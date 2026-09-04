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"İki ya da üç antrenman" - Milos Kerkez, yeni transfer Bradley Barcola'nın yarattığı anlık etkiyi anlattı
Barcola, Liverpool'da anında iz bıraktı
Liverpool'un yeni forveti Bradley Barcola, pazartesi günü Paris Saint-Germain'den gelişinin ardından AXA Training Centre'da işe hızlı başladı. Fransa milli takım oyuncusu, Liverpool'un cuma gecesi Premier League'de Ipswich Town deplasmanında oynayacağı maçın hazırlıkları sürerken takım antrenmanlarına kısa sürede uyum sağladı.
Newcastle United ve Nottingham Forest karşısında alınan art arda iki 2-2'lik beraberlikle sezona başlayan Liverpool, ligdeki ilk galibiyetini arıyor.
Hücum oyuncusunun varlığı, Portman Road deplasmanı öncesinde takımın hücum hattına yeni bir boyut kazandırarak kadroya taze bir enerji kattı.
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Kerkez, yeni takım arkadaşının kalitesini övdü
Sol bek Milos Kerkez, Barcola'nın antrenmanlardaki ilk performanslarına ışık tuttu ve kanat oyuncusunun sahaya kattıkları konusunda heyecanını dile getirdi. Kerkez, onun hızını, bire birdeki becerisini ve daha da gelişme potansiyelini vurguladı.
"Harika bir oyuncu. Zaten herkes onu tanıyor," dedi Kerkez. "İki ya da üç idman yaptı, kalitesini ve hâlâ çok daha fazla gelişme potansiyeli olduğunu görebiliyorsunuz. Gerçekten çok iyi bir oyuncu olabilir."
"Gerçekten çok hızlı, iyi bir driplere sahip, bu yüzden bize çok yardımcı olacağını düşünüyorum," diye ekledi Kerkez.
Hücumdaki kıvılcımla birlikte savunmadaki düzeltmeler
Barcola hücumda bir destek sağlarken, Kerkez de Liverpool'un ilk iki maçında yediği toplam dört golün ardından savunma geçişlerindeki hataları düzeltmek için hafta boyunca çalıştığını açıkladı. Savunma hattı, takımın iki maçta da geriye düşmesine neden olan hataları ortadan kaldırmak amacıyla video analiz seansları yaptı.
Kerkez, "Bizim için, özellikle de savunmacılar olarak, gol yememek istiyoruz ve hedef de rakibin gol atmasına izin vermemek" dedi. "Bu hafta bunları düzeltmek için çalıştık, bu yüzden daha iyi olacağını düşünüyorum."
"Toplantılar yaptık, savunmacılar için her zaman video analizlerimiz oldu" diye devam etti Kerkez. "Açıkçası geriden gelmek istemiyoruz, en baştan itibaren önde olmak istiyoruz."
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Portman Road sınavı bekliyor
Liverpool, cuma gecesi yeni yükselen Ipswich Town ile oynayacağı karşılaşmaya son derece iyi hazırlanmış durumda. Gary O'Neil yönetimindeki Ipswich Town, şu ana kadar bir galibiyet ve bir yenilgi aldı. Kerkez, teknik ekibin her bir oyuncuyu ve tüm taktik detayları analiz ettiğini doğruladı.
Kerkez, "Bence açıkçası her şeyi analiz ediyoruz, bu yüzden her oyuncudan ve taktiklerden ne beklememiz gerektiğini bileceğiz" dedi. "Her maçta çok iyi hazırlanmış oluyoruz."
Barcola kulübü adına ilk maçına çıkmaya hazırlanırken ve savunmada düzenlemeler yapılmışken, Liverpool cuma günü üç puan ve gol yemeden bir galibiyet almayı hedefliyor.
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