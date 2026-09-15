Premier Lig'de sadece dört hafta geride kalmışken kesin yargılara varmak için henüz çok erken olabilir, ancak puan durumu şampiyonluk mücadelesinin ilk hatlarını çizmeye şimdiden başladı. Sezon hâlâ başlangıç aşamasında olsa da, Arsenal ve Manchester City her ikisi de tam puanla ilerleyerek rakiplerinin çoğundan uzaklaşmayı başardı; bu arada şampiyonluk yarışında baş aktör olması beklenen takımlar sekteye uğradı.

Peki gerçekten iki takım arasına sıkışmış bir şampiyonluk yarışıyla mı karşı karşıyayız? Yoksa bunu konuşmak için henüz çok mu erken? Son dört sezonun üçünde birinci ve ikinci sıraları paylaşan Arsenal ve Manchester City, dört maçta 12'şer puan toplayarak şimdiye kadar diğer rakiplerine kıyasla farklı bir seviyede görünüyor.

Bu aşamada fark büyük görünmüyor, ancak önemli bir anlam taşıyor; zira iki takım, Leeds United ve Hull City'nin dört puan önünde bulunuyor. "Harika bir başlangıç yapıyorlar, ancak büyük olasılıkla bu ikili şampiyonluk yarışında gerçek bir taraf olmayacak" ifadeleriyle değerlendirilen bu takımlarla aralarında dört puan, geri kalan takımlarla ise beş puanlık fark var.