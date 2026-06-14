5 Temmuz 2024, Neckarstadion Stuttgart. Mikel Merino’nun uzatmaların son dakikalarında attığı kafa golü, Almanya’nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası’nda İspanya’ya karşı çeyrek finalde şampiyonluk hayallerini aniden sona erdirmişti. Bunun üzerine milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann şöyle dedi: “Dünya şampiyonu olmak için iki yıl beklemek zorunda kalmak acı verici.” Ve gülümseyerek ekledi: "Bu sözü beğendiniz, hepinizin gözleri fal taşı gibi açıldı, inanılmaz!"
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İki örnek umut veriyor: Julian Nagelsmann’ın cesur Dünya Kupası açıklaması nasıl gerçekleşebilir?
Tüm hayal kırıklıklarına rağmen, o zamandan beri sıkça alıntılanan bu sözle dikkatleri hızla ileriye çevirdi. O dönemde bu meydan okuma, çoğu taraftar ve uzman tarafından olumlu karşılandı. Her halükarda, geride kalan turnuvadan edinilen izlenimlere bakıldığında, bu sözler hiç de cüretkar gelmiyordu.
Nagelsmann, 2023 sonbaharında şanssız Hansi Flick'ten DFB takımının başına geçmişti ve 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana görülmemiş bir coşku uyandırmıştı. Arka arkaya üç başarısız turnuvanın ardından, takım ve taraftarlar ev sahibi oldukları Avrupa Şampiyonası'nda yeniden bir araya geldi. Daha sonra Avrupa şampiyonu olacak İspanya'ya karşı dramatik bir şekilde elenmek, ulusal futbol ruhunu derinden etkiledi ve başarılı bir gelecek için umut verdi.
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DFB Takımı: 2025'teki iki moral bozucu olay
Nations League'de Hollanda, Macaristan ve Bosna-Hersek'e karşı kısmen heyecan verici galibiyetlerle, bu coşku ilk başta gerçekten de genellikle oldukça sıkıcı geçen milli takımın gündelik hayatına da yansıdı. Mart 2025'te Almanya, çeyrek finalde ezeli rakibi İtalya'yı eledi, böylece Final Four'a yükseldi ve hatta turnuvaya ev sahipliği yapma hakkı kazandı.
Geçen yılın olumlu izlenimlerinin ardından turnuva, mini bir ev sahibi Avrupa Şampiyonası olarak pazarlanmıştı, ancak 2024'teki gibi olumlu bir atmosfer oluşmadı. Almanya, Portekiz ve Fransa'ya haklı olarak yenildi ve turnuvayı dördüncü ve son sırada tamamladı. O zamanlar, DFB takımının dünya zirvesinden ne kadar uzak olduğu açıkça ortaya çıktı.
Bu ilk moral bozucu olayın ardından Eylül 2025'te çok daha büyük bir olay geldi: Dünya Kupası elemelerinin açılışında Slovakya'da alınan utanç verici 0-2'lik yenilgi. Birdenbire mesele artık Kuzey Amerika'da şampiyonluk kazanmak değil, Almanya'nın turnuvaya katılmaya hak kazanıp kazanamayacağı haline geldi. En geç Slovakya'ya karşı alınan bu yenilgiyle birlikte Nagelsmann'ın taraftarlar, uzmanlar ve Uli Hoeneß nezdindeki popülaritesi dibe vurdu.
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Julian Nagelsmann'ın tartışmalı açıklamaları ve kararları
Her zaman cesur olan halkla ilişkiler çalışmaları, artık giderek daha sık olarak canlandırıcı değil, kendini beğenmiş olarak yorumlanmaya başladı. Ayrıca Nagelsmann, Aleksandar Pavlovic'in sahada kalma süresi, Leon Goretzka'nın kafa vuruş gücü veya Felix Nmacha'nın ideal pozisyonu gibi konularda, tartışmalı ve hatta gerçeklere aykırı birçok açıklamasıyla şaşkınlık yarattı. Joshua Kimmich'e kamuoyuna yönelik bir şekilde orta sahanın merkezinde bir yer vaat etti, ancak iki maçın ardından kararını yeniden gözden geçirdi.
Milli takım teknik direktörünün Mart ayında Kicker dergisine verdiği sansasyonel röportajda birçok oyuncu hakkında yaptığı ayrıntılı eleştiriler, gereksiz tartışmalara yol açtı. Ardından gündem, tüm taraflarca defalarca yalanlanan, ancak sonuçta gerçekten gerçekleşen 40 yaşındaki Manuel Neuer'in geri dönüşüyle ilgili haberlerle doldu. Sağlık kaygılarına rağmen bu karar sportif açıdan makul olabilir, ancak iletişim ve bununla birlikte geçici kaleci Oliver Baumann'a yönelik tutum en azından talihsizdi. Tıpkı kadro açıklanmasından kısa süre önce ZDF'nin Aktuelles Sportstudio programında Nagelsmann'ın anlamsız görünüşü gibi.
