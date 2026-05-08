İki sansasyonel talebi var: Jose Mourinho'nun Real Madrid'e muhteşem dönüşü yaklaşıyor

Habere göre, Real Madrid yetkilileri hafta başında görüşmeleri ilerletmek amacıyla Mourinho'nun menajerleriyle bir araya geldi. Ayrıca teknik direktörün kendisiyle de temas kurulduğu belirtiliyor. Özellikle Real Madrid Genel Direktörü Jose Angel Sanchez'in Mourinho'nun transferi için yoğun çaba sarf ettiği söyleniyor.

Ancak The Athletic'e göre, 63 yaşındaki teknik direktörün Başkan Florentino Perez'de de güçlü bir destekçisi var ve 13 yıl aradan sonra önümüzdeki yaz Real Madrid'in teknik direktörlüğüne geri dönmesi için en çok istenen aday olarak görülüyor.

Mourinho da bu teklife karşı çıkmıyor gibi görünüyor, ancak iki şart koştuğu belirtiliyor. Sky'ın haberine göre, yeni teknik direktör, Real Madrid'e yeniden katılmayı kabul etmek için bir yandan "tam kontrol", diğer yandan da "transferlerde büyük söz hakkı" talep ediyor.