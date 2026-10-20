Mbappe Monaco'da yıldızını parlatmadan önce, Arsenal onu kadrosuna katma seçeneğini değerlendirdi. Arsene Wenger, dönemin en gözde genç yeteneklerinden birini kadrosunda bulunduran Ligue 1 devi Monaco'yla bağlantıları olmasına rağmen o sırada süratli forvet hakkında pek az şey biliyordu.

Wenger'e ses getirecek bir transfer hamlesini değerlendirmesi tavsiye edildi ve olumlu görüşmeler yapıldı. Ancak anlaşma sağlanamadı. Bugün Fransa ve Paris Saint-Germain tarihinin en golcü oyuncusu olan Mbappe, İngiliz futbolunun dışında küresel bir ikon hâline geldi.

Yolu bir gün Premier League'e düşebilir mi? Arsenal'in Fransız isimlerle dolu köklü bir geçmişi var. Wenger, Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires, Emmanuel Petit, Sylvain Wiltord, Olivier Giroud ve William Saliba gibi isimler kulüpten geçti.