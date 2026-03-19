İkinci yarıdaki hızlı başlangıç, zemin hazırladı! Mainz 05, Conference League çeyrek finallerine yükseldi

Stefan Posch'un kafa vuruşuyla attığı gol (46.) ve Armindo Sieb'in golü (82.), Mainz 05 için tarihi bir gece yaşattı; Olmütz ise Peter Barath'ın gördüğü sarı-kırmızı kartın ardından (76.) maçı 10 kişi tamamladı. Rheinhessen, Bundesliga'da küme düşmeme mücadelesi verirken, 28 Mayıs'ta Leipzig'de oynanacak Conference League finali hayali devam ediyor. Çeyrek finaller 9 ve 16 Nisan'da oynanacak, Mainz ilk maçı kendi sahasında oynayacak.

Mainz teknik direktörü Urs Fischer, maç öncesinde RTL'ye "Kendimize güvenmek ve cesur olmak istiyoruz" dedi. Oyuncuları da ona kulak verdi: Mainz, maçın başından itibaren hücumda etkili olmaya çalıştı. Mainz, maçı ve rakibini kontrol altında tuttu, ancak 20. dakikada Danijel Sturm'un konuk takımı öne geçirme fırsatını kıl payı kaçırmasıyla şans da yanındaydı.