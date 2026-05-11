Getty Images Sport
Çeviri:
İkinci üst üste La Liga şampiyonluğunu kazandıktan sonra duygusal bir an yaşayan Hansi Flick, Barcelona taraftarlarına Şampiyonlar Ligi sözü verdi
Flick, kişisel bir trajedinin ortasında şampiyonluğu kazandı
Barcelona’nın İspanya birinci lig şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemesi üzerine Camp Nou’da coşkulu kutlamalar ve içten duyguların harmanlandığı anlar yaşandı. Ebedi rakibine karşı kazanılan bu büyük zaferin heyecanı bir yana, Flick maçın başlamasından sadece birkaç saat önce babasının vefat haberini aldığı için saha kenarında hüzünlü bir görüntü sergiledi.
Gözle görülür şekilde duygulanmış bir şekilde basına konuşan Flick, “Zor bir maçtı ve bu günü asla unutmayacağım. Takıma, başkana, başkan yardımcısına, Deco'ya ve bize destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Sonuçta en önemli şey, böylesine iyi bir takıma sahip olduğum için çok gurur duyuyorum. 90 dakika boyunca mücadele etme kararlılığınız için teşekkür ederim. Bunu kutlamalıyız. Visca Barça ve Visca Catalunya.”
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi zaferi bir sonraki hedef
Yurtiçi şampiyonluk kupası güvenle kupa dolabına geri dönerken, Flick şimdiden kıtasal hakimliğe göz dikmiş durumda. Eski Bayern Münih teknik direktörü, kulübün hedefleri konusunda cesur bir açıklama yaparak gözünü Avrupa kulüp futbolunun en büyük ödülüne dikti.
"El Clasico'da Madrid'i yenerek La Liga'yı kazanmak harika bir şey. Kolay olmadı; onlar harika bir takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum," dedi Flick. "Şimdi ise 100 puana ulaşmak istiyoruz. Bununla birlikte, oyuncularımız şu anda bir kutlamayı hak ediyor. Ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız."
Savunmadaki dayanıklılık ve kadro derinliği övgüler topladı
Barcelona’nın şampiyonluk yolundaki yürüyüşü sağlam bir savunma temeli üzerine inşa edildi; Flick, savunma hattının Los Blancos karşısında kalesini gole kapatmasının ardından bu noktayı özellikle vurgulamak istedi. Genç yeteneklerin ortaya çıkışı ve yedek oyuncuların güvenilirliği, sıklıkla sakatlık sorunlarıyla kesintiye uğrayan bir sezonu atlatmada kilit rol oynadı.
Alman teknik adam, "Sakatlıklar işimizi zorlaştırdı ama yine de harika bir performans sergiledik" dedi. "Ligin son bölümünde çok iyi oynadık. Defans olarak iyi iş çıkardık. [Pau] Cubarsi, Gerard Martin, Eric [Garcia]… Hepsi harika oynadılar. Ve çok fazla oyuncum olduğu için yedek kulübesinden de yararlanabildim. Birkaç hafta sürebilir… ama mutluyuz. Harika bir takıma karşı çok iyi oynadık ve savunma yaptık. Gurur duyuyorum – ne diyebilirim ki? Soyunma odasındaki atmosfer muhteşem. Barcelona'da mutluyum."
- Getty Images Sport
Soyunma odasında 'olağanüstü' bir bağ
Flick, takımının zihinsel gücüne ve Katalonya’ya geldiğinden beri oluşturduğu kültüre de değindi. Babasının vefatı konusunda oyuncularına karşı açık davranmayı tercih ettiğini açıkladı; bu karar, şampiyonluk kutlamaları sırasında takımdan büyük bir destek dalgası doğurdu.
"Kolay değil. İşleri idare etmelisiniz. Sezon başında egolar hakkında konuşmuştum, ancak antrenmanlarda gördüklerim bana çok iyi bir his verdi," diyen Flick, maç öncesi haberleri ele almadan önce şunları ekledi: "Annem arayıp babamın vefat ettiğini söyledi. Oyuncularla iyi bir ilişkim var ve onlara söylemek istedim. Bugün gibi bir günde konuşmak kolay değil. Ancak oyuncuların tepkisi muhteşemdi. Herkesin bunun bir parçası olduğunu hissetmesi ve birbirine bağlı olması beni çok gururlandırıyor. Bugün bu konu hakkında konuşmak benim için zor, ama mutluyum. Teşekkür ederim."