Hazırlık döneminde cesur bir oyun sergileyen umut vadeden Lennart Karl sakatlandığında, milli takım teknik direktörü genel bir şaşkınlık içinde, onun yerine benzer şekilde heyecan verici forvet Said El Mala'yı değil, bir başka orta saha oyuncusu olan Assan Ouedraogo'yu kadroya dahil etti. Nagelsmann haftalarca kendini haklı çıkarma modunda buldu.
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Almanya, Dünya Kupası'na arka arkaya dokuz galibiyetle başladı
Çeşitli tartışmalı isimler etrafında dönen tüm bu karmaşanın gölgesinde gözden kaçan bir gerçek var: Eylül ayında Slovakya’ya 0-2 yenildikten sonra Almanya, oynadığı dokuz maçın dokuzunu da kazandı. DFB takımı, Dünya Kupası’na daha önce hiç böyle bir galibiyet serisiyle başlamamıştı. Eleme turunu nihayetinde rahat bir şekilde geçtiler ve bu yıl oynadıkları dört hazırlık maçının hepsini kazandılar. Ancak takım bu süreçte her zaman ikna edici bir performans sergilemedi, ayrıca tüm rakipler uluslararası ortalamada kalan takımlardı.
2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından Toni Kroos ve Ilkay Gündogan gibi deneyimli oyuncular takımdan ayrılmıştı. Bunun yerine Nagelsmann, son iki yılda, şimdi biraz sürpriz bir şekilde kadroda yer alan Nathaniel Brown gibi bazı yeni oyuncuları denedi. Nico Schlotterbeck, Aleksandar Pavlovic ve Felix Nmecha (yeni orta saha ikilisi) ilk on birin değişmezleri haline geldi.
Ancak takımın çekirdeği değişmedi. Pazar günü saat 19:00'da Curacao ile oynanacak açılış maçında, o zaman İspanya karşısında ilk 11'de yer alan altı oyuncunun ilk 11'de başlaması bekleniyor. Geri dönen Neuer ve kaptan Kimmich'in yanı sıra Jonathan Tah, Leroy Sane, Jamal Musiala ve Kai Havertz. Buna o zamanki yedek Florian Wirtz de ekleniyor. Yaklaşan Dünya Kupası'nda çok şey, son zamanlarda insani bir sihirbaz gibi oynayan Musiala ve Wirtz'in en iyi formlarına geri dönüp dönmeyeceklerine bağlı olacak.
Bahisçiler nezdinde DFB takımı sadece bir outsider
Genel olarak bakıldığında, Nagelsmann’ın şampiyonluk açıklaması, İspanya’ya karşı Avrupa Şampiyonası’nda elendikten hemen sonra yaptığı açıklamaya kıyasla artık daha gerçekçi görünmüyor. “Şu anda en büyük favoriler arasında yer aldığımızı düşünmüyorum. Bu konuda dürüst olmalıyız,” dedi geçtiğimiz günlerde kadroda yer almayan Leon Goretzka. “Yine de, bir futbol ülkesi olarak bizden haklı olarak çok yüksek beklentiler var.”
Bahisçiler nezdinde Almanya, şampiyonluk için sadece bir dış aday: Zafer için oran 1:15. Buna göre en büyük favori İspanya. DFB takımının önünde ayrıca olası son 16 turu rakibi Fransa, İngiltere, Portekiz, Brezilya ve Arjantin yer alıyor.
En azından bu sefer, hızlı bir şekilde olumlu bir ivme kazanma şansı var. 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nda milli takım, Meksika ve Japonya'ya karşı aldığı açılış mağlubiyetlerinin ardından başından itibaren büyük baskı altında kalmıştı. Bu sefer ise bahisçilere göre turnuvanın en zayıf takımı olan Curacao ile başlayacak.
Rahat bir açılış galibiyetinin ne kadar etkili olabileceğini, DFB takımı ev sahibi olduğu Avrupa Şampiyonası'nda İskoçya'ya karşı aldığı heyecan verici 5-1'lik galibiyetle gösterdi. Ya da 2002 Dünya Kupası'nda, Almanya'nın Suudi Arabistan'a karşı aldığı efsanevi 8-0'lık galibiyetin ardından sürpriz bir şekilde finale yükselmesiyle.