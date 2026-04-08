Sport Bild'in haberine göre, spor direktörü Max Eberl ve spor müdürü Christoph Freund, yeni bir sağ bek ile Luis Diaz ve sol kanat için bir yedek oyuncu arayışında. Buna göre, bu iki pozisyon için yaklaşık 80 milyon avroluk bir transfer bütçesi ayrılması planlanıyor.
Çeviri:
İki pozisyon ve çok sayıda aday: FC Bayern, 80 milyon avroya varan transfer harcamaları planlıyor
Bu gelirlerin öncelikle oyuncu satışlarından elde edilmesi planlanıyor. Almanya'nın rekor şampiyonu, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Tottenham'ın, halen kiralık olarak forma giyen Joao Palhinha'nın ligde kalması durumunda, 30 milyon euro olduğu söylenen satın alma opsiyonunu kullanacağını umuyor. Sky'a göre bu yönde bir eğilim var, zira Palhinha özellikle sezonun ilk aşamasında etkileyici bir performans sergilemiş ve hatta golcü kimliğiyle öne çıkmıştı.
Şu anda AS Roma'ya kiralanan Bryan Zaragoza'nın da Münih ekibine para kazandırması bekleniyor, ancak bu durum biraz daha karmaşık olabilir. Zaragoza'nın Celta Vigo ile olan kiralama sözleşmesi Şubat ayında feshedilmişti, ardından İspanyol oyuncu 2 milyon euroluk kiralama bedeli karşılığında Roma'ya transfer olmuştu.
Söylentilere göre Giallorossi, Zaragoza sezon sonuna kadar olası oyun süresinin yüzde 50'sini tamamlarsa ve Roma Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'ne kalırsa, onu satın alma zorunluluğu altında olacak. Şu anda ikincisi çok daha olası görünüyor. Roma şu anda altıncı sırada yer alıyor, ancak Şampiyonlar Ligi sıralamasına dört puan geride.
Ancak Zaragoza, üç iyi performans ve ilk on birde yer almasının ardından artık hiç rol oynamıyor. Serie A'da 24 yaşındaki oyuncu, son dört maçta arka arkaya 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu. Roma'nın yaz aylarında gerçekten harekete geçip geçmeyeceği şüpheli.
- AFP
FC Bayern ve Min-Jae Kim yaz aylarında ortak serüvenlerini sonlandıracak mı?
Ayrıca Min-Jae Kim'in yaz aylarında şampiyon takıma önemli bir meblağ kazandırması bekleniyor. Önemli maçlarda Güney Koreli oyuncu, Dayot Upamecano ve Jonathan Tah'ın ilk 11'de yer alması nedeniyle artık sadece yedek kulübesinde oturuyor. Bununla birlikte Bundesliga'da yine de oldukça fazla süre alıyor; ancak FCB'nin Hiroki Ito ve Josip Stanisic'te de stoper pozisyonu için iki alternatif daha bulunuyor.
En geç geçen yaz Tah'ın gelmesinden bu yana Kim, satılık adaylar arasında gösteriliyor. Sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor, ancak sözleşmesini tamamlaması olası görünmüyor. Calciomercato'nun haberine göre, Kim AC Milan'ın gündeminde. Bild gazetesi ise FC Bayern'in 30 milyon euroyu aşan somut bir teklif gelmesi halinde görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Geçtiğimiz yaz 29 yaşındaki oyuncu FCB'den ayrılmayı reddetmişti, ancak bu durum şimdi değişebilir.
- Getty Images
FC Bayern: İddia edilen transfer adayları
FC Bayern, oyuncu satışlarından elde edeceği gelirle 80 milyon avroluk bir transfer bütçesine sahip olursa, Feyenoord Rotterdam'dan Givairo Read ve Chelsea'den Josh Acheampong, sağ bek pozisyonu için en güçlü transfer adayları olarak görülüyor.
Luis Diaz'ın arkasındaki hücum kanadı pozisyonu için aday listesi çok daha geniş ve kulüp yönetiminin ilgilendiği daha tanınmış isimleri de içeriyor. Adı geçen isimler arasında Nico Williams, Said El Mala, Rayane Messi, Malick Fofana, Bazoumana Toure ve Kevin Schade bulunuyor. Yan Diomande ve Phil Foden de raporda yer alıyor, ancak bir transferin gerçekleşmesi, birincisi transfer bütçesi nedeniyle pek mümkün görünmüyor, ikincisi ise Diaz'ın statüsü ve performansları göz önüne alındığında pek mantıklı gelmiyor.
Daha uygun maliyetli bir alternatif, yaz aylarında 1. FC Heidenheim'dan kiralık olarak geri dönecek ve profesyonel kariyerinde ilk kez mutlak bir as oyuncu haline gelen Arijon Ibrahimovic olabilir. Vincent Kompany'nin, Alman genç milli takım oyuncusunun gelişimine oldukça "olumlu" yaklaştığı söyleniyor.
FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları
Tarih Saat Karşılaşma 11 Nisan Cumartesi 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) 15 Nisan Çarşamba 21:00 FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi) 19 Nisan Pazar 17:30 FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga) 22 Nisan Çarşamba 20:45 Bayer Leverkusen - FC Bayern (DFB Kupası)