Getty Images Sport
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“İki sarı kartı hak etmedi”: Andoni Iraola, Liverpool'un Manchester City'ye 3-0 yenildiği maçta tartışmalı şekilde oyundan atılan Ryan Gravenberch'i savundu
Iraola, Anfield'daki ‘endişe verici’ hakem yönetimini sorguladı
Iraola, Ryan Gravenberch'in tartışmalı bir kırmızı kart görmesinin ardından takımının dağıldığını görünce öfkeden deliye döndü. Anfield'daki maç, Bayern Münih'in eski oyuncusunun Jérémy Doku'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan oyundan atıldığı 62. dakikaya kadar başa baş gidiyordu.
Iraola, maç sonu basın toplantısında, “Bence değerlendirme oldukça açık, değil mi?” dedi. “Bence iki farklı maç oynadık: Biri kırmızı karta kadar, diğeri kırmızı karttan maçın sonuna kadar. İlk 62 dakikada, kırmızı karta kadar daha iyi takımın biz olduğumuzu düşünüyorum. Kırmızı karttan sonra ise onlar bizden daha iyiydi, tabii ki. Golleri de attılar. Ama bence oyuncular bugün takdiri hak ediyor, çünkü ellerinden gelen her şeyi yaptılar.”
Sözlerine şöyle devam etti: “Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Taraftarlar da bugün harikaydı, gerçekten harikaydı. Maçtan önce, maç sırasında ve sonrasında. O ana kadar atmosfer ve hissettiklerimiz de... Bence muhtemelen en iyi anlarımızdı; fırsatlar yakalıyor ve olumlu oynuyorduk. Tabii 3-0 kaybedince bunun pek bir önemi kalmıyor. Ama bence önemliydi.”
- Getty Images Sport
Iraola, Gravenberch'e gösterilen ilk sarı kartın haksız olduğunu savunuyor
İspanyol isim, özellikle Gravenberch'e gösterilen ilk sarı karta tepki gösterdi. Bu kadar önemli bir maçta yaşanan temasın böylesine ağır bir cezayı gerektirmeyecek kadar hafif olduğunu savundu. “Bence Ryan'ın ilk faulü asla sarı kartlık değil, asla,” dedi.
“Böyle maçlarda ayak başparmağına basılması ya da buna benzer küçük bir temas... Hakem faulü hemen çalmıyor bile. Oyunu devam ettiriyor. Sanırım Anderson birkaç adım atıp ardından kendini yere bırakmaya karar veriyor. Sonrasında neden sarı kart gösterdiğini bilmiyorum çünkü bu, avantaj sağlayan bir pozisyon değil. Topun arkasında dokuz oyuncumuz vardı. Sanki çok büyük bir... Yani pozisyon sahanın ortasındaydı, orada bir tehlike yoktu.”
Iraola, hakemin gösterdiği kartlardaki tutarlılığı sorguluyor
Iraola, hakemin maçın başlarında itiraz ettiği gerekçesiyle Ronald Araújo'ya sarı kart göstermesini de sorguladı. İtirazlara karşı bu kadar katı bir yaklaşımın sezon boyunca tutarlı biçimde uygulanması gerektiğini savundu.
“Hakem olarak kendinizi zor duruma sokuyorsunuz, bizi de zor duruma sokuyorsunuz. Maçın başında Ronald [Araújo] sarı kart gördü. İtiraz edip tepki gösterdiğini biliyorum ama böyle bir maçta [Marc] Guéhi'nin elle oynamasının ardından itiraz ettiği için Ronald'ı cezalandırarak başlarsanız kendinizi zor bir duruma sokarsınız,” diye açıkladı Irola.
Sözlerini şöyle tamamladı: “Maçın hemen başında sağ beke sarı kart gösteriyorsunuz. Kural kitabına göre evet, kusursuz. İtiraz ediyor ve ona sarı kart gösterebilirsiniz. Ama o zaman sezon boyunca bunu çok dikkatle takip edeceğim, çünkü biri ne zaman itiraz etse sarı kart gösterilmesi gerekecek.”
- Getty Images Sport
Manchester City sayısal üstünlüğünü değerlendiriyor
Liverpool 10 kişi kaldıktan sonra son şampiyon, üstünlüğünü skora yansıtmakta gecikmedi. Erling Haaland, oyuncunun oyundan atılmasından yalnızca üç dakika sonra gol perdesini açtı. Jérémy Doku ve Rayan Cherki'nin golleri de ev sahibi taraftarlar için kötü bir öğleden sonrayı iyice ağırlaştırdı.
Farklı skora rağmen Andoni Iraola, oyuncularının taktiksel açıdan tamamen başarısız olmasından ziyade hakem kararlarının maçın gidişatında yarattığı değişime odaklandı. İlk yarıda Liverpool, disiplinli savunma düzeniyle Enzo Maresca'nın takımını zorlamıştı. Ancak Gravenberch'in yokluğunun açtığı boşluklar belirleyici oldu.
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