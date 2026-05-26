Nino Duit

İki tam not, bir yıldızın büyük fırsatı kaçırması: FC Bayern Münih’in sezon karnesi

FC Bayern çifte kupayı kazandı, ancak Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Paris Saint-Germain'e dramatik bir şekilde yenildi. Oyuncuların bireysel performansları nasıldı?

FC Bayern’de 2019’daki çifte kupa ve 2020’deki tarihi altı kupa başarısının ardından, kulübün kendi beklentileri ve öz algısı göz önüne alındığında bir nevi durgun dönem yaşandı. Hiçbir kupa kazanamadığı 2024 yılı hariç, Alman futbolunun lideri her zaman şampiyonluğu kazandı, ancak bundan ötesine geçemedi. 

Şimdi ise rekor şampiyonu, Bundesliga'da mutlak bir hakimiyet kurduğu bir sezonun ardından Almanya'nın başkentine geri döndü ve Berlin'de şampiyonluğun yanı sıra DFB Kupası'nı da kazandı. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan dramatik yarı final elenmesi ve Ocak ayı sonunda FC Augsburg'a karşı alınan tek Bundesliga mağlubiyeti, özellikle iki oyuncunun damgasını vurduğu FCB'nin aslında çok güçlü geçen sezonuna gölge düşürdü. Buna karşılık, yüksek maaşlı bir oyuncu ise sezonun hayal kırıklığı oldu.

Not: 600 dakikadan az süre alan oyunculara not verilmez.

    FC Bayern Münih, Kaleci: Manuel Neuer

    Bir sezonda ne kadar heyecan sığabilir? Manuel Neuer: "Evet!" Münihli kaptan, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında PSG karşısında ya da Real Madrid'le oynanan çeyrek final ilk maçında olduğu gibi muhteşem performanslar sergiledi. Ancak Real Madrid'le oynanan rövanş maçında olduğu gibi ciddi hatalar da yaptı. Ancak genel olarak olumlu izlenimler ağır bastı. Bu arada Neuer, kas sorunları nedeniyle birkaç kez forma giyemedi (DFB Kupası finalinde de olduğu gibi), 40. yaş gününü kutladı, aylar süren tartışmaların ardından sözleşmesini bir kez daha uzattı ve yine aylar süren tartışmaların ardından Dünya Kupası için DFB takımına geri döndü. Not: 2,5.

    • Maç sayısı: 37
    • Dakika: 3210
    • Yedi gol: 40
    • Kalesini gole kapatan maçlar: 11
    FC Bayern Münih, Kaleci: Jonas Urbig

    Neuer'in tekrarlayan sakatlıkları nedeniyle beklenmedik bir şekilde çok sayıda maça çıktı ve bu maçlarda iyi, hatta zaman zaman olağanüstü performanslar sergiledi (Eindhoven, Wolfsburg). Artık 22 yaşındaki oyuncu, takımın gelecekteki as kalecisi olarak görülüyor. Tek soru, onun zamanının ne zaman geleceği. Not: 2,5.

    • Maç sayısı: 20
    • Dakika: 1650
    • Yedi gol: 21
    • Kalesini gole kapatan maçlar: 7
    FC Bayern Münih, Defans: Dayot Upamecano

    Eski stoper Vincent Kompany'nin rehberliğinde, 27 yaşındaki Fransız oyuncu hataya meyilli yapısını neredeyse tamamen ortadan kaldırdı ve dünyanın en iyi stoperleri arasında yerini aldı. Bunun karşılığı olarak, 2030 yılına kadar geçerli yüksek ücretli bir sözleşme uzatması da aldı. Not: 2.

    • Maçlar: 42
    • Dakika: 3341
    • Goller: 2
    • Asist: 3
    FC Bayern Münih, Defans: Jonathan Tah

    Başlangıçta küçük zorluklar yaşasa da kısa sürede Upamecano ile kusursuz bir uyum yakaladı. Tah, sık sık kritik anlarda kurtarıcı olarak parladı: Hiçbir Münihli oyuncu ondan daha fazla top uzaklaştırma ve şut engelleme kaydetti. Bayer Leverkusen'den yaz transfer döneminde takıma katılan oyuncu, tam bir isabet olduğu ortaya çıktı. Not: 2.

