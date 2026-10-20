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İkinci denemede olur mu? Kylian Mbappe’nin transferi hakkında, Real Madridli forvetin Arsenal’e katılmaya “çok yaklaştığı” dönemde görüşmelere katılan eski Arsenal yıldızından iddia
Arsenal'ın Fransız efsaneleri arasında Henry, Pires ve Wenger
Mbappe Monaco'da yıldızını parlatmadan önce, Arsenal onu kadrosuna katma seçeneğini değerlendirdi. Arsene Wenger, dönemin en gözde genç yeteneklerinden birini kadrosunda bulunduran Ligue 1 devi Monaco'yla bağlantıları olmasına rağmen o sırada süratli forvet hakkında pek az şey biliyordu.
Wenger'e ses getirecek bir transfer hamlesini değerlendirmesi tavsiye edildi ve olumlu görüşmeler yapıldı. Ancak anlaşma sağlanamadı. Bugün Fransa ve Paris Saint-Germain tarihinin en golcü oyuncusu olan Mbappe, İngiliz futbolunun dışında küresel bir ikon hâline geldi.
Yolu bir gün Premier League'e düşebilir mi? Arsenal'in Fransız isimlerle dolu köklü bir geçmişi var. Wenger, Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires, Emmanuel Petit, Sylvain Wiltord, Olivier Giroud ve William Saliba gibi isimler kulüpten geçti.
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Arsenal, Mbappe'yi henüz ergenlik çağındayken transfer etme fırsatını kaçırdı.
Bir gün Mbappe'nin de adını o seçkin listeye yazdırıp yazdıramayacağı sorulan, BetVictor Online Casino ile iş birliği kapsamında konuşan eski Arsenal ve Monaco oyuncusu Grimandi, GOAL'e şunları söyledi: “17 yaşındayken onu transfer etmeye çok yaklaşmıştık. Evinde kendisiyle görüştük, anne babasıyla da tanıştık. Altı ay sonra Monaco'da durdurulamaz hâle gelmişti.
“Dürüst olmak gerekirse, Kylian ve anne babasının evinden ayrıldığımızda transferin gerçekleşeceğini düşünmüştüm. Çok genç bir oyuncuydu. Arsene onu tanımıyordu çünkü o dönemde A takımda oynamıyordu.
“Onu uzun zamandır tanıdığımız için Arsenal ile özel bir bağı olduğunu düşünüyorum. Ama şu anki sorun, Real Madrid'de oynuyor olması. Madrid'den ayrılıp Arsenal'e gelecek bir oyuncu göremiyorum.
“Bunun olmasını çok isterim çünkü hakkında pek çok olumsuz şey duydum. Fransa'da bazen tavrından, bazen başka şeylerden şikâyet ediyorlar. Ama o en iyi oyuncu. En iyi Fransız oyuncu. Dünya Kupası'nda oynadığı her maçta en çok gol atan oyuncuydu. İspanya'da da en çok gol atan oyuncu.
“Bunun gerçekleşmesini çok isterim ama Kylian'ın Madrid'den ayrılıp Arsenal'e geleceğini sanmıyorum. Elbette Arsenal için harika bir seçenek olurdu.”
Mbappe için Premier League'deki en uygun takım Arsenal mi?
Kendisine ayrıca, Mbappe'nin bir gün İngiltere'de şansını denemek istemesi hâlinde Arsenal'ın oyun tarzı açısından onun için en uygun takım olup olmayacağı sorulduğunda, Premier League'de iki kez şampiyonluk yaşamış Grimandi şunları ekledi: “Evet, kesinlikle.
“Ama Kylian da çalışması kolay bir oyuncu değil. Bu oldukça karmaşık. En üst düzey yeteneklerin hepsinde durum böyle: [Cristiano] Ronaldo, [Lionel] Messi, Kylian. Takım olarak bir gelecek planınız olduğunda işler oldukça karmaşıklaşıyor. Bazen performanslarına çok fazla odaklanıyorlar ve bu kolay olmuyor.
“Ama elbette kulübün oyun tarzı ve tarihiyle arasında bir bağ olduğuna eminim. Çünkü futbolu biliyor. Futbol tarihini biliyor. Futbol için yaşayan biri. Dolayısıyla Fransa ile Arsenal arasındaki bağı biliyor. Arsenal'ı da çok iyi tanıyor. Ama göreceğiz.”
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Mbappe, Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or zaferlerinin sevincini yaşamak için sabırsızlanıyor
Mbappe'yi 2024'te bonservissiz kadrosuna katmadan önce yıllarca transfer etmeye çalışan Real Madrid, 114 maçta kendisi için 97 gol atan forvetle yollarını ayırma niyetinde değil.
Ancak Real Madrid, son iki sezonun her birinde önemli kupaları kazanamadı ve takımın yıldız 10 numarasının Şampiyonlar Ligi ile Ballon d’Or zaferi yaşamaya kararlı olduğunu biliyor. Arsenal, bu başarıları elde etmesi için ona gereken ortamı sağlayabilir mi?
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