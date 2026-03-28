Çeviri:
'İkinci' İngiltere kadrosu, Japonya ile oynanacak hazırlık maçı için ülkeye geldi; Bukayo Saka, Harry Kane, Declan Rice ve diğer oyuncular, Uruguay ile oynanan sıkıcı beraberliğin ardından takıma moral verdi
Önemli yıldızlar, Three Lions kadrosunu güçlendiriyor
Mart ayı milli maç arası sırasında Tuchel’in deneysel yaklaşımı, 11 tecrübeli oyuncunun kadroya resmi olarak katılmasıyla ikinci aşamasına girdi. Takımın sembolü olan forvet Kane ile Arsenal’den Saka ve Rice’ın da yer aldığı bu grup, zorlu lig mücadelelerinin ardından yoğun iş yükünü hafifletmek amacıyla ilk maçta kadroda yer almamıştı.
Bu transferler, Wembley'de Uruguay ile 1-1 berabere kalan Three Lions için kritik bir zamanda gerçekleşti. Tecrübeli oyuncularından yoksun deneysel İngiltere kadrosu ritmini bulmakta zorlandı ve Ben White'ın açılış golü, Federico Valverde'nin son dakikalarda attığı penaltı golüyle dengelendi.
Tuchel dinlenmenin gerekliliğini açıklıyor
İngiltere milli takım teknik direktörü, en çok forma giyen oyuncularını kademeli olarak kadroya dahil etme kararını açıkça dile getirdi. Dostluk maçında tam kadroya duyulan acil ihtiyacın, takımın uzun vadeli sağlığından daha önemli olmadığını vurguladı.
"Bu bir sır değil. Oyuncular da biliyor: Dean Henderson, Dan Burn, Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Morgan Rogers, Anthony Gordon, Harry Kane ve Bukayo Saka," diye açıkladı Tuchel geçen hafta.
"Bu oyuncuların hepsi 3.500 dakikadan fazla oynadı, bazıları ise 4.000 dakikayı aştı. Sadece dakika sayısından daha önemli olan şey, bu oyuncuların bazılarının geçen sezonun tamamında oynadıklarından daha fazla oynamış olması ve hala oynanacak çok maçın olması. Bu oyuncuların hepsi Eylül, Ekim ve Kasım aylarında katkı sağladı; bu yüzden benim gözümde hakları var. Onlara fiziksel ve zihinsel olarak bir mola vermek bize fayda sağlayacaktır."
Yedek oyuncular için fırsatlar
As kadrodaki yıldızların yokluğu, kadro dışı kalan bazı oyuncuların kalıcı bir yer edinmek için kendilerini gösterme fırsatı bulmasını sağladı. Tecrübeli savunma oyuncusu Harry Maguire kadroya geri dönerken, Dominic Calvert-Lewin ve James Garner da yeni teknik ekibi etkilemek amacıyla sahada süre aldılar.
Kazanamasa da Tuchel, takımının performansından memnun olduğunu itiraf etti. Maçtan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Performansımızdan kesinlikle memnunum. Takım yapısını hayata geçirme şeklimizi beğendim. Elimizden geleni yaptık ve genel olarak daha iyi takım bizdik. Çok sayıda yeni oyuncumuz vardı ve birçok oyuncu değişikliği yaptık, bu nedenle bu deneme için çok minnettarım ve performanstan çok memnunum."
Uçakta yer almak için rekabet eden hangi oyuncuların öne çıktığı sorulduğunda Tuchel, "Hepsi öne çıktı. Tekrar gözden geçirmem gerekiyor ama hepsi öne çıktı. Oynadığımız oyundan memnun kaldım. Zor bir rakip olduğunu biliyorduk. [Uruguay teknik direktörü Marcelo] Bielsa aylar önce bana en iyi kadrosuyla geleceğini, maçı çok ciddiye alacağını ve belki de hiçbir değişiklik yapmayacağını söylemişti. Bunun çok iyi farkındaydık. Bu yüzden iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Herkes iyi iş çıkardı. Takım olarak oynadık ve taktik yapımızı hayata geçirdik. Bugün pek çok şeyi beğendim."
Şimdi ne olacak?
Dinlendirilen 11 yıldızın kampa katılmasıyla birlikte, Tuchel'in 2026 Dünya Kupası için ideal ilk 11'ine çok daha yakın bir kadro açıklayacağı tahmin ediliyor. Rice'ın dönüşü savunma ile hücum arasında gerekli bağı sağlarken, Kane ve Saka gibi isimlerin varlığı, Uruguaylılarla oynanan sönük geçen beraberlik maçında eksikliği hissedilen golcü ruhunu takıma kazandıracaktır.