    • Maç: 49
    • Dakika: 3769
    • Goller: 3
    • Asist: 2
    FC Bayern Münih, Defans: Min-Jae Kim

    Stoper pozisyonunda tartışmasız üçüncü isim. Özellikle Bundesliga'nın ikinci yarısında rotasyon oyuncusu olarak görev aldı ve bu süreçte genellikle son derece sağlam bir performans sergiledi. Yine de 29 yaşındaki Güney Koreli oyuncu, satılabilecek isimler arasında gösteriliyor. Not: 3,5.

    • Maçlar: 37
    • Dakika: 2051
    • Goller: 1
    • Asist: 1
    FC Bayern Münih, Defans: Hiroki Ito

    Kasım ayında orta ayak kemiğindeki kırığın iyileşmesinin ardından sahalara geri döndü, ancak daha sonra göze çarpmayan bir yedek oyuncu olmaktan öteye geçemedi. İlkbaharda 27 yaşındaki Japon oyuncu, kas yırtığı nedeniyle yaklaşık bir ay daha sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı. Not: 4.

    • Maçlar: 23
    • Dakika: 1049
    • Goller: 1
    • Asist: 2
    FC Bayern Münih, Defans: Konrad Laimer

    FC Bayern’deki üçüncü sezonunda takımın önemli bir oyuncusu olarak kendini kanıtladı. Aslen orta saha oyuncusu olan bu futbolcu, hem sol hem de sağ kanatta son derece istikrarlı bir savunma sergiledi ve ayrıca hücumda birçok atak başlattı. 2027’de sona erecek sözleşmesinin uzatılması konusunda yürütülen pazarlıklarda, 28 yaşındaki Avusturyalı oyuncunun taleplerinin aşırı yüksek olduğu iddiaları son zamanlarda gerginliğe neden oldu. Not: 2.

    • Maçlar: 47
    • Dakika: 3297
    • Goller: 3
    • Asist: 13
    FC Bayern Münih, Defans: Josip Stanisic

    Laimer'in savunmanın diğer kanadındaki mükemmel ikizi. Sağlam bir ilk yarı sezonunun ardından Stanisic, bahar aylarında adeta parladı. 26 yaşındaki altyapı ürünü oyuncu, sağ bek rolünü genel olarak Laimer'den biraz daha savunma odaklı yorumlasa da, yine de bolca gol ve asist kaydetti. PSG ile oynanan ilk maçtaki gibi olumsuz performanslar istisna niteliğindeydi. Not: 2.

    • Maçlar: 43
    • Dakika: 3153
    • Goller: 3
    • Asist: 7
    FC Bayern Münih, Defans: Alphonso Davies

    Kanadalı 25 yaşındaki sol bek, son derece sinir bozucu bir sezon geçirdi. Çapraz bağ yırtılması nedeniyle uzun bir sakatlık döneminin ardından Davies ancak Aralık ayında sahalara dönebildi, ancak o zamandan beri birkaç kez daha kadro dışı kaldı. Şu anda uyluk kasındaki sakatlık nedeniyle forma giyemiyor ve en azından ev sahibi olarak oynanacak Dünya Kupası'nın açılış maçını kaçıracak. Davies sahaya çıktığında da pek ikna edici bir performans sergileyemedi. PSG ile oynanan ilk maçta sürpriz bir şekilde ilk 11'de yer aldığı ve bir penaltıya neden olduğu maçta da durum farklı değildi. Not: 4,5.

    • Maç sayısı: 23 
    • Dakika: 841
    • Goller: 1
    • Asist: 5
    FC Bayern Münih, Defans: Sacha Boey

    Defansif kanatlarda yaşanan oyuncu sıkıntısı nedeniyle Boey, sezonun ilk aşamalarında beklenmedik bir şekilde oldukça fazla süre aldı. Bu süreçte iyi bir performans sergilese de, ciddi bir izlenim bırakamadı. Yılbaşı civarında haftalarca hastalık nedeniyle forma giyemedi, ardından kiralık olarak eski kulübü Galatasaray’a, İstanbul’a geri döndü. Geleceği belirsiz. Not: 4.

