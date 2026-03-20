Eichhorn, son zamanlarda yaz transfer döneminde Münih'e transfer olacağı yönünde ısrarlı bir şekilde gündeme gelmişti. Ancak Sport1'in haberine göre, iki nedenden ötürü bu konuda bir U dönüşü yapılmış.
Çeviri:
İki nedenden dolayı fikir değişikliği mi? FC Bayern, Hertha'nın genç yeteneği Kennet Eichhorn'u transfer etmeyi planlamıyor gibi görünüyor
Bir yandan, FC Bayern için bu transferin toplam maliyeti çok yüksek görünüyor. Eichhorn’un önümüzdeki yaz geçerli olacak çıkış bedelinin 10 ila 12 milyon euro olduğu söyleniyor. Öte yandan, FC Bayern yönetimi, kulübün şu anda oldukça verimli olan altyapısında Eichhorn’un transferinin hoşnutsuzluğa yol açacağından endişe duyuyor.
Eichhorn, Almanya'nın en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyor; henüz 16 yaşında olmasına rağmen bu sezonun ilk yarısında ilk on birde yerini sağlamlaştırdı. Ancak onun transferi, Münihli orta saha yeteneklerinin profesyonel takıma geçişini otomatik olarak zorlaştıracaktır. Son olarak David Santos Daiber (19) ve kış transfer döneminde 1. FC Köln'e kiralanan Felipe Chavez (18) ilk kez forma giydi.
- Getty
Noel Aseko yaz aylarında FC Bayern'e geri dönüyor
Ayrıca FC Bayern, Perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, yaz transfer döneminde Noel Aseko'yu Hannover 96'dan geri alacağını doğruladı. 20 yaşındaki oyuncu, FC Bayern'in altyapısından yetişti ve bu sezon ikinci lig takımı Hannover 96'da kiralık olarak forma giyiyor. Aseko'nun gösterdiği performans nedeniyle Hannover, son olarak 1 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandı, bunun üzerine Münih kulübü de 2,5 milyon euroluk geri alım opsiyonunu derhal devreye soktu.
Aseko, önümüzdeki sezon kulüpten bedelsiz ayrılacak olan Leon Goretzka'nın kadrodaki yerini alabilir. As oyuncular Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic'in yanı sıra, Tom Bischof da orta saha ikilisi için hazır durumda. Tıpkı Bischof gibi, Aseko da teorik olarak bek olarak görev alabilir.
Noel Aseko: Hannover 96'daki performans istatistikleri
Oyunlar 26 Gol 3 Asist 5 Oynama süresi 1.830