İki kişiye dava açılırken, polis İngiltere’deki Dünya Kupası sırasında çalınan 13.500 sterlin değerindeki eşyaların tüm ayrıntılarını açıkladı

Missouri'deki yetkililer, Thomas Tuchel'in Dünya Kupası hazırlıklarını aksatma tehlikesi yaratan şok edici güvenlik ihlalinin ardından hızlı bir şekilde harekete geçti. Florida'dan Kansas City'ye ekipman taşınırken bir nakliye aracının hedef alınması üzerine, Mustafa Salik ve Erfan Kamal, D sınıfı ağır suç olan çalıntı mal kabul etmekle suçlandı. KSHB'ye göre, bu iki kişi, "Three Lions" takımının ekipmanlarını taşımakla görevli nakliye şirketi için çalışan şoförlerdi.

Jackson County savcısı Melesa Johnson, yasal işlemi doğrulayarak şunları söyledi: "Jackson County, buraya yarışmak için gelen uluslararası takımlar da dahil olmak üzere, Dünya Kupası ziyaretçilerini hedef alan hiçbir suç faaliyetine müsamaha göstermeyecektir. Bu olayı hızlı bir şekilde soruşturup derhal suçlamada bulunan Kansas City Polis Departmanı'na ve nöbetçi avukatlarımıza teşekkür ederiz. Ofisimiz, bu kişilerin hesap vermesini sağlamaya kararlıdır." Kansas City belediye başkanı Quinton Lucas da, birkaç eyaleti kapsayan soruşturmanın sonuçlanmasını övdü.