    • Maç: 15
    • Dakika: 630
    • Goller: 0
    • Asist: 1
    FC Bayern Münih, Defans: Tom Bischof

    TSG Hoffenheim'dan bedelsiz transfer edilen yeni oyuncu, alışık olmadığı sol bek pozisyonunda düzenli olarak görev aldı ve bu süreçte pek çok umut verici adım attı. Bir bakıma Bischof (20), Joshua Kimmich'in izinden gidiyor; onun da benzer bir kariyer yapacağına şüphe yok. Not: 3.

    • Maçlar: 38
    • Dakika: 1655
    • Goller: 3
    • Asist: 3
    FC Bayern Münih, orta saha: Joshua Kimmich

    Kompany’nin 4-2-3-1 sisteminde tartışmasız oyun kurucu. Kimmich (31), Münih ekibinin oyununu derinlikten yönlendirdi, rakip ceza sahası önünde tehlike yarattı ve herkesten daha fazla pas attı. Tek olumsuz nokta: Şampiyonlar Ligi’nde PSG ile oynanan iki yarı final maçında 31 yaşındaki oyuncunun etkisini gösterememesi. Not: 2.

    • Maç sayısı: 49
    • Dakika: 4073
    • Goller: 2
    • Asist: 13
    FC Bayern Münih, orta saha: Aleksandar Pavlovic

    Önemli maçlarda Kimmich'in yanında tartışmasız bir yer edindi. 22 yaşındaki altyapı ürünü oyuncu, genel olarak Kimmich kadar göze çarpmasa da, akıllı ve isabetli pas oyunuyla takıma büyük katkı sağladı. Not: 2,5.

    • Maç sayısı: 44
    • Dakika: 3086
    • Goller: 4
    • Asist: 2
    FC Bayern Münih, orta saha: Leon Goretzka

    Geçen sezonki sansasyonel geri dönüşünün ardından Goretzka, Münih'teki kariyerinin sonuna doğru ortalama bir sezon geçirdi. Defansif orta sahada açık ara üçüncü tercih olmasına rağmen, şampiyonluğu çoktan garantilemiş olan Bundesliga'da son dönemde bolca süre aldı ve bu süreçte birkaç gol ve asist kaydetti. Köln'e karşı oynanan son iç saha maçında kendi taraftarları onu duygusal bir şekilde uğurladı. Not: 3,5.

    • Maçlar: 48
    • Dakika: 2349
    • Goller: 5
    • Asist: 5
    FC Bayern Münih, Orta saha: Raphael Guerreiro

    Raphael Guerreiro, veda sezonunda klasik bir Raphael Guerreiro performansı sergiledi. 32 yaşındaki Portekizli oyuncu, önemi pek olmayan maçlarda çeşitli pozisyonlarda görev alarak güvenilir bir golcü olduğunu kanıtladı. Üç yıllık sözleşmesi sona eriyor ve uzatılmayacak. Not: 3,5.

    • Maç sayısı: 29
    • Dakika: 1207
    • Goller: 6
    • Asist: 3
    FC Bayern Münih, Forvet: Serge Gnabry

    Alternatiflerin bulunmaması nedeniyle 30 yaşındaki oyuncu geçen yaz forvet Kane'in arkasında ilk 11'de yerini aldı ve bu fırsatı etkileyici bir şekilde değerlendirdi. Bunun karşılığı olarak 2030'a kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı. Ancak sezonun kritik aşamasına girilmeden hemen önce Gnabry adduktor kaslarında sakatlandı ve Dünya Kupası'nı da kaçıracak. Not: 2,5.

    • Maç sayısı: 37
    • Dakika: 2041
    • Goller: 10
    • Asist: 11
    FC Bayern Münih, Forvet: Jamal Musiala

    Genel olarak hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi. 23 yaşındaki yaratıcı oyuncu, baldır kemiği kırığının iyileşmesinin ardından Ocak ayından itibaren ancak yavaş yavaş formuna kavuşabildi. Mart sonunda sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha forma giyemedi. Ancak sonra büyük anı gelmiş gibi görünüyordu: Musiala aniden canlandı ve Gnabry'nin sakatlığı nedeniyle ilk 11'e yükseldi; ancak Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynanan iki yarı final maçında ve DFB-Pokal finalinde üç sönük performans sergiledi ve böylece sezonu telafi etmek için eline geçen büyük fırsatı değerlendiremedi. Not: 4.

