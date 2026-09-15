Mevcut başlangıç Arsenal ve Manchester City'ye net bir avantaj sağlasa da, tarih erken çıkarımlara karşı uyarıyor. İngiltere'nin ışıltılı ligi başladığından bu yana 80 takım ilk dört maçını kazanmayı başardı, ancak bunların yalnızca 24'ü sonunda lig şampiyonluğuna ulaşabildi.
Bu, mükemmel bir başlangıcın takımın aynı tempoyu sezon sonuna kadar sürdüreceğini mutlaka garanti etmediği anlamına geliyor. Premier Lig döneminde ise ilk dört maçını üst üste kazanan 28 takımdan yalnızca dokuzu şampiyonluğu elde etti; bunların sonuncusu 2023-2024 sezonunda Manchester City oldu.
Ancak takipçileri endişelendirebilecek bir başka rakam daha var. Premier Lig tarihinde yalnızca altı sezonda iki veya daha fazla takımın ilk dört maçını da kazandığı görüldü. Dolayısıyla Arsenal ve Manchester City'nin puan kaybetmeden birlikte zirvede yer alması, tarihsel olarak alışılmış bir durum değil.
Daha da ilgi çekici olanı, tarihin erken dönemde geriye düşen takımlara pek merhametli görünmemesi. Dört haftanın ardından zirveyle arasında beş veya daha fazla puan fark bulunan yalnızca iki takım, Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.
Manchester United bu başarıyı Sir Alex Ferguson yönetiminde beş kez elde etti: 1992-1993, 1996-1997, 1998-1999, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında. İkinci takım ise Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City oldu; 2020-2021 sezonunda geri kalmışlığını tersine çevirerek şampiyonluğa ulaştı.
Bu rakam, şampiyonluk yarışının eylül ayında sonuçlandığı anlamına gelmiyor; ancak dört haftanın ardından liderin beş veya daha fazla puan gerisinde kalmanın hiç de rahat bir durum olmadığını ortaya koyuyor. Bu bilgiler "BBC Sport"a dayanıyor.
Sonuç olarak, yalnızca dört haftanın ardından Premier Lig şampiyonluk yarışının resmen ikili bir rekabete dönüştüğü söylenemez. Sezon uzun; sakatlıklar, maç baskısı, performans düşüşleri ve fikstürün yoğun dönemleri rekabetin şeklini tamamen değiştirebilir. Ancak mevcut göstergeler Arsenal ve Manchester City'ye net bir avantaj sunuyor.
Her iki takım da 12 puanın 12'sini topladı ve güçlü savunma performansları sergiliyor; buna karşın doğrudan rakiplerinin çoğu, ister sonuçlar, ister savunma, ister hücum etkinliği açısından olsun, belirgin sorunlar yaşıyor.
Bu nedenle bu aşamadaki asıl soru "Şampiyonluk yarışı Arsenal ile Manchester City arasında mı sınırlı kalacak?" olmayabilir. Belki de daha çarpıcı soru şu: "Diğer kulüpler, erken açılan fark kapatılması güç bir uçuruma dönüşmeden önce uyanabilecek mi?"