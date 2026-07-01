The Athletic’in haberine göre, Spurs, Premier Lig’den küme düşen West Ham United’ın orta saha oyuncusu Mateus Fernandes için yapılan yarışta galip geldi.
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İkinci lig oyuncusu için neredeyse 100 milyon avro mu? Tottenham Hotspur, çok rağbet gören orta saha oyuncusu için yarışta galip geliyor gibi görünüyor
Bu transferde en dikkat çeken nokta transfer ücreti olacak. Buna göre Tottenham, 21 yaşındaki oyuncunun hizmetleri karşılığında Londra’nın kuzeydoğusuna 98 milyon Euro’dan (85 milyon sterlin) fazla tutarda garantili bir meblağ ödeyecek. Buna ek olarak, olası bonus ödemeleri de eklenebilir.
Oyuncunun kendisi de Spurs'a transferine zaten yeşil ışık yakmıştı; zaten West Ham'ın ikinci lig olan Championship'e düşmesi nedeniyle Fernandes'in West Ham'da kalması neredeyse imkansız hale gelmişti.
Tottenham, transfer yarışında görünüşe göre birçok tanınmış rakibini geride bıraktı. Athletic’in edindiği bilgilere göre, Manchester United ve ismi açıklanmayan diğer Premier Lig kulüpleri de bu orta saha oyuncusuna ilgi göstermişti. Görünüşe göre Spurs, daha yüksek bir teklifle rakiplerini geride bıraktı.
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Fernandes, Portekiz’in Dünya Kupası kadrosuna giremedi
Oldukça hayal kırıklığı yaratan bir West Ham kadrosunda Fernandes, geçtiğimiz sezon az sayıdaki umut ışıklarından biriydi. Tüm turnuvalarda toplam 42 maçta sahaya çıktı; bu maçlarda kendisi beş gol attı, beş golün de asistini yaptı.
21 yaşındaki oyuncu, geçen yaz Southampton'dan 44 milyon euro (38 milyon sterlin) transfer ücreti karşılığında Londra'ya gelerek West Ham'a katılmıştı.
Portekiz Milli Takımı'nda şu ana kadar bir kez forma giydi; Nisan ayında ABD ile oynanan hazırlık maçında maçın bitimine beş dakika kala oyuna girdi. ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası için 26 kişilik kadroya giremedi.