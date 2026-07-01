Bu transferde en dikkat çeken nokta transfer ücreti olacak. Buna göre Tottenham, 21 yaşındaki oyuncunun hizmetleri karşılığında Londra’nın kuzeydoğusuna 98 milyon Euro’dan (85 milyon sterlin) fazla tutarda garantili bir meblağ ödeyecek. Buna ek olarak, olası bonus ödemeleri de eklenebilir.

Oyuncunun kendisi de Spurs'a transferine zaten yeşil ışık yakmıştı; zaten West Ham'ın ikinci lig olan Championship'e düşmesi nedeniyle Fernandes'in West Ham'da kalması neredeyse imkansız hale gelmişti.

Tottenham, transfer yarışında görünüşe göre birçok tanınmış rakibini geride bıraktı. Athletic’in edindiği bilgilere göre, Manchester United ve ismi açıklanmayan diğer Premier Lig kulüpleri de bu orta saha oyuncusuna ilgi göstermişti. Görünüşe göre Spurs, daha yüksek bir teklifle rakiplerini geride bıraktı.