AFP
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İki yıl daha! Harry Kane, sözleşme süresi konusundaki anlaşmazlığa rağmen Bayern Münih'le yeni sözleşme için sözlü anlaşmaya vardı
Sözlü anlaşmaya varıldı
Gazete The Times'ın haberine göre, Kane ve Bayern Münih, oyuncunun kulüpteki kalışını 2029'a kadar uzatacak yüksek ücretli yeni bir sözleşmenin çerçevesi üzerinde anlaştı. 33 yaşındaki forvetin, sözleşmesinin 2030'a kadar sürmesini istediği bildirildi. Ancak Alman devi, sezon sonunda sona erecek mevcut sözleşmesine iki yıllık uzatma yapılması konusunda geri adım atmadı.
Varılan anlaşma, Kane'in önümüzdeki dönemde Allianz Arena'da kalmasını sağlıyor. Yıldız oyuncunun haftada 400.000 sterlin kazanacağı bildiriliyor. Bu gelişme, kulüp ve millî takım düzeyindeki müthiş performansının ardından İngiltere kaptanının durumunu yakından takip eden Barcelona başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen birkaç kulübü için kötü haber olacak.
- AFP
Eberl, görüşmelerin olumlu geçtiğini doğruladı
Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, kısa süre önce devam eden görüşmeleri doğruladı ve yakında bir sonuca varılabileceğinin sinyalini verdi. Eberl, "Kulislerde görüşmeler yapılıyor ve iyi ilerliyor" dedi.
Kane'in geleceğine ilişkin spekülasyonlar aylardır artıyordu. Mayıs ayında konuşan golcü oyuncu, görüşmeler konusunda aceleye gerek olmadığını söylemiş ve ailesiyle birlikte Bavyera'daki hayatından tamamen memnun olduğunu vurgulamıştı.
Kane, "Şimdi bunu konuşmanın zamanı değil ama paniğe gerek yok" dedi. "Sezon sonuna kadar görüşmeler yapmayı istiyorduk ve önümüzde hâlâ oynayacağımız bir Dünya Kupası var. Ama burada olmaktan ne kadar keyif aldığımı herkes biliyor. Bu konuda bir telaş yok."
Bavyera'da rekorlar kırılıyor
Kane, 2023'te Tottenham'dan 100 milyon sterlin karşılığında transfer olduğundan bu yana büyük bir etki yarattı. Forvet, iki Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası zaferleri yaşayarak kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı.
Bireysel istatistikleri de göz kamaştırıcı. Geçen sezon 51 maçta 61 gol atan Kane, bu takvim yılında şimdiden 50 gole ulaşarak golcülüğünü sürdürdü. Eylül ayında ise yalnızca 98 maçta 100 Bundesliga golüne ulaşarak bunu en hızlı başaran oyuncu oldu ve 1977'den beri kırılamayan rekoru kırdı.
Uzun vadeli geleceğini Bayern'e bağlaması, Kane'in Alan Shearer'ın Premier League tarihindeki gol rekorunu kıracağına dair kalan umutları da muhtemelen sona erdiriyor. Golcü oyuncu, İngiltere futbolundan 213 golle ayrılmıştı. Bu sayı, Shearer'ın tarihi rekorunun yalnızca 47 gol gerisindeydi.
- Getty/GOAL
Ballon d'Or ve millî takım tarihine geçme şansı kapıda
Bayern Münih'in resmî evrak işlemlerini 26 Ekim'deki Ballon d’Or töreninden önce tamamlamak için acele ettiği bildiriliyor. Kane, ödülün en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor.
Kane, millî takım düzeyinde de tarih yazmayı sürdürüyor. Son millî maç arasında Peter Shilton'ın İngiltere formasıyla 125 maça çıkma rekorunu egale eden Kane, İngiltere gelecek ay yeniden sahaya çıktığında rekorun tek başına sahibi olmaya hazırlanıyor.
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