    • Maçlar: 24
    • Dakika: 1174
    • Goller: 5
    • Asist: 6
    FC Bayern Münih, Forvet: Michael Olise

    Bundesliga'da sezonun en iyi oyuncusu seçilmesi son derece haklı bir karar ve çok geçmeden Ballon d'Or ödülünün de adaylarından biri olacak. 24 yaşındaki Fransız oyuncu, sezon boyunca hem muhteşem hem de etkili bir performans sergiledi. Not: 1.

    • Maçlar: 52
    • Dakika: 4015
    • Goller: 22
    • Asist: 31
    FC Bayern Münih, Forvet: Luis Diaz

    Dinamizmi, azmi ve mücadeleci ruhuyla, Liverpool'dan 70 milyon euroya transfer edilen bu yeni oyuncu, sol kanatta takıma büyük bir katkı sağladı. Başlangıçta sadece gol vuruşlarında biraz endişe yaratmıştı, ancak 29 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu sezon boyunca bu konuda kendini geliştirdi. Not: 1,5.

    • Maç sayısı: 51
    • Dakika: 4060
    • Goller: 26
    • Asist: 23
    FC Bayern Münih, Forvet: Lennart Karl

    Sezonun hem yıldızı hem de tartışmalı ismi. 17 yaşında Karl, Şampiyonlar Ligi'ni adeta fırtına gibi kasıp kavurdu ve sonbaharda birbiri ardına Maçın Adamı ödüllerini topladı. Kış tatilinde bu yetenekli oyuncu Real Madrid'i hayal ediyordu; Mart ayında ise Almanya Milli Takımı'nda ilk kez forma giydi. Son sakatlığı sırasında Karl, pembe bir tam vücut kostümüyle Allianz Arena'nın çimlerinde yürüdü. İyileştikten sonra spor alanında güçlü bir dönüş yaptı ve Dünya Kupası kadrosuna girmeyi başardı. Karl, saha içinde ve dışında daha çok ses getirecek gibi görünüyor. Not: 2,5.

    • Maçlar: 40
    • Dakika: 1984
    • Goller: 9
    • Asist: 8
    FC Bayern Münih, Forvet: Harry Kane

    Bundesliga'nın gol kralı, Avrupa'nın en iyi golcüsüne verilen Altın Ayakkabı ödülünün tartışmasız sahibi, DFB Kupası finalinin kahramanı; üstüne üstlük zaman zaman oyun kurucu ve top toplayıcı rolü de üstlendi. 32 yaşındaki İngiliz oyuncu kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi, ancak en büyük başarıya ulaşmak için hâlâ beklemesi gerekiyor. Not: 1.

    • Maçlar: 51
    • Dakika: 4050
    • Goller: 61
    • Asist: 7
    FC Bayern Münih, Forvet: Nicolas Jackson

    Her 120 dakikada bir gol attıysa da, genel olarak bakıldığında bunların çoğu pek önemsizdi. Chelsea'den kiralanması için ödenen toplamda yaklaşık 25 milyon avroluk devasa maliyet (transfer ücreti ve maaş) göz önüne alındığında, bu performans yetersiz kaldı. Beklendiği gibi, Münih ekibi 24 yaşındaki Senegalli oyuncuyu kadrosuna kalıcı olarak katmadı. Not: 4.

    • Maç: 34
    • Dakika: 1320
    • Goller: 11
    • Asist: 4
    FC Bayern Münih: Değerlendirilmemiş oyuncular

    Teknik direktör Vincent Kompany, Karl'ın yanı sıra kulübün kendi altyapısından yetişen birçok genç yeteneğin de profesyonel kadroda forma giymesine yardımcı oldu; bunlar arasında şunlar yer alıyor: Cassiano Kiala (17), Erblin Osmani (16), Jonah Kusi-Asare (18), Felipe Chavez (19), Filip Pavic (16), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17), Deniz Ofli (19) ve Bara Sapoko Ndiaye (18). Ayrıca bir keresinde deneyimli üçüncü kaleci Sven Ulreich (37) de sahaya çıktı.