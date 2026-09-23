Federasyon yöneticileri, Arjantin'e altın bir çağ yaşatan teknik direktörü takımda tutma konusunda son derece kendinden emin. Devam eden sözleşme görüşmelerine dair güncel bilgiyi paylaşan gazeteci Gaston Edul, X üzerinden şunları aktardı: "AFA, Lionel Scaloni'ye yenileme teklifini yaptı. Sözleşme 2028'e kadar (Copa America) ve iki yıl daha uzatma ihtimaliyle birlikte (2030 Dünya Kupası'na kadar). Teknik direktörden henüz kesin bir yanıt gelmedi, ancak temsilcileri görüşmeleri yürüttüğü için AFA cephesinde iyimserlik var ve bu iyi bir işaret."