstü bir şey," dedi Hoyos.
Büyük beklentilere rağmen, eski Barcelona ikilisinin "büyüsü" son üçte birde yoktu. Profesyonel olarak son sezonu olması beklenen Suarez, kariyerini tanımlayan o keskinliği bulmakta zorlandı. Bu beraberlik, Nu Stadyumu'nda Red Bull New York ve Austin FC ile oynanan önceki beraberliklerin ardından geldi ve MLS Kupası şampiyonu, yeni kalıcı evinde hala ilk galibiyetini arıyor.
GOAT'ın ötesinde bir gelecek için planlama
Yeni stadyumda galibiyet elde etme mücadelesi, kulüp yönetiminin şimdiden uzun vadeli projelere odaklandığı bir dönemde yaşanıyor. Ortak sahibi Jorge Mas, geçtiğimiz günlerde “Messi etkisi”nden ve Arjantinli yıldızın ayrılmasının ardından bile mükemmelliği sürdürme gerekliliğinden bahsetti. Kulüp, önümüzdeki iki yıl boyunca Messi’nin varlığının tadını çıkarmak istese de, Nu Stadyumu’nda standartların düşmemesini sağlayacak net bir strateji izliyor.
Mas, "Taraftarlarımız bize sürekli bir sonraki oyuncunun kim olacağını soruyor" dedi. "Taraftarlarımıza aidiyet duygusu aşılamak için her zaman yıldız oyuncuları transfer etmeye çalışıyoruz, ancak genç yetenekleri de kadroya katıyoruz. Taraftarlarımız için önemli olan rekabet etmek ve kazanmak. Messi'nin bizimle olduğu önümüzdeki iki yıl boyunca onun keyfini çıkarmak istiyorum."
- Getty Images Sport
Teknik kadrodaki karışıklık ve sakatlık sorunları
Bu beraberlik, kulübün şu anda saha kenarında yaşadığı geçiş dönemini de gözler önüne serdi. Javier Mascherano’nun sezonun henüz yedinci maçında kişisel nedenlerle beklenmedik bir şekilde görevinden ayrılmasının ardından, Hoyos şu anda takımı geçici olarak yönetiyor. Hoyos, Colorado Rapids ve Real Salt Lake’i deplasmanda mağlup ederek olumlu bir başlangıç yaptı, ancak evinde sergilediği performans hâlâ çözülmesi gereken bir muamma olarak duruyor.
Miami'nin görevi, sakatlanan Mateo Silvetti ve Sergio Reguilon'un da aralarında bulunduğu giderek uzayan sakatlar listesi nedeniyle daha da zorlaştı. Ayrıca, Yannick Bright cezası nedeniyle forma giyemedi, eski Miami favorisi Leo Campana ise alt bedenindeki sakatlık nedeniyle New England formasıyla eski kulübüne karşı oynama fırsatını kaçırdı. Beraberliğe rağmen Miami, 2025 MLS Kupası başarısını devam ettirmek için Doğu Konferansı sıralamasında üst sıralarda yer almaya devam ediyor.