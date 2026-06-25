"İkisi de kabul etti": Julian Nagelsmann, Ekvador maçında DFB'nin kadrosuyla ilgili ilginç bir ayrıntıyı açıkladı – Mats Hummels şaşırdı

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ın East Rutherford’daki maç öncesinde MagentaTV’ye yaptığı açıklamada belirttiği üzere, Rüdiger, Alman savunma hattının solunda tam olarak Schlotterbeck’in pozisyonunu alacak. Böylece, Jonathan Tah’ın sağ kanattan sol kanada geçmesi beklenen değişiklik gerçekleşmeyecek.
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Konuyu, bir zamanlar kendisi de stoper olan Mats Hummels açtı ve “Rüdiger’in sağ kanatta başlamasının belirleyici nedeninin ne olduğunu” sordu. Nagelsmann ise şöyle yanıt verdi: “Toni’yi sol kanada yerleştirdik.”
Hummels şaşkın bir “Ah” sesiyle tepki verdikten sonra, teknik direktör şöyle açıkladı: “Bunun ana nedeni, Toni’nin Chelsea’de, bizim de oyun kurarken sıklıkla kullandığımız üçlü savunma dizilişinde her zaman sol kanadın biraz iç tarafında oynamış olmasıydı. Orada kendini çok, çok rahat hissediyor. Jona ise dörtlü savunmada sol kanatta kendini çok rahat hissediyor, ancak üçlü savunma ile maça başlandığında merkezde biraz daha rahat oluyor.”
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Nagelsmann: "Sonunda maçı belirleyenler oyuncular olmalı"
Nagelsmann, “Sonuçta mesele ‘bizim herhangi bir taktik geliştirmemiz’ değil, oyuncuların kendilerini rahat hissetmeleri ve bunu sahaya yansıtabilmeleri” dedi: “İkisi de Jona’nın merkezde kalmasının ve Antonio’nun sol kanat pozisyonunu almasının daha iyi olacağı konusunda hemfikir. Biz de bu görüşe tamamen katılıyoruz. Sonuçta maçı belirleyecek olanlar oyuncular.”
Anlatılan bu ikili, turnuvanın geri kalanında ilk etapta sabit kalacak gibi görünüyor. Tah’ın düzenli orta saha partneri Schlotterbeck’in ağır bağ yaralanması ve bunun sonucunda Dünya Kupası’ndan elenmesi üzerine, Rüdiger ilk yedek olarak devreye girdi. Eski Chelsea savunmacısı, grup aşamasının ikinci maçında Fildişi Sahili’ne karşı alınan 2-1’lik galibiyette Schlotterbeck’in yerine zaten sahaya çıkmıştı.
2026 Dünya Kupası'nda Almanya kadrosu
Pozisyon Oyuncular Kulüp Forma numarası Kaleci Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Kaleci Manuel Neuer FC Bayern Münih 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defans Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defans Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defans Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defans Joshua Kimmich FC Bayern Münih 6 Defans Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defans Aleksandar Pavlovic FC Bayern Münih 5 Defans David Raum RB Leipzig 22 Defans Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defans Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defans Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defans Jonathan Tah FC Bayern Münih 4 Defans Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofansif Nadiem Amiri Mainz 05 20 Forvet Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Hücum Leon Goretzka FC Bayern Münih 8 Ofansif Kai Havertz Arsenal 7 Forvet Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Hücum Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Hücum Jamal Musiala FC Bayern Münih 10 Hücum Leroy Sané Galatasaray İstanbul 19 Hücum Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Forvet Florian Wirtz FC Liverpool 17 Hücum Nick Woltemade Newcastle United 11