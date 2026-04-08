İki pozisyon ve çok sayıda aday: FC Bayern, 80 milyon avroya varan transfer harcamaları planlıyor

Bu gelirlerin öncelikle oyuncu satışlarından elde edilmesi planlanıyor. Almanya'nın rekor şampiyonu, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Tottenham'ın, halen kiralık olarak forma giyen Joao Palhinha'nın ligde kalması durumunda, 30 milyon euro olduğu söylenen satın alma opsiyonunu kullanacağını umuyor. Sky'a göre bu yönde bir eğilim var, zira Palhinha özellikle sezonun ilk aşamasında etkileyici bir performans sergilemiş ve hatta golcü kimliğiyle öne çıkmıştı.

Şu anda AS Roma'ya kiralanan Bryan Zaragoza'nın da Münih ekibine para kazandırması bekleniyor, ancak bu durum biraz daha karmaşık olabilir. Zaragoza'nın Celta Vigo ile olan kiralama sözleşmesi Şubat ayında feshedilmişti, ardından İspanyol oyuncu 2 milyon euroluk kiralama bedeli karşılığında Roma'ya transfer olmuştu.

Söylentilere göre Giallorossi, Zaragoza sezon sonuna kadar olası oyun süresinin yüzde 50'sini tamamlarsa ve Roma Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'ne kalırsa, onu satın alma zorunluluğu altında olacak. Şu anda ikincisi çok daha olası görünüyor. Roma şu anda altıncı sırada yer alıyor, ancak Şampiyonlar Ligi sıralamasına dört puan geride.

Ancak Zaragoza, üç iyi performans ve ilk on birde yer almasının ardından artık hiç rol oynamıyor. Serie A'da 24 yaşındaki oyuncu, son dört maçta arka arkaya 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu. Roma'nın yaz aylarında gerçekten harekete geçip geçmeyeceği şüpheli.