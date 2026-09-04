Sol bek Milos Kerkez, Barcola'nın antrenmanlardaki ilk performanslarına ışık tuttu ve kanat oyuncusunun sahaya kattıkları konusunda heyecanını dile getirdi. Kerkez, onun hızını, bire birdeki becerisini ve daha da gelişme potansiyelini vurguladı.

"Harika bir oyuncu. Zaten herkes onu tanıyor," dedi Kerkez. "İki ya da üç idman yaptı, kalitesini ve hâlâ çok daha fazla gelişme potansiyeli olduğunu görebiliyorsunuz. Gerçekten çok iyi bir oyuncu olabilir."

"Gerçekten çok hızlı, iyi bir driplere sahip, bu yüzden bize çok yardımcı olacağını düşünüyorum," diye ekledi Kerkez.