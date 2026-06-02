Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, son zamanlarda çıkan haberlerin aksine, Palhinha'nın en büyük önceliği Tottenham Hotspur'a kalıcı olarak transfer olmak. Spurs'un 30 milyon avroluk bir satın alma opsiyonuna sahip olduğu belirtiliyor. Anlaşma herhangi bir nedenle gerçekleşmezse, Sporting Lizbon eski oyuncusunu yaz aylarında geri getirebilme şansını değerlendirebilir.
İki seçenek ve net bir öncelik: FC Bayern, kiralık oyuncudan büyük bir gelir elde etmeyi umuyor
Özellikle Portekizli günlük gazete A Bola, geçtiğimiz günlerde Palhinha’nın Spurs’a kalıcı olarak katılmaktansa Sporting’e dönmeyi tercih ettiğini ve hatta Portekiz’deki ailesine daha yakın olmak için transferi zorladığını bildirmişti. Anlaşmanın gerçekleşmesi için Palhinha’nın mevcut maaşını asgari düzeye indirmeyi bile kabul ettiği söyleniyor.
Bayern için, Palhinha'nın artık gelecekteki işvereni olarak Spurs'u tercih ettiği anlaşılıyor olması iyi bir haber. Çünkü, oyuncu için 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanabilecek olan Spurs'un aksine, Sporting ile yeniden müzakerelere girilmesi gerekecekti. Söylentilere göre, kiralama ve ardından zorunlu satın alma opsiyonu söz konusuydu. Bunun, Bayern'e Palhinha için daha önce yapılan harcamalar göz önüne alındığında kabul edilebilir bir transfer ücreti getirip getirmeyeceği ise şüpheli.
Palhinha, FC Bayern için milyonlarca avroluk bir fiyasko haline gelirken, Tottenham'ın ligde kalmasını sağladı
Bayern, Palhinha için 2024 yazında FC Fulham’a 50 milyon euro ödemişti. Sonuçta bu yatırım hiç de karşılığını vermedi. Zaten Portekizli orta saha oyuncusunun en büyük destekçisi olan Thomas Tuchel, o zamana kadar teknik direktörlük görevinden ayrılmıştı. Halefi Vincent Kompany, Palhinha'ya sisteminde bir yer bulmaya çalışsa da, bugün 30 yaşında olan oyuncu, Bayern'deki berbat geçen ilk sezonunda sürekli olarak uzun süreli sakatlıklarla boğuştu.
Sonuçta, zaten kadro dışı bırakılmış olan Leon Goretzka, kendisi de sürekli sakatlanan Aleksandar Pavlovic'in yokluğunda, Joshua Kimmich'in yanında Bayern'in orta sahasının merkezinde as oyuncu olarak yerini aldı. Bu nedenle Palhinha, sadece bir sezonun ardından kiralık olarak Tottenham'a transfer oldu ve burada küme düşme mücadelesinde belirleyici bir rol oynadı. 45 maçta tüm turnuvalarda yedi gol ve üç asist kaydetti. Özellikle son maç gününde FC Everton'a karşı attığı galibiyet golü çok değerliydi ve bu gol, Spurs'un ligde kalmasını sağladı.
FC Bayern, Palhinha'dan elde ettiği milyonlarla büyük transferler yapmaya hazırlanıyor
Almanya'nın rekor şampiyonu, Palhinha'dan elde edilecek milyonları iyi değerlendirebilir. Kicker dergisi kısa süre önce, FCB'nin transfer bütçesini 100 milyon avroya çıkarmak için, şu anda kiralık olarak oynayan oyuncularının (Palhinha'nın yanı sıra Alexander Nübel, Sacha Boey ve Bryan Zaragoza gibi) satışından en azından başlangıçta 40 milyon avro gelir elde etmesi gerektiğini bildirmişti.
kicker'a göre FC Bayern'in transferlerdeki odak noktası iki alan: Bir yandan FC Bayern, bir sol bek ile kadrosunu güçlendirmek istiyor. Aslında bu pozisyonda oynayan Alphonso Davies artık tartışmasız bir seçim olarak görülmüyor. Kanadalı oyuncunun geçen yıl geçirdiği çapraz bağ yırtığı nedeniyle sık sık yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle, onun fiziksel kondisyonuna olan güvenin artık çok da yüksek olmadığı söyleniyor.
Alternatif olarak, Bayern son zamanlarda aralarında Alman Dünya Kupası oyuncusu Nathaniel Brown'un da bulunduğu isimlerle anıldı. The Athletic, son zamanlarda FCB'nin ilgisinin arttığını bildirdi; FC Arsenal'in de Brown'un peşinde olduğu söyleniyor. Sport1'e göre, FCB yetkilileri, Eintracht Frankfurt'tan 22 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle çoktan görüşmüş; SGE'nin bu oyuncu için en az 60 milyon euro transfer ücreti talep ettiği söyleniyor.
Sol bekin yanı sıra, sol kanatta ve merkezde oynayabilen çok yönlü bir hücum oyuncusu da transfer edilecek. Bu konuda son zamanlarda Säbener Straße'de pek çok isim dolaşıyor - özellikle FCB'nin transfer listesindeki Anthony Gordon'un FC Barcelona'ya transferinden bu yana dedikodular iyice alevlendi.
tz gazetesi, AFC Bournemouth'tan Junior Kroupi'yi Bayern ile ilişkilendirdi. Transfer bedeli 80 milyon avroya kadar çıkabilir. Fabrizio Romano'ya göre, PSV Eindhoven'dan Ismael Saibari, Bayern'in hücum için yeni transfer hedefi. Romano'ya göre, Bayern ile Saibari arasında görüşmeler devam ediyor ve bu görüşmeler Gordon'un reddedilmesinden sonra hız kazanmış. Faslı oyuncunun "bu yaz Bayern'e transfer olmaya can attığı" belirtiliyor.