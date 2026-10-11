Iraola, Ryan Gravenberch'in tartışmalı bir kırmızı kart görmesinin ardından takımının dağıldığını görünce öfkeden deliye döndü. Anfield'daki maç, Bayern Münih'in eski oyuncusunun Jérémy Doku'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan oyundan atıldığı 62. dakikaya kadar başa baş gidiyordu.

Iraola, maç sonu basın toplantısında, “Bence değerlendirme oldukça açık, değil mi?” dedi. “Bence iki farklı maç oynadık: Biri kırmızı karta kadar, diğeri kırmızı karttan maçın sonuna kadar. İlk 62 dakikada, kırmızı karta kadar daha iyi takımın biz olduğumuzu düşünüyorum. Kırmızı karttan sonra ise onlar bizden daha iyiydi, tabii ki. Golleri de attılar. Ama bence oyuncular bugün takdiri hak ediyor, çünkü ellerinden gelen her şeyi yaptılar.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Taraftarlar da bugün harikaydı, gerçekten harikaydı. Maçtan önce, maç sırasında ve sonrasında. O ana kadar atmosfer ve hissettiklerimiz de... Bence muhtemelen en iyi anlarımızdı; fırsatlar yakalıyor ve olumlu oynuyorduk. Tabii 3-0 kaybedince bunun pek bir önemi kalmıyor. Ama bence önemliydi.”



