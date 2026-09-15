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Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

İki takımlı zirve, arkalarında ise kaos: Premier Lig yarışının şekli erkenden mi belli oldu?

FEATURES
M. United - M.City
M. United
M.City
Premier Lig
Sunderland - Arsenal
Sunderland
Arsenal
Chelsea - Hull City
Chelsea
Hull City
Tottenham Hotspur - Everton
Tottenham Hotspur
Everton
Liverpool - Fulham
Liverpool
Fulham
İngiltere

Zirve bir şey söylüyor, tarih ise başka bir şey.

Premier Lig'de sadece dört hafta geride kalmışken kesin yargılara varmak için henüz çok erken olabilir, ancak puan durumu şampiyonluk mücadelesinin ilk hatlarını çizmeye şimdiden başladı. Sezon hâlâ başlangıç aşamasında olsa da, Arsenal ve Manchester City her ikisi de tam puanla ilerleyerek rakiplerinin çoğundan uzaklaşmayı başardı; bu arada şampiyonluk yarışında baş aktör olması beklenen takımlar sekteye uğradı.

Peki gerçekten iki takım arasına sıkışmış bir şampiyonluk yarışıyla mı karşı karşıyayız? Yoksa bunu konuşmak için henüz çok mu erken? Son dört sezonun üçünde birinci ve ikinci sıraları paylaşan Arsenal ve Manchester City, dört maçta 12'şer puan toplayarak şimdiye kadar diğer rakiplerine kıyasla farklı bir seviyede görünüyor.

Bu aşamada fark büyük görünmüyor, ancak önemli bir anlam taşıyor; zira iki takım, Leeds United ve Hull City'nin dört puan önünde bulunuyor. "Harika bir başlangıç yapıyorlar, ancak büyük olasılıkla bu ikili şampiyonluk yarışında gerçek bir taraf olmayacak" ifadeleriyle değerlendirilen bu takımlarla aralarında dört puan, geri kalan takımlarla ise beş puanlık fark var.

  • Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arsenal: Şampiyonluk adayı erkenden kendini gösteriyor

    Arsenal, Mikel Arteta yönetiminde 22 yıl süren uzun bir kupa hasretini sona erdirmeyi başardıktan sonra, sezona hem şampiyon hem de unvanı elinde tutmanın en güçlü adayı olarak giriyor.

    Takım geçen sezon, çoğu zaman rakibi yıpratmaya dayalı olarak nitelendirilen bir oyun anlayışına yaslandı; ardından yeni sezona daha güçlü ve daha ikna edici bir görüntüyle başladı. Bu bilgiler "BBC Sport" tarafından aktarıldı.

    Başlangıç son derece dikkat çekiciydi; Arsenal, Community Shield maçında Manchester City'yi 3-0 yenerek galibiyet serisini Coventry, Aston Villa, Chelsea ve Sunderland karşısında sürdürdü. Buna ek olarak Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi de mağlup etti.

    Geçen sezonun sonuçları da hesaba katıldığında, Arsenal artık Premier Lig'de üst üste dokuz galibiyete ulaştı. Herhangi bir müsabakada normal süre içinde aldığı son yenilgi ise 19 Nisan'da Manchester City karşısında gelmişti.

    Bu rakamlar Arsenal'e psikolojik ve teknik açıdan net bir üstünlük sağlıyor; özellikle de takım yalnızca puan toplamakla yetinmeyip, galibiyetleri sürdürme ve farklı maçlarla başa çıkma konusunda büyük bir kabiliyet sergilediği için.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Maresca, City'yi tam puana taşıyor

    Diğer yandan, tablo Manchester City'de çok daha karmaşık görünüyor; özellikle takımı on yıl boyunca, aralarında tarihi üçlemenin de bulunduğu altı kupaya taşıyan teknik direktör Pep Guardiola'nın ayrılığının ardından.

    Görevi Guardiola'nın eski yardımcısı Enzo Maresca devraldı ve Cardiff'te Arsenal'e karşı aldığı mağlubiyetin ardından takımı ligde art arda dört galibiyete taşımayı başardı.

    City; Bournemouth, Crystal Palace ve Coventry'yi mağlup etti, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Porto karşısında galibiyet elde etti; son olarak da Manchester derbisini United karşısında 1-0'lık skorla kazandı.

    Maçın tek golünü Erling Haaland kaydetti, ancak galibiyet tartışmasız değildi; zira Premier Lig hakem komitesi daha sonra bir hakem hatası olduğunu kabul ederek, Norveçli forvetin golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiğini değerlendirdi.

    Buna rağmen bu sonuç, Maresca'ya lig düzeyinde mükemmel bir başlangıç sağladı ve teknik ekipte yaşanan büyük değişime rağmen City'nin hâlâ rekabet edebilecek durumda olduğunu teyit etti.

  • FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Zirvede olmak mutlak üstünlük anlamına gelmez

    İşin ilginç yanı, Arsenal ve Manchester City'nin kusursuz başlangıcı, puan durumundan detaylı istatistiklere geçtiğimizde rakiplerine karşı tam bir üstünlüğü yansıtmıyor.

    Nitekim "BBC Sport"un aktardığına göre Brighton 13 gol, Chelsea ise 10 gol kaydederken, Arsenal ve Manchester City yalnızca sekizer golde kaldı.

    Şut sayısında Arsenal onuncu, Manchester City ise on birinci sırada yer alırken, iki takım rakip ceza sahası içindeki top teması sayısında sırasıyla altıncı ve beşinci sırada bulunuyor.

    Ancak iki takımın gerçek gücü daha çok savunma alanında ortaya çıkıyor. Arsenal kalesinde yalnızca bir kez gol görürken, Manchester City iki gol yedi ve böylece iki takım turnuvanın şu ana kadarki en iyi savunma sicillerinden birini sundu.

    İşte iki takımın en önemli güç noktalarından biri tam da burada yatıyor: hücum performansı olağanüstü olmadığında bile, rakiplerinin gol atmasını engelleme kabiliyetleri, puan toplamada onlara net bir avantaj sağlıyor.

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    İkilinin arkasında neler oluyor?

    Arsenal ile Manchester City zirvede erkenden açık ara öne geçtiyse de, şampiyonluk için diğer adayların durumu aynı ölçüde iç açıcı görünmüyor. Bahis şirketlerinin çoğuna göre, ligi kazanmaya aday olan sonraki üç takım sırasıyla şöyle: Chelsea, ardından Liverpool, sonra Manchester United; Tottenham ise nispeten geride bir sırada yer aldı.

    Teknik değişiklikler, sezon öncesinde en dikkat çeken merak konularından biriydi. Hem Chelsea hem de Liverpool teknik direktörlerini görevden aldı ve yaz döneminde sırasıyla Xabi Alonso ile Andoni Iraola ile anlaştı.

    Manchester United ve Tottenham ise teknik direktörlerini 2026 yılının daha erken bir döneminde değiştirmişti; böylece Michael Carrick ile Roberto De Zerbi yeni takımlarıyla ilk tam hazırlık dönemlerini geçirdi. Geçen sezonun sonuçlarına bakıldığında, gelişme ihtiyacı açıktı.

    Chelsea sezonu onuncu sırada tamamladı; şampiyonluk unvanını taşıyan Liverpool beşinci sırada yer alırken, Tottenham on yedinci sırayı işgal etti. Manchester United ise Carrick yönetiminde sonuçlarında ve performansında yaşanan büyük gelişmenin ardından sezonu üçüncü olarak bitirdi. Ancak mevcut başlangıç bu umutları tam olarak yansıtmıyor.

  • Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Chelsea: Güçlü hücum, endişe yaratan savunma

    Chelsea altıncı sırada yer alıyor ve şu ana kadar yalnızca bir yenilgi aldı; ayrıca 10 gol kaydederek iyi bir hücum bilançosuna ulaştı. Ancak sorun sahanın diğer tarafında yatıyor. Takım dokuz gol yedi ve bu haliyle ligde şu ana kadarki dördüncü en kötü savunmaya sahip oldu.

    Daha da endişe verici olanı, Chelsea'nin kalesinin ilk dört maçının her birinde iki veya daha fazla golle sarsılması. Bu durum, kulübün tarihinde 2015-2016 sezonundan bu yana ilk kez yaşanıyor.

    Dolayısıyla takım, ileri çıkmasına imkân tanıyan hücum silahlarına sahip; ancak Arsenal ve Manchester City ile gerçek bir yarışa girmek istiyorsa savunma sistemini acilen geliştirmesi gerekiyor.

  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Liverpool: Beraberlikler çıkışı engelliyor

    Önceki sezonun şampiyonu Liverpool ise sekizinci sırada yer alıyor. İlk dört maçında yenilmemiş olmasına rağmen sorun, bunların üçünde berabere kalmasında yatıyor; bu da sezonun çok erken bir döneminde tam altı puan kaybetmesine yol açtı.

    Daha çarpıcı olansa, bunun son 63 sezonda Liverpool'un ligde kendi sahasındaki ilk iki maçının hiçbirini kazanamadığı yalnızca üçüncü kez olması.

    Takım şampiyonluk yarışına geri dönmek istiyorsa, özellikle Arsenal ve Manchester City'nin yakaladığı mükemmel başlangıç göz önüne alındığında, puan kaybetmeye devam etme lüksüne sahip değil.

  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manchester United: Yeterli olmayan hücum rakamları

    Manchester United dört puanla on üçüncü sırada yer alıyor ve böylece 1992-1993 sezonundan bu yana Premier Lig'deki en kötü başlangıcına eşit bir performans sergilemiş oldu; bu, takımın geçen sezon da kaydettiği başlangıcın aynısı.

