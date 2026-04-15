"İki maçı da domine ettik!" - Frenkie de Jong, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona'nın Atlético Madrid'den "üstün" olduğunu iddia etti ve hakemleri suçladı

Barcelona'nın orta saha oyuncusu De Jong, takımının Atlético'ya karşı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde elenmesine ilişkin kararlı bir değerlendirmede bulundu. O geceki rövanş maçında 2-1 galip gelmelerine rağmen Blaugrana, toplamda 3-2'lik skorla elendi; ancak Hollandalı oyuncu, bu sonucun 180 dakikalık mücadelenin genel gidişatını yansıtmadığını ısrarla vurguladı.

Marca'ya konuşan De Jong, "Üstündük, bir kişi eksik oynamamıza rağmen her iki maçı da domine ettik. Bence şans bizim yanımızda değildi" dedi.