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İki kişiye dava açılırken, polis İngiltere’deki Dünya Kupası sırasında çalınan 13.500 sterlin değerindeki eşyaların tüm ayrıntılarını açıkladı
İki adam cüretkar bir soygun suçlamasıyla yargılanıyor
Missouri'deki yetkililer, Thomas Tuchel'in Dünya Kupası hazırlıklarını aksatma tehlikesi yaratan şok edici güvenlik ihlalinin ardından hızlı bir şekilde harekete geçti. Florida'dan Kansas City'ye ekipman taşınırken bir nakliye aracının hedef alınması üzerine, Mustafa Salik ve Erfan Kamal, D sınıfı ağır suç olan çalıntı mal kabul etmekle suçlandı. KSHB'ye göre, bu iki kişi, "Three Lions" takımının ekipmanlarını taşımakla görevli nakliye şirketi için çalışan şoförlerdi.
Jackson County savcısı Melesa Johnson, yasal işlemi doğrulayarak şunları söyledi: "Jackson County, buraya yarışmak için gelen uluslararası takımlar da dahil olmak üzere, Dünya Kupası ziyaretçilerini hedef alan hiçbir suç faaliyetine müsamaha göstermeyecektir. Bu olayı hızlı bir şekilde soruşturup derhal suçlamada bulunan Kansas City Polis Departmanı'na ve nöbetçi avukatlarımıza teşekkür ederiz. Ofisimiz, bu kişilerin hesap vermesini sağlamaya kararlıdır." Kansas City belediye başkanı Quinton Lucas da, birkaç eyaleti kapsayan soruşturmanın sonuçlanmasını övdü.
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Çalınan botlar ve imzalı formalar ele geçirildi
Hırsızlığın boyutu, başlangıçta lojistik bir kabusa yol açacağı endişelerini uyandırdı; kaybolan eşyalar arasında süperstarlar Harry Kane ve Jude Bellingham’a ait maç kramponlarının da bulunduğu bildirildi. Ancak BBC’ye göre, mahkeme belgeleri 18.000 dolarlık (13.500 sterlin) çalıntı malların tam envanterini ortaya çıkardı. Liste, her biri 5.000 dolar değerinde üç adet imzalı forma, dört çift krampon, beş çift ayakkabı, bir Dünya Kupası topu ve kaleci eldivenlerinden lacivert renkli tişört ve şortlara kadar çeşitli antrenman kıyafetlerini içeriyordu.
Tuhaf bir şekilde, hırsızlar ayrıca takımın geleneksel maskotları olan iki doldurulmuş aslanın yanı sıra bir Nike Air ayakkabı Lego seti ve bir JBL hoparlörü de çaldı. Neyse ki, çalınan eşyaların çoğunun şu anda ele geçirildiği ve takımın Swope Soccer Village'daki üssüne iade edildiği anlaşılıyor.
Oyuncular saha dışı olaylardan etkilenmiyor
Manşetlere rağmen, İngiltere milli takımının soyunma odası bu olayı sakin bir şekilde karşılamış görünüyor. Newcastle savunma oyuncusu Dan Burn, durumla ilgili rahat bir açıklama yaptı ve oyuncuların olay haberlere yansıyana kadar bu dramdan büyük ölçüde habersiz olduklarını vurguladı. Burn gazetecilere, "Kişisel olarak hiçbir şey kaybetmedim, biz de sizlerden [medyadan] öğrendik," dedi. "Konu şu anda polisin elinde, bu yüzden ne kadar yorum yapabileceğimi bilemiyorum. Bu konu pek konuşulmadı, bu da bize onların bu konuda çok endişeli olmadıklarını gösteriyor - hazırlıklarımızı pek etkilemedi." Futbol Federasyonu da bu görüşe katılarak, olayın takımın sezon açılış maçı hazırlıklarına hiçbir etkisi olmayacağını vurguladı.
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Dikkatler Hırvatistan'la oynanacak ilk maça çevrildi
Yasal işlemler devam ederken ve ekipmanların büyük bir kısmı İngiltere’ye geri getirilirken, dikkatler yeniden sahaya yöneliyor. Üç Aslanlar, Çarşamba günü L Grubu’ndaki ilk maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek; Gana ve Panama’nın da yer aldığı zorlu bir gruptan takımı başarıyla geçirmeyi hedefleyen Tuchel için bu maç, en büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Eski Chelsea teknik direktörü, görevine güçlü bir başlangıç yaptı, ancak Kuzey Amerika topraklarında düzenlenecek Dünya Kupası’nın getirdiği baskı, onun şimdiye kadarki en büyük sınavı olacak.
Hırsızlık, turnuvada şu ana kadar yaşanan birkaç garip olaydan sadece biri, ancak Kansas City Polis Departmanı'nın hızlı müdahalesi, olayın turnuvanın ana hikayesi haline gelmesini engelledi. Takım Missouri'de taktiklerini son rötuşlarını yaparken, umuluyor ki bundan sonra insanların konuşacağı tek hırsızlık, İngiltere'nin Dünya Kupası zaferi yolunda üç puanı çalması olsun.