    Dikkat çeken nokta ise United'ın rakamlarının aslında ligin gerisindeki sırasını tam olarak yansıtmaması. Zira takım 84 şut çekerek ligdeki tüm takımlar arasında en fazla şut çeken ekip oldu; ayrıca yalnızca 41 şutla karşılaşarak kalesine en az şut çekilen ikinci takım konumunda.

    Ancak asıl sorun verimlilikte yatıyor. United yedi gol yedi ve bu, attığı gol sayısıyla aynı; yani çok sayıda deneme, şu ana kadar sahip olunan fırsatların, topa hâkimiyetin ve hücum baskısının büyüklüğüne uygun sonuçlara dönüşmedi.

  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Tottenham: Hücumda en kötü başlangıç

    Tottenham'a gelince, son iki sezonu on yedinci sırada tamamlamasının ardından kendisini şampiyonluk yarışının adayları arasında görmesi doğal değildi.

    Bununla birlikte, özellikle teknik direktörün takımla çalışmak için tam bir hazırlık dönemi elde etmesinin ardından, Roberto De Zerbi yönetiminde beklentiler daha iyi bir başlangıca işaret ediyordu.

    Ancak gerçek çok daha acımasız oldu. Tottenham, geçen sezonu tamamladığı sırayla aynı olan on yedinci sırada yer alıyor.

    Daha da endişe verici olansa, takımın ligdeki ilk dört maçında hiç gol atamaması; bu, kulüp tarihinde bir ilk. Böylece De Zerbi'nin takımı yeniden inşa etme görevi beklenenden çok daha zor görünüyor.

  • Nominees for the 2011 FIFA Men’s FootbalAFP

    Şampiyonluk yarışı hakkında tarih ne söylüyor?

    Mevcut başlangıç Arsenal ve Manchester City'ye net bir avantaj sağlasa da, tarih erken çıkarımlara karşı uyarıyor. İngiltere'nin ışıltılı ligi başladığından bu yana 80 takım ilk dört maçını kazanmayı başardı, ancak bunların yalnızca 24'ü sonunda lig şampiyonluğuna ulaşabildi.

    Bu, mükemmel bir başlangıcın takımın aynı tempoyu sezon sonuna kadar sürdüreceğini mutlaka garanti etmediği anlamına geliyor. Premier Lig döneminde ise ilk dört maçını üst üste kazanan 28 takımdan yalnızca dokuzu şampiyonluğu elde etti; bunların sonuncusu 2023-2024 sezonunda Manchester City oldu.

    Ancak takipçileri endişelendirebilecek bir başka rakam daha var. Premier Lig tarihinde yalnızca altı sezonda iki veya daha fazla takımın ilk dört maçını da kazandığı görüldü. Dolayısıyla Arsenal ve Manchester City'nin puan kaybetmeden birlikte zirvede yer alması, tarihsel olarak alışılmış bir durum değil.

    Daha da ilgi çekici olanı, tarihin erken dönemde geriye düşen takımlara pek merhametli görünmemesi. Dört haftanın ardından zirveyle arasında beş veya daha fazla puan fark bulunan yalnızca iki takım, Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

    Manchester United bu başarıyı Sir Alex Ferguson yönetiminde beş kez elde etti: 1992-1993, 1996-1997, 1998-1999, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında. İkinci takım ise Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City oldu; 2020-2021 sezonunda geri kalmışlığını tersine çevirerek şampiyonluğa ulaştı.

    Bu rakam, şampiyonluk yarışının eylül ayında sonuçlandığı anlamına gelmiyor; ancak dört haftanın ardından liderin beş veya daha fazla puan gerisinde kalmanın hiç de rahat bir durum olmadığını ortaya koyuyor. Bu bilgiler "BBC Sport"a dayanıyor.

    Sonuç olarak, yalnızca dört haftanın ardından Premier Lig şampiyonluk yarışının resmen ikili bir rekabete dönüştüğü söylenemez. Sezon uzun; sakatlıklar, maç baskısı, performans düşüşleri ve fikstürün yoğun dönemleri rekabetin şeklini tamamen değiştirebilir. Ancak mevcut göstergeler Arsenal ve Manchester City'ye net bir avantaj sunuyor.

    Her iki takım da 12 puanın 12'sini topladı ve güçlü savunma performansları sergiliyor; buna karşın doğrudan rakiplerinin çoğu, ister sonuçlar, ister savunma, ister hücum etkinliği açısından olsun, belirgin sorunlar yaşıyor.

    Bu nedenle bu aşamadaki asıl soru "Şampiyonluk yarışı Arsenal ile Manchester City arasında mı sınırlı kalacak?" olmayabilir. Belki de daha çarpıcı soru şu: "Diğer kulüpler, erken açılan fark kapatılması güç bir uçuruma dönüşmeden önce uyanabilecek mi?"