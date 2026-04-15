Muhammad Zaki

"İki maçı da domine ettik!" - Frenkie de Jong, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona'nın Atlético Madrid'den "üstün" olduğunu iddia etti ve hakemleri suçladı

Frenkie de Jong, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nden acı bir şekilde elenmesinin ardından hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi ve Katalan devinin Atlético Madrid'e karşı iki maçta da daha iyi olan taraf olduğunu vurguladı. Hollandalı orta saha oyuncusu, Metropolitano'da Avrupa hayallerinin suya düştüğü bu maçta "her ayrıntının" Hansi Flick'in takımına karşı işlediğine inanıyor.

  • Toplam skorla yenilgiye rağmen Barcelona 'üstün'

    Barcelona'nın orta saha oyuncusu De Jong, takımının Atlético'ya karşı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde elenmesine ilişkin kararlı bir değerlendirmede bulundu. O geceki rövanş maçında 2-1 galip gelmelerine rağmen Blaugrana, toplamda 3-2'lik skorla elendi; ancak Hollandalı oyuncu, bu sonucun 180 dakikalık mücadelenin genel gidişatını yansıtmadığını ısrarla vurguladı.

    Marca'ya konuşan De Jong, "Üstündük, bir kişi eksik oynamamıza rağmen her iki maçı da domine ettik. Bence şans bizim yanımızda değildi" dedi. 

    De Jong, hakemlik konusunda sözünü sakınmıyor

    De Jong'un öfkesinin temelinde maç hakemlerinin performansı yatıyordu; oyuncu özellikle ilk ve ikinci maçlardaki bazı olaylara değindi. İlk maçta Marc Pubill'in karıştığı tartışmalı bir el ile topa dokunma olayını, tüm çeyrek final serisinin gidişatını Atlético lehine çeviren bir dönüm noktası olarak gösterdi.

    "Bugün birkaç tartışmalı karar vardı. İlk maçta, maçı belirleyen olay Pubill'in yaptığı fauldu; bu, kırmızı kart ve penaltı gerektiren bir faul olmalıydı," diye ekledi De Jong. Onun öfkesi, Madrid'deki ikinci maçta hakem Clement Turpin'in maçı "tamamen çaldığını" iddia eden takım arkadaşı Raphinha'nın duygularını yansıtıyordu.

  • Flick, genç kadrosuyla gurur duymaya devam ediyor

    Oyuncular hakem kararlarına odaklanırken, Barça teknik direktörü Flick daha geniş bir perspektiften bakmaya çalışarak genç kadrosunun gösterdiği çabayı övdü. Hayal kırıklığına rağmen Alman teknik adam, Katalonya’da başarılı bir gelecek için temellerin atıldığına inanıyor.

    Maçın bitiminden sonra Flick, "Oyuncuların sahada sergilediği zihniyet ve tutumdan gurur duyuyorum" dedi. "Geliştirmemiz gereken noktaları öğrenmemiz gerekiyor, ancak genç bir takımız ve oyuncularımız gelecek sezon gelişebilir ve gelişecekler. Bunun herkes için hayal kırıklığı yarattığını biliyorum; ben de hayal kırıklığına uğradım. Futbol böyle, hayat böyle. Geri dönmeliyiz."

    Dikkatler La Liga şampiyonluk yarışına çevrildi

    Avrupa macerasını geride bırakan Barcelona, artık sezonun boşa gitmemesini sağlamalı. De Jong, ligin son düzlüğüne girilirken kulübün La Liga’da liderliği sıkı bir şekilde elinde tuttuğu bu dönemde, iç sahadaki başarının önemine hemen değindi.

    "Bu çok önemli. En iyi takım kazanır. Bu çok önemli bir şampiyonluk," dedi De Jong, La Liga şampiyonluk yarışı hakkında. "Son iki yıldır kaliteli bir takım olduğumuzu, şampiyonluklar kazandığımızı gösterdik. Genç ama çok kaliteli bir takımız ve her şey için mücadele ediyoruz."

