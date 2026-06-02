İki seçenek ve net bir öncelik: FC Bayern, kiralık oyuncudan büyük bir gelir elde etmeyi umuyor

Almanya'nın rekor şampiyonu, Palhinha'dan elde edilecek milyonları iyi değerlendirebilir. Kicker dergisi kısa süre önce, FCB'nin transfer bütçesini 100 milyon avroya çıkarmak için, şu anda kiralık olarak oynayan oyuncularının (Palhinha'nın yanı sıra Alexander Nübel, Sacha Boey ve Bryan Zaragoza gibi) satışından en azından başlangıçta 40 milyon avro gelir elde etmesi gerektiğini bildirmişti.

kicker'a göre FC Bayern'in transferlerdeki odak noktası iki alan: Bir yandan FC Bayern, bir sol bek ile kadrosunu güçlendirmek istiyor. Aslında bu pozisyonda oynayan Alphonso Davies artık tartışmasız bir seçim olarak görülmüyor. Kanadalı oyuncunun geçen yıl geçirdiği çapraz bağ yırtığı nedeniyle sık sık yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle, onun fiziksel kondisyonuna olan güvenin artık çok da yüksek olmadığı söyleniyor.

Alternatif olarak, Bayern son zamanlarda aralarında Alman Dünya Kupası oyuncusu Nathaniel Brown'un da bulunduğu isimlerle anıldı. The Athletic, son zamanlarda FCB'nin ilgisinin arttığını bildirdi; FC Arsenal'in de Brown'un peşinde olduğu söyleniyor. Sport1'e göre, FCB yetkilileri, Eintracht Frankfurt'tan 22 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle çoktan görüşmüş; SGE'nin bu oyuncu için en az 60 milyon euro transfer ücreti talep ettiği söyleniyor.

Sol bekin yanı sıra, sol kanatta ve merkezde oynayabilen çok yönlü bir hücum oyuncusu da transfer edilecek. Bu konuda son zamanlarda Säbener Straße'de pek çok isim dolaşıyor - özellikle FCB'nin transfer listesindeki Anthony Gordon'un FC Barcelona'ya transferinden bu yana dedikodular iyice alevlendi.

tz gazetesi, AFC Bournemouth'tan Junior Kroupi'yi Bayern ile ilişkilendirdi. Transfer bedeli 80 milyon avroya kadar çıkabilir. Fabrizio Romano'ya göre, PSV Eindhoven'dan Ismael Saibari, Bayern'in hücum için yeni transfer hedefi. Romano'ya göre, Bayern ile Saibari arasında görüşmeler devam ediyor ve bu görüşmeler Gordon'un reddedilmesinden sonra hız kazanmış. Faslı oyuncunun "bu yaz Bayern'e transfer olmaya can attığı" belirtiliyor.