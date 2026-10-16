İki yıl daha! Harry Kane, sözleşme süresi konusundaki anlaşmazlığa rağmen Bayern Münih'le yeni sözleşme için sözlü anlaşmaya vardı

Gazete The Times'ın haberine göre, Kane ve Bayern Münih, oyuncunun kulüpteki kalışını 2029'a kadar uzatacak yüksek ücretli yeni bir sözleşmenin çerçevesi üzerinde anlaştı. 33 yaşındaki forvetin, sözleşmesinin 2030'a kadar sürmesini istediği bildirildi. Ancak Alman devi, sezon sonunda sona erecek mevcut sözleşmesine iki yıllık uzatma yapılması konusunda geri adım atmadı.

Varılan anlaşma, Kane'in önümüzdeki dönemde Allianz Arena'da kalmasını sağlıyor. Yıldız oyuncunun haftada 400.000 sterlin kazanacağı bildiriliyor. Bu gelişme, kulüp ve millî takım düzeyindeki müthiş performansının ardından İngiltere kaptanının durumunu yakından takip eden Barcelona başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen birkaç kulübü için kötü haber olacak.



