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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
Mohamed Saeed
Çeviri:

'İki kırmızı kart!' - Jude Bellingham, Real Madrid'in Atletico'ya dramatik derbi yenilgisi yaşamasının ardından hakeme sabrını yitirdi

J. Bellingham
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho

Jude Bellingham, Real Madrid'in ezeli rakibi Atletico Madrid'e Riyadh Air Metropolitano'da 2-1'lik skorla kıl payı yenildiği maçta adeta çileden çıktı. İngiltere milli oyuncusu, başkent derbisinde art arda gelen tartışmalı kararların ardından tansiyon yükselirken maç görevlileriyle öfkeli bir tartışmaya girerken görüntülendi.

  • Bellingham, Ortiz Arias'a öfke kustu

    Madrid derbisindeki tansiyon, son düdüğün çalmasıyla birlikte taştı ve hakem Miguel Angel Ortiz Arias'a yönelik itirazlara Jude Bellingham öncülük etti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde, eski Borussia Dortmund yıldızının hakemin yanına giderek maçta verilen kararlara duyduğu inanmazlığı ifade etmek için defalarca "İki kırmızı kart! İki!" diye bağırdığı görüldü. Bu patlama, hakem yönetiminin maçın gidişatını Diego Simeone'nin takımı lehine temelden değiştirdiğini düşünen Real Madrid için büyük hayal kırıklığıyla geçen gecenin son noktası oldu.

    Bellingham'ın öfkesi, ilk yarıda Atletico oyuncularının oyundan atılması gerektiğine inandığı iki spesifik pozisyondan kaynaklandı. İlki, Cristian 'Cuti' Romero'nun doğrudan Bellingham'a yaptığı ve VAR incelemesine rağmen yalnızca sarı kartla cezalandırılan tabanı gösteren müdahaleydi. İkinci kritik anda ise Kang-in Lee, Fede Valverde'ye yaptığı sert müdahalenin ardından ceza almadan kurtuldu.

    Real Madrid'in ikinci yarıda 10 kişi kalmasıyla bu haksızlık algısı daha da büyüdü ve deplasman ekibi, sayısal dezavantajla maçı çevirmeye çalışırken bunun üstesinden gelmekte zorlandı.

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho hakemlik standartlarını sert şekilde eleştirdi

    Bellingham şikayetlerini sahaya taşırken, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho da maç sonrası değerlendirmesinde aynı derecede sertti. Tartışmalardan kaçınmasıyla tanınmayan Portekizli teknik adam, hakem ekibinin tecrübesini sorguladı ve takımına karşı sistematik bir önyargı olduğunu öne sürdü.

    Mourinho, özellikle Ortiz Arias’ın atanmasını eleştirerek şunları söyledi: "Hakemin derbi yönetme deneyimi yoktu. 41 yaşında. Sadece küçük maçlarda görev almış kötü bir hakem. Bu atama için Merkez Hakem Kurulu’nu tebrik ediyorum. Ancak Bay Trujillo’nun Real Madrid ile bir geçmişi var.


  • Mourinho, Negreira tartışmasını yeniden alevlendirdi

    Teknik direktörün tiradı, belirli kişilerle sınırlı kalmadı; geçmiş hakem skandallarının hayaletinin hâlâ İspanya'nın en üst ligi üzerinde dolaştığını ima etmeye devam etti. Kötü şöhretli Negreira davasına atıfta bulunan Mourinho, mevcut ortamın dürüstlüğünü sorgulayarak şöyle dedi: "Bu statta normal olmayan şeyler oluyor. Osasuna'nın iptal edilen golü şaka gibi, San Sebastian'da olanlar... La Liga, benim ayrıldığım zamankiyle aynı. Savaşacağız. Çocuklarım buradan üzgün ayrılıyor. Negreira burada değil, öyle değil mi? Yoksa hâlâ burada mı?


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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid resmî şikâyette bulundu

    Kulüp içindeki öfke, maçtan kısa süre sonra yayımlanan resmi bir açıklamayla resmiyet kazandı ve Real Madrid, hakem yönetimini "felaket" olarak nitelendirdi. Kulüp, şikayetlerini sıralarken oyuncularına, Atletico'daki muadillerine kıyasla nasıl davranıldığı konusundaki tutarsızlığa odaklandı.

    Bernabeu yönetimi ayrıca, hatalı yönetildiğini düşündüğü belirli pozisyonları da detaylandırdı ve buna Cuti Romero'nun dahil olduğu 35. dakikadaki müdahaleyle başladı. Kulübün resmi açıklamasında olayların sırası şöyle anlatıldı: "35. dakikada, ortadaki bir topta Bellingham, Romero'dan önce topa ulaştı ve Romero sol ayağıyla ona faul yaptı. Ortiz Arias ilk olarak sarı kart gösterdi, ancak Trujillo Suarez daha sonra onu pozisyonu VAR monitöründe incelemeye çağırdı."

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