Teknik direktör Jose Mourinho'nun krizle boğuşan Real Madrid'e dönüşü giderek somutlaşıyor gibi görünüyor. Sky Sport'un haberine göre, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştırmış olan ve şu anda Benfica ile sözleşmesi devam eden Portekizli teknik adamın şu anda en güçlü aday olduğu belirtiliyor; ancak iki net şartı da var.
Çeviri:
İki sansasyonel talebi var: Jose Mourinho'nun Real Madrid'e muhteşem dönüşü yaklaşıyor
Habere göre, Real Madrid yetkilileri hafta başında görüşmeleri ilerletmek amacıyla Mourinho'nun menajerleriyle bir araya geldi. Ayrıca teknik direktörün kendisiyle de temas kurulduğu belirtiliyor. Özellikle Real Madrid Genel Direktörü Jose Angel Sanchez'in Mourinho'nun transferi için yoğun çaba sarf ettiği söyleniyor.
Ancak The Athletic'e göre, 63 yaşındaki teknik direktörün Başkan Florentino Perez'de de güçlü bir destekçisi var ve 13 yıl aradan sonra önümüzdeki yaz Real Madrid'in teknik direktörlüğüne geri dönmesi için en çok istenen aday olarak görülüyor.
Mourinho da bu teklife karşı çıkmıyor gibi görünüyor, ancak iki şart koştuğu belirtiliyor. Sky'ın haberine göre, yeni teknik direktör, Real Madrid'e yeniden katılmayı kabul etmek için bir yandan "tam kontrol", diğer yandan da "transferlerde büyük söz hakkı" talep ediyor.
Real Madrid'e dönüş mü? Mourinho'nun sözleşmesinde çıkış maddesi olduğu söyleniyor
Mourinho, Benfica'daki geleceğinin bu sezonun ötesine uzayıp uzanmayacağı konusunda son zamanlarda net bir açıklama yapmadı. 2026/27 sezonunda da Portekiz'in en çok şampiyonluk kazanan kulübünün teknik direktörü olup olmayacağı sorulduğunda şöyle dedi: "Bunu söyleyemem. Böyle bir şeyi nasıl teyit edebilirim ki? Bu sadece bana bağlı değil."
Ve devam etti: "Bir teknik direktör, bir kulübün yapısının bir parçasıdır. Tıpkı diğer tüm çalışanlar veya bir haber odasındaki bir gazeteci gibi. Siz 'A Bola'da bir gazetecisiniz. On yıl sonra hala orada olacağınızı garanti edebilir misiniz? Belki bunu istersiniz. Ama bunu garanti edemezsiniz." Mourinho'nun sonucu: "Elbette hiçbir şeyi garanti edemem", ancak "Real Madrid'den gelen bir şey yok!" diye vurguladı.
The Athletic'e göre Mourinho'nun 2027'ye kadar süren sözleşmesinde 3 milyon euro tutarında bir çıkış maddesi bulunuyor ve Real bu meblağı göz önünde bulundurarak bu maddeyi kolaylıkla devreye sokabilir.