İkinci üst üste La Liga şampiyonluğunu kazandıktan sonra duygusal bir an yaşayan Hansi Flick, Barcelona taraftarlarına Şampiyonlar Ligi sözü verdi

Barcelona’nın İspanya birinci lig şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemesi üzerine Camp Nou’da coşkulu kutlamalar ve içten duyguların harmanlandığı anlar yaşandı. Ebedi rakibine karşı kazanılan bu büyük zaferin heyecanı bir yana, Flick maçın başlamasından sadece birkaç saat önce babasının vefat haberini aldığı için saha kenarında hüzünlü bir görüntü sergiledi.

Gözle görülür şekilde duygulanmış bir şekilde basına konuşan Flick, “Zor bir maçtı ve bu günü asla unutmayacağım. Takıma, başkana, başkan yardımcısına, Deco'ya ve bize destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Sonuçta en önemli şey, böylesine iyi bir takıma sahip olduğum için çok gurur duyuyorum. 90 dakika boyunca mücadele etme kararlılığınız için teşekkür ederim. Bunu kutlamalıyız. Visca Barça ve Visca Catalunya.”







