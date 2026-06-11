İkili bir rekabet başlıyor: FC Bayern München'in Premier Lig yıldızı için yarıştan çekildiği iddia ediliyor

Münih'te Hırvat oyuncunun nitelikleri çok takdir ediliyor olsa da, aynı zamanda onun çok pahalı olduğu düşünülüyor ve bu pozisyonda acil bir sportif ihtiyaç görülmüyor. Bu nedenle, bazı medya organları tarafından gündeme getirilen Säbener Straße'ye transfer konusu artık gündemde değil gibi görünüyor.

Gvardiol, özellikle çok yönlülüğü nedeniyle Bayern'e yardımcı olabilirdi. 24 yaşındaki oyuncu bir yandan stoper olarak görev alabilirken, diğer yandan dörtlü savunmada sol bek olarak da oynadı. Min-Jae Kim, Hiroki Ito ve artık tartışmalı bir isim haline gelen Alphonso Davies'in ayrılma ihtimali nedeniyle Hırvat oyuncu uygun bir yedek adayı olabilirdi.

Lothar Matthäus, geçtiğimiz günlerde Bayern'e Gvardiol'un transferi için çaba sarf etmelerini bile tavsiye etti. "Defansın iki pozisyonunda da oynayabilecek esnek bir oyuncuya sahip olurdunuz. Sonuçta onun, defansı sağlamlaştırmak için önemli bir yapı taşı olabileceğine inanıyorum," dedi rekor sayıda milli forma giymiş olan Matthäus.

Zaten, basında yer alan haberlere göre Bayern, Eintracht Frankfurt'tan Nathaniel Brown'ı transfer etmek üzere. Bild gazetesinin Çarşamba akşamı bildirdiği gibi, 22 yaşındaki bek, bonuslar dahil 65 milyon avronun biraz altında bir bedel karşılığında FCB'ye transfer olacak.