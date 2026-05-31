"İki takım da galibiyeti hak etmedi" - Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'nin Arsenal'den daha iyi olduğunu reddetti

PSG’nin arka arkaya kazandığı Avrupa zaferlerinin coşkusuna rağmen Enrique, Puskas Arena’da iki takımı ayıran farkın ne kadar az olduğunu hemen vurguladı. İspanyol teknik adam, Arsenal’in savunma oyuncusu Gabriel’in belirleyici penaltıyı üst direğin üstüne göndermesini izledi, ancak maç boyunca takımının Premier Lig şampiyonunu ezip geçtiğini ima etmekten kaçındı.

Maçın gidişatını değerlendiren PSG teknik direktörü, gazetecilere şunları söyledi: "Penaltı atışları mı? Penaltı atacak oyuncuları belirlemek için her zamanki yöntemi uyguladık. Penaltıyı atacak en dinç oyuncuyu kendi aralarında seçtiler. Penaltı atışlarını sakin bir şekilde izledim. Çok zorlu bir maçtı, çok acı çektik. İki takım da bu maçı kazanmayı hak etmedi. Ancak sezonu analiz edersem, ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuzu hak ettik."