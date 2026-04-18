Çeviri:
"İki oyuncu birden beni marke etmeye geliyor!" - Gabriel, Arsenal'in köşe vuruşlarındaki üstünlüğünü ve her duran topta aklından geçenleri anlatıyor
Hedeflerin ardındaki zihniyet
Gabriel, sadece savunmadaki sağlamlığıyla değil, rakip ceza sahasındaki olağanüstü performansıyla da Kuzey Londra’da çığır açan bir isim oldu. Kısa süre önce kulüp formasıyla 250. maçına çıkan Brezilyalı oyuncu, Arsenal’de bir savunma oyuncusu olarak Laurent Koscielny’nin gol rekoruna yaklaşıyor. Ona göre bunun sırrı, Güney Amerika’daki yetişme yıllarına dayanan bir forvet içgüdüsünde yatıyor.
Gabriel, Gunners'ın resmi web sitesine verdiği demeçte, "Bence bu oldukça iyi," dedi. "Fırsat bulduğumda gol atmaktan mutluyum, şu anda Arsenal'deki rekora yaklaştığımı biliyorum. Bu kulübün tarihine geçmek istiyorum, bu yüzden bu rekoru da kırmayı çok isterim. Gençken forvette oynuyordum, bu yüzden çok gol atardım. Defans oyuncusu olarak bunu yapmak elbette çok daha zor, ama bunun için çalıştım ve çok şey öğrendim. Hepimiz gibi ben de antrenmanlarda bu konuda çok çalışıyorum. İnsanlar Gabi'nin köşe vuruşlarından gol attığından bahsedebilir, ama bu bir takım çalışması. Takım olarak duran toplarda hep birlikte çalışıyoruz ve ben onlara yardım etmeye çalıştığım gibi onlar da bana yardım ediyor.”
Çift işaretlemeyle başa çıkma
Arsenal, İngiltere’nin en verimli duran top takımı haline geldikçe, Gabriel artık ceza sahasında kendisine yer kalmadığını fark etti. Rakip takımlar artık neredeyse diğer tüm oyuncuların hareketlerinden daha çok onun hareketlerine odaklanıyor; savunma oyuncusu, bu taktiksel değişikliğin aslında Mikel Arteta’nın takımına fayda sağladığını ve takım arkadaşlarının boşalan alanlardan yararlanma fırsatları yarattığını düşünüyor.
"Evet, elbette, işler gittikçe zorlaşıyor çünkü ceza sahasına girdiğimde genellikle iki oyuncu beni marke etmeye geliyor," diye açıkladı savunma oyuncusu. "Ancak bu bizim için gerçekten iyi, çünkü dediğim gibi, gol atacak olan sadece ben değilim. Bu, diğerleri için alanlar açıyor ve onlar da gol atabiliyor. Ne zaman bir serbest vuruş veya köşe vuruşu için öne çıksam, bunun bizim için büyük bir şans olduğunu biliyorum. Kafama şu düşünceyi yerleştiriyorum: 'Bunu atabilirim.' Her köşe vuruşunda zihniyetim budur."
Duran toplar antrenmanının gelişimi
Duran top antrenörü Nicolas Jover’in rehberliğinde, Arsenal duran topları adeta bir bilime dönüştürdü. Gabriel, bu özel antrenmanların yoğunluğunun kariyeri boyunca daha önce deneyimlediklerinden çok farklı olduğunu belirtti. Dışarıdan bakıldığında bu antrenmanlar kaotik görünebilir, ancak Brezilyalı oyuncu, top ceza sahasına gönderilmeden çok önce her hareketin hesaplandığını ve takımla paylaşıldığını vurguluyor.
Gabriel, "Genellikle bir planımız vardır" dedi. "Ancak bazen sahada karar vermeniz gerekir. Ama bir şey olmadan önce, ne yapacağımızı zihnimde canlandırmış olurum. Dediğim gibi, birlikte çalışıyoruz ve herkes sahada ne yapması gerektiğini biliyor. Size sırları anlatmayacağım, ama bu sadece fiziksel güç ve topa ilk ulaşmakla ilgili değil, aynı zamanda konsantrasyon ve topa saldırmak için doğru zamanlamayla da ilgili. Daha önce hiç şu anda yaptığımız gibi duran toplar üzerinde çalışmamıştım. Sadece Arsenal değil, tüm takımlar bu konuda çok çalışıyor, tüm takımlar duran toplardan gol atmak istiyor. Burada ortaları açacak ve golleri atacak kaliteye sahibiz, bu yüzden bundan keyif almalı ve çalışmalarımızın meyvesini toplamalıyız.”
"Kardeş" Saliba ile ortaklık
Gabriel’in hücumdaki katkıları manşetlere taşınsa da, asıl rolü William Saliba ile birlikte Premier Lig’in en sağlam savunmasının kalbinde yer almaktır. Bu ikili, Arsenal’in şampiyonluk yarışının temelini oluşturan adeta telepatik bir uyum geliştirmiştir; Brezilyalı oyuncu, aralarındaki ilişkiyi sahadaki profesyonel bir işbirliğinden çok daha fazlası olarak tanımlamaktadır. Gabriel, Fransız partneri hakkında "O benim kardeşim" dedi. "Buraya geldiğinden ve birlikte oynamaya başladığımızdan beri çok olgunlaştık. Birbirimizi anladığımızı düşünüyorum ve gerçekten iyi iş çıkarıyoruz. Her sezon daha da gelişmeye çalışıyoruz. Tabii ki onunla oynamaktan çok mutluyum."