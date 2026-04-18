"İki oyuncu birden beni marke etmeye geliyor!" - Gabriel, Arsenal'in köşe vuruşlarındaki üstünlüğünü ve her duran topta aklından geçenleri anlatıyor

Gabriel, sadece savunmadaki sağlamlığıyla değil, rakip ceza sahasındaki olağanüstü performansıyla da Kuzey Londra’da çığır açan bir isim oldu. Kısa süre önce kulüp formasıyla 250. maçına çıkan Brezilyalı oyuncu, Arsenal’de bir savunma oyuncusu olarak Laurent Koscielny’nin gol rekoruna yaklaşıyor. Ona göre bunun sırrı, Güney Amerika’daki yetişme yıllarına dayanan bir forvet içgüdüsünde yatıyor.

Gabriel, Gunners'ın resmi web sitesine verdiği demeçte, "Bence bu oldukça iyi," dedi. "Fırsat bulduğumda gol atmaktan mutluyum, şu anda Arsenal'deki rekora yaklaştığımı biliyorum. Bu kulübün tarihine geçmek istiyorum, bu yüzden bu rekoru da kırmayı çok isterim. Gençken forvette oynuyordum, bu yüzden çok gol atardım. Defans oyuncusu olarak bunu yapmak elbette çok daha zor, ama bunun için çalıştım ve çok şey öğrendim. Hepimiz gibi ben de antrenmanlarda bu konuda çok çalışıyorum. İnsanlar Gabi'nin köşe vuruşlarından gol attığından bahsedebilir, ama bu bir takım çalışması. Takım olarak duran toplarda hep birlikte çalışıyoruz ve ben onlara yardım etmeye çalıştığım gibi onlar da bana yardım ediyor.”