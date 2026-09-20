Madrid derbisindeki tansiyon, son düdüğün çalmasıyla birlikte taştı ve hakem Miguel Angel Ortiz Arias'a yönelik itirazlara Jude Bellingham öncülük etti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde, eski Borussia Dortmund yıldızının hakemin yanına giderek maçta verilen kararlara duyduğu inanmazlığı ifade etmek için defalarca "İki kırmızı kart! İki!" diye bağırdığı görüldü. Bu patlama, hakem yönetiminin maçın gidişatını Diego Simeone'nin takımı lehine temelden değiştirdiğini düşünen Real Madrid için büyük hayal kırıklığıyla geçen gecenin son noktası oldu.

Bellingham'ın öfkesi, ilk yarıda Atletico oyuncularının oyundan atılması gerektiğine inandığı iki spesifik pozisyondan kaynaklandı. İlki, Cristian 'Cuti' Romero'nun doğrudan Bellingham'a yaptığı ve VAR incelemesine rağmen yalnızca sarı kartla cezalandırılan tabanı gösteren müdahaleydi. İkinci kritik anda ise Kang-in Lee, Fede Valverde'ye yaptığı sert müdahalenin ardından ceza almadan kurtuldu.

Real Madrid'in ikinci yarıda 10 kişi kalmasıyla bu haksızlık algısı daha da büyüdü ve deplasman ekibi, sayısal dezavantajla maçı çevirmeye çalışırken bunun üstesinden gelmekte zorlandı.