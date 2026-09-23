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İki yıllık sözleşme artı 2030 opsiyonu! Arjantin Futbol Federasyonu, Lionel Scaloni'ye resmi yenileme teklifini yaptı

Arjantin
L. Scaloni
Hazırlık Maçları

Lionel Scaloni'ye, geleceğiyle ilgili aylar süren belirsizliğin ardından, Arjantin Milli Takımı'nın başında kalması için kazançlı bir yeni sözleşme resmen sunuldu. Bu teklif, ülkenin uluslararası arenadaki uzun zafer hasretine son veren isme AFA'nın önemli bir bağlılık gösterdiğini ortaya koyuyor.

  • Federasyon, kazançlı uzatma şartlarını masaya koydu

    Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), Scaloni'ye resmen iki yıllık sözleşme uzatma teklifi sundu ve buna 2030 Dünya Kupası'na kadar uzanan bir opsiyon da eklendi. Bu kararlı adım, teknik direktörün daha önce mevcut sözleşmesi bu aralıkta sona erdiğinde görevden ayrılabileceğini ima etmesinin ardından geldi. Yönetim kademesindeki yetkililer, temsilci ekibiyle süren olumlu görüşmeleri takip ederken şimdi teknik adamdan net bir yanıt bekliyor.

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    Süren görüşmeler, yönetim katında iyimserlik yaratıyor

    Federasyon yöneticileri, Arjantin'e altın bir çağ yaşatan teknik direktörü takımda tutma konusunda son derece kendinden emin. Devam eden sözleşme görüşmelerine dair güncel bilgiyi paylaşan gazeteci Gaston Edul, X üzerinden şunları aktardı: "AFA, Lionel Scaloni'ye yenileme teklifini yaptı. Sözleşme 2028'e kadar (Copa America) ve iki yıl daha uzatma ihtimaliyle birlikte (2030 Dünya Kupası'na kadar). Teknik direktörden henüz kesin bir yanıt gelmedi, ancak temsilcileri görüşmeleri yürüttüğü için AFA cephesinde iyimserlik var ve bu iyi bir işaret."

  • Eşi benzeri görülmemiş başarı, teknik direktörlük mirasını perçinledi

    2018'de göreve gelmesinden bu yana Scaloni, 2022 Dünya Kupası ve üst üste kazanılan Copa America zaferleriyle taçlanan altın bir dönemi yönetti, ardından Arjantin'i 2026 turnuvasında ikinciliğe taşıdı. Teknik direktörün geleceğine dair artan belirsizlik hakkında konuşan Chelsea kalecisi Emiliano Martinez, ESPN Argentina'ya şunları söyledi: "Hiçbir fikrim yok. Bu, Scaloni ile teknik ekibi arasında, ama o ne karar verirse versin, biz onu her zaman destekleyeceğiz."

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    Scaloni'yi üç yaklaşan fikstür bekliyor

    Arjantin şimdi zorlu bir üçlü hazırlık maçı serisine hazırlanıyor; 30 Eylül'de Bolivya ile karşılaşacak ekip, üç gün sonra da Burkina Faso'nun karşısına çıkacak. Yoğun program, 6 Ekim'de Benin karşısında Lionel Messi için Buenos Aires'te düzenlenecek duygusal bir veda maçıyla sona erecek. Takımın bu karşılaşmalardaki performansı, teknik direktörün kulübedeki geleceğine ilişkin nihai kararını önemli ölçüde etkileyebilir.

Hazırlık Maçları
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