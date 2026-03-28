'İkinci' İngiltere kadrosu, Japonya ile oynanacak hazırlık maçı için ülkeye geldi; Bukayo Saka, Harry Kane, Declan Rice ve diğer oyuncular, Uruguay ile oynanan sıkıcı beraberliğin ardından takıma moral verdi

As kadrodaki yıldızların yokluğu, kadro dışı kalan bazı oyuncuların kalıcı bir yer edinmek için kendilerini gösterme fırsatı bulmasını sağladı. Tecrübeli savunma oyuncusu Harry Maguire kadroya geri dönerken, Dominic Calvert-Lewin ve James Garner da yeni teknik ekibi etkilemek amacıyla sahada süre aldılar.

Kazanamasa da Tuchel, takımının performansından memnun olduğunu itiraf etti. Maçtan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Performansımızdan kesinlikle memnunum. Takım yapısını hayata geçirme şeklimizi beğendim. Elimizden geleni yaptık ve genel olarak daha iyi takım bizdik. Çok sayıda yeni oyuncumuz vardı ve birçok oyuncu değişikliği yaptık, bu nedenle bu deneme için çok minnettarım ve performanstan çok memnunum."

Uçakta yer almak için rekabet eden hangi oyuncuların öne çıktığı sorulduğunda Tuchel, "Hepsi öne çıktı. Tekrar gözden geçirmem gerekiyor ama hepsi öne çıktı. Oynadığımız oyundan memnun kaldım. Zor bir rakip olduğunu biliyorduk. [Uruguay teknik direktörü Marcelo] Bielsa aylar önce bana en iyi kadrosuyla geleceğini, maçı çok ciddiye alacağını ve belki de hiçbir değişiklik yapmayacağını söylemişti. Bunun çok iyi farkındaydık. Bu yüzden iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Herkes iyi iş çıkardı. Takım olarak oynadık ve taktik yapımızı hayata geçirdik. Bugün pek çok şeyi beğendim."