"İki takım da galibiyeti hak etmedi" - Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'nin Arsenal'den daha iyi olduğunu reddetti
Enrique, Budapeşte'deki 'acı' üzerine düşüncelerini paylaşıyor
PSG’nin arka arkaya kazandığı Avrupa zaferlerinin coşkusuna rağmen Enrique, Puskas Arena’da iki takımı ayıran farkın ne kadar az olduğunu hemen vurguladı. İspanyol teknik adam, Arsenal’in savunma oyuncusu Gabriel’in belirleyici penaltıyı üst direğin üstüne göndermesini izledi, ancak maç boyunca takımının Premier Lig şampiyonunu ezip geçtiğini ima etmekten kaçındı.
Maçın gidişatını değerlendiren PSG teknik direktörü, gazetecilere şunları söyledi: "Penaltı atışları mı? Penaltı atacak oyuncuları belirlemek için her zamanki yöntemi uyguladık. Penaltıyı atacak en dinç oyuncuyu kendi aralarında seçtiler. Penaltı atışlarını sakin bir şekilde izledim. Çok zorlu bir maçtı, çok acı çektik. İki takım da bu maçı kazanmayı hak etmedi. Ancak sezonu analiz edersem, ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuzu hak ettik."
Taktiksel mücadeleler ve ikinci yarıdaki iyileşme
Final, Arsenal'in derin bir savunma bloğuna çekilerek PSG'nin alışılagelmiş akıcı hücum hareketlerini kısıtladığı taktiksel bir satranç maçıydı. Enrique, oyuncularının ilk yarıda Mikel Arteta'nın disiplinli düzenini aşmakta inanılmaz zorlandıklarını kabul etse de, devre arasından sonra yapılan ayarlamalardan memnun olduğunu belirtti.
"Bir rüya yaşıyoruz. Çok mutluyuz… Boşluk bulmakta zorlandık. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Aşılması zor bir engeldi. Beraberliği yakalamayı başardık. Arka arkaya aldığımız bu iki galibiyet inanılmazdı. Şimdi kutlama zamanı. Tatil zamanı. Oyuncular şimdi milli takımlarına katılacaklar. Biz de teknik ekip olarak bu yazın tadını çıkaracağız," diye ekledi PSG teknik direktörü.
Arsenal'in savunma stratejisi eleştirilerin hedefinde
Enrique zafer karşısında alçakgönüllü davranırken, Portekizli orta saha oyuncusu João Neves, Arteta’nın takımının hücumda yeterince hırslı olmadığını öne sürerek Arsenal’in taktiklerini daha sert bir dille eleştirdi. Arsenal, maçın büyük bir bölümünde savunma hattında kalarak bir final maçı için rekor düzeyde düşük olan %24,7’lik top hakimiyeti oranına ulaştı; Neves ise bunun maçın izlenebilirliğini olumsuz etkilediğini düşündü.
21 yaşındaki oyuncu maç sonrası röportajında, "Bugün galibiyeti hak ettik, çünkü oynamak isteyen tek taraf PSG'ydi" diyerek, sahada sergilenen iki farklı felsefe arasındaki çelişkiyi vurguladı.
Arteta, 'dünyanın en iyisi'ni övüyor
Bu üzücü yenilgiye rağmen, Arsenal teknik direktörü, Enrique’nin Fransa şampiyonunu herhangi bir rakibin canını sıkabilecek, sahada hakimiyet kuran bir taktiksel güce dönüştürme şeklini övgüyle karşıladı.
Arsenal teknik direktörü, "PSG'yi, özellikle de Luis'i tebrik etmek istiyorum, çünkü bence onlar dünyanın en iyi takımı" dedi. "Topla ve bireysel hareketlerle yapabildikleri şeyleri daha önce hiç görmedim. Top sizde olmadığında belirli alanlarda oynamak gibi bir planınız olmasa da, onlar sizi bunu yapmaya zorluyor. Bu yüzden, oyunculara daha da fazla övgü hak ediyorlar." Bir başka zorlu sezonun tozu dindiğinde, her iki kulüp de şimdi dinlenmeye, yeniden yapılanmaya ve Avrupa futbolunun bir sonraki bölümüne hazırlanmaya odaklanacak.