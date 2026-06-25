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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Çeviri:

"İkisi de kabul etti": Julian Nagelsmann, Ekvador maçında DFB'nin kadrosuyla ilgili ilginç bir ayrıntıyı açıkladı – Mats Hummels şaşırdı

Dünya Kupası
Ekvator - Almanya
Ekvator
Almanya
J. Nagelsmann
A. Ruediger
J. Tah

Almanya Milli Takımı’nın Ekvador ile oynadığı grup aşamasının son maçında, Antonio Rüdiger beklendiği gibi sakatlanan Nico Schlotterbeck’in yerine dörtlü savunmada yer aldı – ancak bu, genel olarak tahmin edildiği gibi gerçekleşmedi.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ın East Rutherford’daki maç öncesinde MagentaTV’ye yaptığı açıklamada belirttiği üzere, Rüdiger, Alman savunma hattının solunda tam olarak Schlotterbeck’in pozisyonunu alacak. Böylece, Jonathan Tah’ın sağ kanattan sol kanada geçmesi beklenen değişiklik gerçekleşmeyecek.

  • Konuyu, bir zamanlar kendisi de stoper olan Mats Hummels açtı ve “Rüdiger’in sağ kanatta başlamasının belirleyici nedeninin ne olduğunu” sordu. Nagelsmann ise şöyle yanıt verdi: “Toni’yi sol kanada yerleştirdik.”

    Hummels şaşkın bir “Ah” sesiyle tepki verdikten sonra, teknik direktör şöyle açıkladı: “Bunun ana nedeni, Toni’nin Chelsea’de, bizim de oyun kurarken sıklıkla kullandığımız üçlü savunma dizilişinde her zaman sol kanadın biraz iç tarafında oynamış olmasıydı. Orada kendini çok, çok rahat hissediyor. Jona ise dörtlü savunmada sol kanatta kendini çok rahat hissediyor, ancak üçlü savunma ile maça başlandığında merkezde biraz daha rahat oluyor.”

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    Nagelsmann: "Sonunda maçı belirleyenler oyuncular olmalı"

    Nagelsmann, “Sonuçta mesele ‘bizim herhangi bir taktik geliştirmemiz’ değil, oyuncuların kendilerini rahat hissetmeleri ve bunu sahaya yansıtabilmeleri” dedi: “İkisi de Jona’nın merkezde kalmasının ve Antonio’nun sol kanat pozisyonunu almasının daha iyi olacağı konusunda hemfikir. Biz de bu görüşe tamamen katılıyoruz. Sonuçta maçı belirleyecek olanlar oyuncular.”

    Anlatılan bu ikili, turnuvanın geri kalanında ilk etapta sabit kalacak gibi görünüyor. Tah’ın düzenli orta saha partneri Schlotterbeck’in ağır bağ yaralanması ve bunun sonucunda Dünya Kupası’ndan elenmesi üzerine, Rüdiger ilk yedek olarak devreye girdi. Eski Chelsea savunmacısı, grup aşamasının ikinci maçında Fildişi Sahili’ne karşı alınan 2-1’lik galibiyette Schlotterbeck’in yerine zaten sahaya çıkmıştı.

  • 2026 Dünya Kupası'nda Almanya kadrosu

    PozisyonOyuncularKulüpForma numarası
    KaleciOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    KaleciManuel NeuerFC Bayern Münih1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefansWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefansNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefansPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefansJoshua KimmichFC Bayern Münih6
    DefansFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefansAleksandar PavlovicFC Bayern Münih5
    DefansDavid RaumRB Leipzig22
    DefansAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefansNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefansAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefansJonathan TahFC Bayern Münih4
    DefansMalick ThiawNewcastle United24
    OfansifNadiem AmiriMainz 0520
    ForvetMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    HücumLeon GoretzkaFC Bayern Münih8
    OfansifKai HavertzArsenal7
    ForvetAssan OuedraogoRB Leipzig25
    HücumJamie LewelingVfB Stuttgart9
    HücumJamal MusialaFC Bayern Münih10
    HücumLeroy SanéGalatasaray İstanbul19
    HücumDeniz UndavVfB Stuttgart26
    ForvetFlorian WirtzFC Liverpool17
    HücumNick WoltemadeNewcastle United11
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