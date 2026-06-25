"İkisi de kabul etti": Julian Nagelsmann, Ekvador maçında DFB'nin kadrosuyla ilgili ilginç bir ayrıntıyı açıkladı – Mats Hummels şaşırdı

Konuyu, bir zamanlar kendisi de stoper olan Mats Hummels açtı ve “Rüdiger’in sağ kanatta başlamasının belirleyici nedeninin ne olduğunu” sordu. Nagelsmann ise şöyle yanıt verdi: “Toni’yi sol kanada yerleştirdik.”

Hummels şaşkın bir “Ah” sesiyle tepki verdikten sonra, teknik direktör şöyle açıkladı: “Bunun ana nedeni, Toni’nin Chelsea’de, bizim de oyun kurarken sıklıkla kullandığımız üçlü savunma dizilişinde her zaman sol kanadın biraz iç tarafında oynamış olmasıydı. Orada kendini çok, çok rahat hissediyor. Jona ise dörtlü savunmada sol kanatta kendini çok rahat hissediyor, ancak üçlü savunma ile maça başlandığında merkezde biraz daha rahat oluyor.”