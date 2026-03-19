1. FSV Mainz 05 v SK Sigma Olomouc - UEFA Conference League 2025/26 Round of 16 Second Leg

İkinci yarıdaki hızlı başlangıç, zemin hazırladı! Mainz 05, Conference League çeyrek finallerine yükseldi

İlk maçta golsüz berabere kalınmasının ardından, rövanş maçında ev sahibi takımın ikinci yarı başlangıcından kısa bir süre sonra attığı gol, Mainz'ın tur atlamasının temelini oluşturdu.

19 Mart 2026 tarihi, Mainz kulübünün tarihine geçecek: Bundesliga ekibi ilk kez Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Conference League'in son 16 turu rövanş maçında, Mainz 05 Perşembe akşamı Çek Kupası şampiyonu Sigma Olomouc'u 2-0 (0-0) mağlup etti ve ilk maçta 0-0 berabere kaldıkları seride bir sonraki tura yükseldi.

  • Stefan Posch'un kafa vuruşuyla attığı gol (46.) ve Armindo Sieb'in golü (82.), Mainz 05 için tarihi bir gece yaşattı; Olmütz ise Peter Barath'ın gördüğü sarı-kırmızı kartın ardından (76.) maçı 10 kişi tamamladı. Rheinhessen, Bundesliga'da küme düşmeme mücadelesi verirken, 28 Mayıs'ta Leipzig'de oynanacak Conference League finali hayali devam ediyor. Çeyrek finaller 9 ve 16 Nisan'da oynanacak, Mainz ilk maçı kendi sahasında oynayacak.

    Mainz teknik direktörü Urs Fischer, maç öncesinde RTL'ye "Kendimize güvenmek ve cesur olmak istiyoruz" dedi. Oyuncuları da ona kulak verdi: Mainz, maçın başından itibaren hücumda etkili olmaya çalıştı. Mainz, maçı ve rakibini kontrol altında tuttu, ancak 20. dakikada Danijel Sturm'un konuk takımı öne geçirme fırsatını kıl payı kaçırmasıyla şans da yanındaydı.

    Stefan Posch, ikinci yarının başında Mainz'e büyük bir şok yaşattı

    Maç giderek daha dengeli bir hal aldı, ancak bir sonraki tehlikeli pozisyon Mainz'dan geldi: Phillipp Mwene uzak mesafeden çektiği şutla kaleyi sağdan az farkla ıskaladı (35.). İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce Nelson Weiper bir kafa vuruşuyla bir sonraki fırsatı kaçırdı (45.).

    İkinci yarı şimşek gibi başladı: Paul Nebel sağ kanattan ortaladı, Posch kafayla golü attı. Bu golün verdiği ivmeyle Mainz hücumda baskısını sürdürdü, Olmütz ise neredeyse hiç rahat nefes alamadı. İkinci yarının ilerleyen dakikalarında maçın temposu biraz düştü, konuk takım ise büyük ölçüde etkisiz kaldı. Barath'ın kırmızı kart görmesi Mainz'ın işine yaradı, Nebel'in ardından gelen serbest vuruş üst direğe çarptı (78.). Ancak Sieb skoru artırdı.

  • FSV Mainz 05 - Sigma Olomouc 2:0 (0:0): Maç istatistikleri


    Maç

    FSV Mainz 05 - Sigma Olomouc

    Sonuç

    2:0 (0:0); İlk maç: 0:0; Toplam: 2:0

    Goller

    1:0 Posch (46.), 2:0 Sieb (83.)

    Turnuva

    Conference League, Son 16, İkinci Maç


